 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 21.10.2019
10:12  Отстранен от должности замрука аппарата Кырправительства и обвинен в взятках - "правая рука" премьера Б.Калмуратов
09:16  Отношение Европы к Турции испортилось окончательно, - Беат Балзли
08:42  На севере Сирии турки применили против курдов то ли напалм, то ли... белый фосфор, - "НГ"
08:24  Пентагон ищет новые способы борьбы с Ираном, - И.Субботин
08:12  На индо-пакистанской границе снова бои местного значения - есть потери
07:55  Международный арбитраж обязал Узбекистан выплатить турецкому бизнесмену Гюнешу $40млн
07:44  На корабль ВМС США Portland установят первый боевой лазер

07:39  В Сирии Россия с радостью заполняет пустоту, оставляемую американцами, - New York Times
07:33  УзбПоэта Махмуда Раджаба приговорили к условному сроку за ввоз "запрещенных" книг
06:59  В Узбе - дефицит руководителей среднего звена. "Руководители сфер и отраслей на местах „закостенели"", - Ш.Мирзиеев
00:47  Фальшак! Вряд ли Кейт Миддлтон надела бы "современный" казахский национальный костюм, - Н.Нуртазина
00:16  Коммунизм и "национальный" капитал: кто примет вызов империализма?
00:09  Загадки Золоторевской битвы. Как русские, мордва и... енисейские кыргызы пытались остановить монгольское нашествие
00:08  Почему Таджикистан не смог избавить от бедности 1 млн человек?
00:07  Угольные войны России: как политика мешает экономике Казахстана
Воскресенье, 20.10.2019
21:45  США разбомбили свою же военную базу в Сирии - Клейб
20:16  Узбекистан. Проблемы кишлаков Марджанбулакского золотодобывающего рудника (журналисткое расследование )
16:11  Ведрошское побоище 1500 года. Какая забытая битва изменила ход истории и сделала Москву - Третьим Римом?
16:09  Протесты желтых жилетов во Франции затухают? - Э.Лимонов
16:06  История о том, как в Казахстане сносили памятник Ермаку
16:04  Немонгольская империя: когда Монголия стала монгольской
11:52  Кто и как готовит реквием по "Астанинскому процессу"
10:58  На переговорах с Эрдоганом Трамп победил или проиграл? - А.Запольскис
10:49  Без баб! Ташкентский депутат Кабул Дусов требует запретить женщинам заниматься политикой
09:57  Как Узбекистан передает свою госсобственность в частные руки
09:27  Тюрьмы Таджикистана забирают жизни и создают чудовищ, - К Ибрагимова
09:11  С переменным узбеком: в Средней Азии борются с "развратом" на сцене, - И.Кармазин
06:53  Кто кому популиз(ст). УзбПартии изображают соперничество
01:07  В Таджикистане открыт памятник погибшим бойцам-миротворцам КазБата
00:47  Кто выиграл от остановки турецкой операции против курдов, - Г.Мирзаян
00:45  У протестов в Гонконге обнаружили украинские приметы, - К.Казанцева
00:37  В Ташкенте сносят Имперский (русский) военный городок
00:36  Наступление неолиберального фашизма, - С.Кожемякин
00:22  14 октября - конец независимых СМИ в Узбекистане, - Ю.Юсупов
00:01  Обезьяны превосходят человека в решении задач, связанных с когнитивной гибкостью
Суббота, 19.10.2019
15:04  "Поколение Z" станет гробовщиком нынешней власти
15:00  Генерал Марк Милли - новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, - П.Густерин
14:59  Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход, - Д.Спивак
14:56  В треугольнике Путин – Эрдоган – Асад не должно быть лишнего, - С.Тарасов
14:52  Научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу в узбекской Сурхандарье
14:51  Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии, - А.Анпилогов
14:48  Главные причины мирового господства Монгольской империи
14:46  Как ойраты стали врагами казахов?
14:44  Турция: "Перемирия не будет, это пауза", - С.Шакарянц
13:43  УзбСуд. Яккабагский предприниматель-поджигатель хокимов Исомов получил два года л/с
12:41  Как в мусульманском Тунисе легализовали проституцию, - Амира Хасан
09:23  В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
09:01  КазМеритократия. Жансултан Сапарбаев (сынуля вице-премьера) стал замруком управления транспорта Нур-Султана
08:54  Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира", - Д.Ашимбаев
08:52  Поствыборный пат в Израиле, - А.Эскин
06:45  В афганском Нангархаре взорвали мечеть - более 60 погибших
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
На корабль ВМС США Portland установят первый боевой лазер
07:44 21.10.2019

США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс. Об этом сообщил портал Drive.
По имеющейся информации, комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла контракт на производство этого оружия еще в 2015 году.
Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.
Портал также отмечает, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.

28 июня стало известно, морская пехота США испытает новейшую лазерную установку, предназначенную для установки на армейские автомобили. Основным достоинством системы был назван ее "неограниченный боезапас".

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571633040
Новости Казахстана
- Совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии "Nur Otan" и ее фракции в Мажилисе Парламента
- Указ Президента Республики Казахстан от 12 октября 2019 года №187
- Н.Нигматулин: в приоритете депутатов – поручение Елбасы решать системные проблемы населения
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2019 года №773
- II часть большого интервью о самочувствии казахстанской политической элиты
- Кадровые перестановки
- "Деньги есть, а результата нет" - Б. Сапарбаев раскритиковал исполнение программы "Еңбек"
- Первое заседание высокого уровня по экономическому сотрудничеству между РК и США прошло в Вашингтоне
- При формировании бюджета будут исключаться неэффективные затраты
- Казахстан в мировом рейтинге по качеству дорожной инфраструктуры поднялся на 13 позиций
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  