На индо-пакистанской границе снова бои местного значения - есть потери

08:12 21.10.2019

Сообщается о боестолкновениях и потерях на индо-пакистанской границе



Продолжает оставаться неспокойной ситуация в районе индо-пакистанской границы. Там с минувшей субботы (19 октября) проявляют себя самые настоящие боестолкновения между индийскими и пакистанскими войсками. При этом обе стороны заявляют о "провокации со стороны противника".



Индийские СМИ рассказывают о том, что в минувшее воскресенье были убиты четверо пакистанских солдат, которые якобы нарушили действующий режим прекращения огня в округе Купвара. Дополнительно сообщается, что до 10 пакистанских военных были ранены. Перед этим было заявлено о гибели по меньшей мере двоих индийских военнослужащих и одного гражданского лица. Названо имя погибшего местного жителя. Это 55-летний Мохаммед Садик, являвшийся гражданином Индии.



Сегодня индийские новостные сводки пестрят сообщениями о "мощном ударе, нанесенном по боевикам террористической группировки "Джейш-и-Мохаммад" (запрещенная группировка)". Утверждается, что несколько отрядов боевиков попытались перейти на территорию индийского контроля Кашмира. В результате удара индийских войск было уничтожено 35 террористов. Это по версии официального Нью-Дели. Индийская сторона утверждает, что обстрел, который пакистанские войска начали в ночь на воскресенье, должен был стать прикрытием вылазки террористов на индийскую территорию.



В Пакистане тем временем заявляют о "крупной индийской провокации" с обстрелом пакистанской территории из минометов и артиллерийских орудий.



Индийская оппозиция раскритиковала действия индийских войск, заявив, что премьер Нарендра Моди злоупотребляет своими положением, что приводит к эскалации конфликта, который в конечном итоге уносит жизни индийских граждан.