 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Таджикистан не смог избавить от бедности 1 млн человек?
00:08 21.10.2019

Искандар Фируз

По данным Всемирного банка, если бы уровень бедности в странах Центральной Азии, в том числе в Таджикистане, продолжал снижаться, как в прежние годы, то к концу года миллионы человек в регионе избавились бы от бедности.

Сообщение этого международного финансового института было распространено 17 октября, накануне Международного дня по борьбе с бедностью. В нем говорится: "Несмотря на то, что бедность в странах Центральной Азии продолжает снижаться, этот процесс заметно замедлился".

Всемирный банк с первых лет независимости стран региона помогает им в искоренении бедности и нищеты. По его данным, с 2000-х годов регион добился значительного прогресса в сокращении бедности, но в последние годы эти темпы снизились.

"В течение 8 лет, с 2002 по 2009 годы, как в Таджикистане, так и в Кыргызстане уровень бедности снижался в среднем на 7% в год. Уровень бедности с 70% снизился до 25% в Таджикистане и 20% в Кыргызстане", - отмечается в сообщении.

Однако в последующие годы, отмечает Всемирный банк, темпы сокращения бедности замедлились, и ситуация практически не меняется. За эти годы количество малоимущих в Таджикистане, по средним подсчетам, сократилось всего на 1%. По оценкам Всемирного банка, если правительство Таджикистана сохранило бы прежние темпы, то к концу года из 9-миллионного населения лишь 1 млн человек, или 13% населения, считались бы малоимущими.

В новом исследовании Всемирного банка касательно бедности в Центральной Азии говорится, что сокращение темпа снижения бедности связано с замедлением экономического роста в регионе.

Таджикские трудовые мигранты до 2008 года ежегодно отправляли домой миллиарды долларов, продвигая тем самым экономику страны и помогая преодолеть бедность. После кризиса объемы денежных переводов мигрантов сократились.

По данным Всемирного банка, наиболее высокий уровень бедности наблюдается в сельских районах региона.

Экономист Ходжимухаммад Умаров в беседе с Радио Озоди так прокомментировал ситуацию: "Когда из Душанбе приезжаешь в районы, то можно увидеть, что уровень бедности среди сельского населения очень высокий. Всемирный банк установил показатель черты бедности в 2,5 долларов в день на человека, и в 1,5 доллара измеряется уровень крайней бедности".

Согласно исследованию, если в городах проживает 21,5% бедных, то в сельской местности бедность составляет 30,3%. 23,5% жителей Душанбе и 33,2% жителей районов республиканского подчинения являются бедными.

Однако в последние годы экономисты часто критиковали экономическую политику правительства за неспособность сократить бедность среди населения. Неправильная политика, говорят они, свела на нет прошлые достижения.

Коррупция на всех уровнях, нездоровая конкуренция привела к тому, что ежегодно тысячи предпринимателей становятся банкротами или вынуждены закрыть свой бизнес. Всемирный банк и другие финансовые институты обратились к правительству с просьбой диверсифицировать экономику и создать условия для инвесторов, чтобы они могли работать и создавать рабочие места в стране. ВБ рекомендует странам региона следовать политике, способствующей созданию рабочих мест и охватить уязвимые группы населения, особенно женщин и детей.

Источник - Радио Озоди
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