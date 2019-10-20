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На севере Сирии турки применили против курдов то ли напалм, то ли... белый фосфор, - "НГ"
08:42 21.10.2019

Эрдоган хочет втянуть Россию в борьбу против курдских вооруженных формирований

Владимир Мухин
Обозреватель "Независимой газеты"
20.10.19

Договоренности между Вашингтоном и Анкарой о приостановке турецкой операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов не выполняются. Как сообщают СМИ, в том числе сирийские, протурецкие формирования продолжают боевые действия против курдов, пытаясь занять выгодные территории. При этом в провинции Хасеке прошли приграничные столкновения между подразделениями сирийской армии и боевиками вооруженной оппозиции.

Как сообщило информационное агентство SANA, сирийские военнослужащие, вошедшие 14 октября в провинцию для поддержки курдских вооруженных формирований, в минувшую субботу не позволили захватить свои позиции турецким боевикам. "Бой произошел к северо-западу от города Телль-Тамер. Сирийские войска отразили атаку боевиков и заставили их повернуть назад к границе", – сообщает SANA. Агентство передает, что самолеты турецких ВВС совершают интенсивные полеты в небе над городом Рас-эль-Айн. Ранее из его окрестностей поступили сообщения об ожесточенных перестрелках. Представитель коалиции "Сирийские демократические силы" (SDF) обвинил турецкие войска в нарушении режима прекращения огня.

Ситуация усугубляется тем, что, по сообщению курдских СМИ, в ходе боевых действий в городе Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии турецкие боевики применили против мирного населения запрещенное оружие, возможно, белый фосфор или напалм. В СМИ и соцсетях демонстрируются многочисленные снимки мальчика с сильными ожогами по всему телу. Инцидент произошел во время авианалета турецкой авиации в ночь на минувшую среду, то есть еще до объявленного в четверг США и Турцией перемирия. Но это перемирие не соблюдается, и именно в районе Рас-эль-Айн идут бои.
Власти курдской автономии опасаются, что факты применения запрещенного оружия могут повториться. Этим обстоятельством заинтересовались международные организации. Докладчик Европарламента по Турции Кати Пири считает, что протурецкие боевики применяют белый фосфор. Аналогичного мнения придерживается британский эксперт по химическому оружию Хэмиш де Бреттон-Гордон. По версии курдского телеканала Rudaw, речь может идти о применении снарядов, содержащих фосфор и напалм.
Турецкое агентство Anadolu 19 октября опубликовало заявление МИД Турции, в котором "опровергаются сообщения ряда зарубежных СМИ о том, что турецкие военные якобы использовали химическое оружие во время контртеррористической операции "Источник мира". Аналогичное опровержение Anadolu опубликовало и от имени так называемого Минобороны при сирийском временном правительстве, созданном на средства Анкары и размещенном в Турции.
Как отмечают курдские СМИ, руководство непризнанной автономии "создало специальную медицинскую комиссию, которая выясняет, какое именно оружие используется турецкими войсками". Представитель SDF Мустафа Бали надеется, что к этой экспертизе подключатся специалисты из других стран.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после перемирия с курдами, которое закончится 22 октября, он продолжит создание буферной зоны на севере Сирии. По его словам, протяженность зоны безопасности в Сирии вдоль турецкой границы составит 440 км, а глубина – 32 км. "Зона безопасности в Сирии должна быть создана совместно с США, однако в случае необходимости Турция готова действовать в одиночку", – подчеркнул Эрдоган.
Как в эти планы встраиваются действия Дамаска и Москвы, подразделения которых по договоренности с курдами уже заняли многие территории в буферной зоне, Эрдоган не сказал. Он лишь заявил: "Во вторник мы продолжим диалог с господином Путиным. В районе проведения операции находятся войска режима (президента Сирии Башара Асада. – "НГ") под защитой России. Мы обсудим эту тему с господином Путиным". Эрдоган также утверждал, что если ему не удастся "достичь договоренностей (с Путиным. – "НГ"), Турция продолжит реализовывать собственные планы".
Эрдоган нацелен на продолжение военных действий против SDF. Значит, есть основания полагать, что они с высокой долей вероятности приведут к боевым столкновениям с сирийскими правительственными силами и, возможно, с российскими военнослужащими, как уже не раз случалось.
"Я не думаю, что Эрдоган поссорится с Путиным из-за сирийских проблем. Скорее всего создавать зону безопасности на севере страны будут силы из так называемого временного правительства Сирии, которое при поддержке Анкары было создано перед началом операции "Источник мира", – сказал "НГ" военный эксперт полковник Шамиль Гареев. – Анкара будет тут как бы в стороне, а ее геополитические интересы с помощью оружия будет реализовывать протурецкая сирийская оппозиция. Как отнесется к таким действиям Москва – неизвестно. Но военное и военно-техническое сотрудничество, а также контакты в экономической сфере с Анкарой она не будет свертывать".
Гареев напомнил, что в минувшую субботу вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов заявил о возможности подписания с Турцией нового контракта на поставку ей российских зенитно-ракетных комплексов. "Возможно, они сделают выбор в сторону и нашей боевой авиации", – добавил он.

Источник - ng.ru
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