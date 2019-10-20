УзбПоэта Махмуда Раджаба приговорили к условному сроку за ввоз "запрещенных" книг

07:33 21.10.2019

В Узбекистане поэта приговорили к условному сроку за ввоз "запрещенных" книг



Суд в Хорезме, городе на западе Узбекистана, приговорил поэта и журналиста Махмуда Раджаба к 27 месяцам условного тюремного заключения по обвинению в контрабанде и организации беспорядков. Хорезмский областной суд вынес приговор 18 октября, признав Раджаба виновным по двум эпизодам.

Как сообщил после освобождения из зала суда Махмуд Раджаб, в течение всего времени действия приговора он не может покидать территорию Узбекистана. Кроме того, если Раджаб станет фигурантом нового уголовного или административного дела, то условный срок ему могут заменить на реальный.

Махмуд Раджаб сказал, что не будет подавать апелляцию на приговор.

Напомним, что в отношении Махмуда Раджаба в конце апреля 2019 года было заведено уголовное дело по обвинению о ввозе в страну запрещенной продукции. Возвращаясь из Стамбула в Ташкент, журналист привез с собой несколько книг живущего в Турции узбекского оппозиционного политика Мухаммада Салиха и его младшего брата, бывшего политзаключенного Мухаммада Бекжана. По данному обвинению журналисту грозило от 5 до 10 лет лишения свободы.

В сентябре Раджаб и десятки его сторонников вышли с пешим маршем из Хорезма в Ташкент, намереваясь встретиться в столице с министром внутренних дел и потребовать закрытия дела. Полиция остановила марш протеста и задержала Раджаба и около 20 его родственников и сторонников.



Задержанные были привлечены к ответственности по обвинению в нарушении правил проведения публичных акций и отправлены под арест на 10 суток каждый. После отбытия ареста одна из сторонниц Раджаба, учительница английского языка и блогер Насофат Оллошукурова была принудительно помещена в психиатрическую клинику в Хорезме.



20 Октябрь, 2019