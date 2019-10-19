 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Международный арбитраж обязал Узбекистан выплатить турецкому бизнесмену Гюнешу $40млн
07:55 21.10.2019

Международный арбитражный суд вынес решение, согласно которому правительство Узбекистана обязано выплатить турецкому предприятию Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd компенсацию в размере $40 миллионов. Об этом сообщило издание Global Arbitration Review.

50-летний гражданин Турции Вахид Гюнеш, основавший в 2004-2011 годах в Ташкенте торговый центр Turkuaz, обращался с иском в международный арбитражный суд, требуя от правительства Узбекистана вернуть ему имущество, конфискованное в апреле 2012 года.
​Как сообщает издание GAR, которое публикует решения базирующегося в США Международного центра по урегулированию инвестиционных споров (ICSID), суд под председательством бельгийского судьи Ганса ван Хоутте рассматривал исковое заявление турецкого предпринимателя целых 7 лет и 4 октября этого года вынес свое окончательное решение.
По решению Международного арбитражного суда, правительство Узбекистана обязано выплатить турецкой компании компенсацию в размере 40 миллионов долларов США. Эта сумма намного меньше той, которую требовал истец.

В предоставленных в Международный арбитражный суд документах говорилось, что по вине узбекского правительства турецкая компания Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd понесла убытки в размере 180 миллионов долларов США.
Официальный Ташкент пока не комментировал решение ICSID.

Глава Gunes Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Ltd Вахид Гюнеш сказал, что доволен решением ICSID.
– Как говорят палец, отрезанный по шариату, не болит. Мы довольны решением ICSID, это справедливое решение! Мы требовали компенсацию в размере 180 миллионов долларов, но суд обязал власти Узбекистана выплатить нам 40 миллионов. Но все равно мы довольны этим решением. Помимо потери крупной суммы денег, я понес также моральные страдания, целых 9,5 месяцев отсидев в следственном изоляторе СНБ в Юнусабадском районе города Ташкента. Я обращался в суд и по поводу пыток, которым подвергался в СИЗО. Но, кажется, суд не принял во внимание этот аргумент, – говорит Вахид Гюнеш.
Напомним, что турецкий предприниматель Вахид Гюнеш после семилетней предпринимательской деятельности в Узбекистане на протяжении девяти месяцев содержался под арестом.

Узбекский суд признал виновным его и еще семь предпринимателей в уклонении от уплаты налогов и "содействии развитию теневой экономики". Торговый центр Turkuaz был закрыт в 2011 году.
После того, как Гюнеш и остальные турецкие предприниматели заплатили узбекским властям 700 тысяч долларов США, выдвинутые против них обвинения были смягчены, а сами они были депортированы из страны.

Источник - centralasian.org
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