 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Загадки Золоторевской битвы. Как русские, мордва и... енисейские кыргызы пытались остановить монгольское нашествие
00:09 21.10.2019

Золотаревское сражение: как битва морды с Батыем спасла Русь

Земля российская преподнесла уже немало археологических сенсаций, заставивших пересматривать устоявшиеся каноны истории. Полоса открытий продолжается. В новом столетии крупнейшим стало обнаружение следов грандиозной битвы близ Золотаревского городища в Пензенской области.

Единственная реальная битва с монголами

В конце XIX века в 30 верстах к юго-востоку от Пензы были найдены фундаменты стен средневековой крепости и поселения вокруг него. Сначала было предположено, что это – одна из крепостей бывшей Засечной черты Московского государства. Однако последующие раскопки вскрыли очень древние слои.

Выяснилось, что поселение существовало здесь еще в III веке н.э. Во времена Киевской Руси через Золотаревку проходил торный торговый путь из Чернигово-Рязанского княжества в Волжскую Болгарию. Крепость, по-видимому, была основана мокшей (один из двух народов, объединяемых под именем мордвы), в дальнейшем в разное время могла принадлежать буртасам, волжским болгарам и т.д.

В 60-е годы ХХ века на раскопках Золотаревского городища были впервые обнаружены свидетельства того, что оно было штурмом взято монголами. Однако подлинная картина былой баталии выявилась только в 1990-е годы. На площади почти 7 гектаров оказались разбросаны вооружение, конская сбруя, останки людей с признаками насильственной смерти. Одних железных наконечников стрел было найдено более 2000. Попадается немало мечей, копий, шлемов, остатков другого оружия и амуниции.

По общему признанию специалистов, место Золотаревского сражения не имеет себе равных, по богатству археологического "урожая", среди других полей битв XIII столетия в Европе. И это, к тому же, самое впечатляющее по количеству артефактов свидетельство битв с монголами. Ведь ни на Калке, ни на Сити, ни на Куликовом поле, ни близ древнерусских городов археологам пока не удалось обнаружить в заметном количестве следов происходивших там битв с ордами Чингисхана, Батыя, Мамая или кого-то еще из ханов. Золотаревское сражение теперь выглядит на их фоне наиболее реальным и масштабным.

"Битва народов" Евразии

По мнению доктора исторических наук, профессора Геннадия Белорыбкина, долгие годы руководящего исследованиями на Золотаревском городище, обилие артефактов и трупов на поле битвы говорит о том, что монголы не стали там задерживаться. Население городища было поголовно уничтожено, так, что хоронить павших и собирать оружие было некому. Так монголы поступали только с теми городами, которые оказывали им сопротивление.

Судя по многим признакам, было уничтожено и население всей окрестной местности. Сама битва под стенами Золотаревской крепости была непродолжительна, и крепость была взята монголами штурмом. Ее защитники были истреблены, а женщины с детьми согнаны в большое строение и сожжены.

Одним из самых примечательных фактов является наличие среди защитников Золотаревки, судя по характерным предметам вооружения и быта, не только мокши, но и русов, буртасов, волжских болгар, половцев, а также – что оказалось крайне неожиданным – енисейских кыргызов (предков хакасов). Со стороны ордынского войска тоже участвовали представители народов, ранее покоренных Чингисханом – татар, хорезмийцев и др.

Два вопроса остаются неразрешенными до конца. Первый – когда и при каких обстоятельствах произошла эта битва. Второй – почему о ней, при всей ее грандиозности, полностью умалчивают летописи.

Когда это было

Персидский историк Рашид ад-Дин под 1236/37 годом упоминал войну монгольских военачальников с мокшей, эрзей и буртасами. Покорив их ("в короткое время", по словам источника), они пошли войной на Русь. Следовательно, покорение мордвы ордами Батыя состоялось перед их нападением на Рязанскую землю Руси.

Менее достоверной является версия о том, что Золотаревское сражение могло состояться в 1223 году, когда, после битвы на Калке, монгольские военачальники двинулись на завоевание Волжской Болгарии, но потерпели поражение. Очевидно, что место Золотаревского сражения не свидетельствует о поражении монгольской орды. Следовательно, если ханы Джебе и Субедей проиграли там какую-то битву, то потом монголы все равно должны были брать эту крепость.

Историк Дмитрий Мадуров приводит народное предание мокши, записанное в конце XIX – начале ХХ вв. и согласовывает с ним свидетельства письменных источников. Хан Субедей завоевал страну мокшанского царя Пуреша (Пургаса), превратил его в своего вассала, заставил присоединить остатки его войска к орде и двинуться с ним на завоевание новых земель для монголов. Но Пуреш был ненадежен, и Субедей разрешил ему пойти на отдых, предварительно разоружив, а потом напал и умертвил всех мокшанцев. Отдельным удалось спастись на родину и рассказать о вероломстве монголов.

Царевна Нарчатка, которую Пуреш оставил править страной, узнав об избиении соотечественников, подняла восстание. Она разгромила подкрепление, направлявшееся к хану, и вооружила оставшихся у нее людей. Хан, узнав о восстании у себя в тылу, в гневе был вынужден оставить свои завоевательные планы и повернуть назад для усмирения мордвы. У крепости Серня (предположительно Золотаревское городище) восставшие были разгромлены, в бою пала и царевна.

Невозможно точно установить время этих событий и имена главных действующих лиц (так, под Субедеем тут могут подразумеваться несколько военачальников, как и в русских летописях – под именем Батыя). Мадуров предполагает, что это было в 1242 году, и что именно восстание мордвы остановило дальнейшие завоевания монголов в Европе.

Мордва спасла Русь

Вполне возможно, что под Золотаревкой состоялось несколько битв, но что в последней победителями вышли монголы, сомневаться не приходится. Об этом свидетельствуют непогребенные трупы и то, что весь край надолго пришел в запустение. Видимо, тяжелые потери понесли и захватчики, если ушли, оставив свои трупы неубранными.

Многонациональный характер войска, противостоявшего орде, свидетельствует о том, что это была попытка совместными силами отразить нашествие. Участие русских воинов показывает, что на Руси знали о надвигающейся угрозе. Царь Пуреш перед этим долго воевал с суздальскими князьями, отнявшими у него устье Оки, а тут – мордва и русские сражались бок о бок. Половцы и волжские болгары уже подвергались монгольским нашествиям. Но особенно интересно присутствие енисейских кыргызов в войске, противостоящем монголам. Вероятно, они сопротивлялись нашествию Чингисхана, были изгнаны и в своем бегстве докатились до Суры, где и дали свой последний бой захватчикам.

Золотаревское городище и следы битвы показывают, что мордва-мокша имела до монгольского нашествия развитую государственность. Впоследствии она не возрождается, а сразу выступает данником Руси. Очевидно, что Мокшанское царство ценой своей гибели значительно ослабило силу монгольского удара по русским землям.

Ярослав Бутаков

Источник - Русская Семерка
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