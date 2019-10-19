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|На корабль ВМС США Portland установят первый боевой лазер
07:44 21.10.2019
США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс. Об этом сообщил портал Drive.
По имеющейся информации, комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла контракт на производство этого оружия еще в 2015 году.
Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.
Портал также отмечает, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.
28 июня стало известно, морская пехота США испытает новейшую лазерную установку, предназначенную для установки на армейские автомобили. Основным достоинством системы был назван ее "неограниченный боезапас".