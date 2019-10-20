Пентагон ищет новые способы борьбы с Ираном, - И.Субботин

08:24 21.10.2019

США пытаются создать коалицию для контроля над судоходством в районе Персидского залива



Главной проблемой в повестке конференции по ближневосточной безопасности в Бахрейне, которая началась с предварительных консультаций 20 октября, стала "иранская угроза". Сталкиваясь с критикой за бездействие перед лицом атак на саудовский нефтепром, США пересматривают свою антииранскую тактику. В частности, в Пентагоне обдумывают использование методов асимметричной войны.



Встреча в Бахрейне собрала вместе делегатов от стран Персидского залива и Израиля. Теперь трудно кого-то удивить тем, что представители еврейского государства публично обсуждают "иранскую проблему" с теми арабскими странами, которые не имеют с израильтянами официальных дипотношений. 8 октября один из представителей Израиля уже встречался с арабскими коллегами на конференции по кибербезопасности в Сеуле. Известно, что помимо ближневосточных игроков своих делегатов в Бахрейн 20 октября направили США и Польша, отмечает Times of Israel. Дело в том, что конференция в королевстве стала продолжением совместной инициативы Вашингтона и Варшавы "по продвижению мира и безопасности в регионе", которая адресована главным образом Ирану.



Американская сторона до сих пор пытается создать коалицию по обеспечению свободы судоходства в районе Персидского залива. Пока о своем намерении участвовать в подобной инициативе сообщили только Австралия, Бахрейн, Великобритания, Саудовская Аравия и ОАЭ. Японские СМИ накануне сообщили, что возможность отправки двух кораблей в Ормузский пролив рассматривает и правительство Японии. По данным правительственных источников, один корабль японских Сил самообороны должен будет заниматься сбором информации, в то время как второй будет осуществлять его прикрытие. Отмечалось, что корабль сопровождения, в частности, будет защищать головное судно от возможных атак со стороны пиратов. Окончательное решение по вопросу отправки японского контингента будет принято до конца 2019 года.



Впрочем, на сегодня более серьезной для США остается проблема ответа на комбинированные атаки наподобие тех, которые поставили под угрозу саудовскую нефтяную промышленность в ночь на 14 сентября. За бездействие на фоне диверсий, которые почти сразу были приписаны иранским силам, администрация президента США подверглась критике. Решение президента Дональда Трампа оставить без американского военного присутствия север Сирии только усилило у ближневосточных союзников Америки подозрение, что в случае реального обострения на региональном уровне руководство США может попросту самоустраниться. Инициатива усилить контингент США в Саудовской Аравии никого, по-видимому, не успокоила.

По данным вашингтонского издания Al-Monitor, в целях сдерживания иранской военной политики на Ближнем Востоке Пентагон обдумывает применение тактики асимметричной войны. В последние месяцы представители американского оборонного ведомства были обеспокоены тем, что Иран, по их мнению, все чаще и чаще демонстрирует способность проводить опосредованные нападения, которые не поддаются каким-либо ответным мерам. "Каждый раз, когда мы используем обычные силы, они предпринимают шаги нетрадиционного характера", – признавался помощник замминистра обороны США по Ближнему Востоку Майкл Малрой.



Военачальник признавал необходимость смещения тактических акцентов. Al-Monitor сообщает, что теперь Пентагон планирует "экономить усилия" и сосредоточиться на кибератаках против финансовых и вычислительных систем Ирана. Издание признает, что так называемая американская политика максимального давления, которая сводится к попыткам отрезать Исламскую Республику и ее предполагаемых посредников от мировых финансовых потоков, не работает. Иранская военная политика на Ближнем Востоке требует другой реакции – реакции в виде асимметричной войны, отмечает издание со ссылкой на источники. По их словам, некоторые попытки атаковать иранскую инфраструктуру в киберпространстве со стороны США в последние месяцы уже предпринимались, однако об их масштабах и последствиях ничего не известно.

Впрочем, американскому оборонному ведомству не стоит недооценивать способность Ирана отвечать на хакерские атаки.Специализирующаяся на кибербезопасности компания DarkMatter,которая базируется в ОАЭ, летом этого года представила доклад, в котором говорится о повышенной активности связанных с Ираном хакеров на Ближнем Востоке.Почти половина зафиксированных в течение полугода нападений приходилась на нефтегазовую систему аравийских столиц, утверждают исследователи. Атакам подвергались и другие части критически важной инфраструктуры. Причем самой желанной целью злоумышленников, по этим данным, остаются Эмираты. Авторы доклада предполагают, что подобная тенденция будет только углубляться.



Несмотря на то что страны почти открыто говорят о развязывании кибервойны, полномасштабная вооруженная эскалация вряд ли угрожает региону. В разговоре с "НГ" старший преподаватель департамента политической науки НИУ "Высшая школа экономики" Григорий Лукьянов заявил, что ближневосточным союзникам США в обозримой перспективе не стоит ожидать более масштабных нападений, чем те, которые потрясли саудовский нефтепром в ночь на 14 сентября. Эти диверсии, по его словам, "укладываются в цепочку событий, имевших место в регионе Персидского залива начиная с весны 2019 года". Эксперт убежден, что в данном случае нападавшие преследовали цель не столько нанести какой-либо серьезный ущерб, сколько продемонстрировать свои ресурсы и способности.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

20 окт. 19