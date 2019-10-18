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Отношение Европы к Турции испортилось окончательно, - Беат Балзли
09:16 21.10.2019

WirtschaftsWoche Heute, Германия

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Операция Турции в Сирии
После наступления в Сирии отношение Европы к Турции испортилось окончательно. Теперь этой стране нужен новый план для вступления в ЕС

"Фольксваген" пытается подать что-то вроде сигнала. Из-за турецкого наступления на севере Сирии автопроизводители из Вольфсбурга отложили свое решение о строительстве завода вблизи Измира. Как заявили в концерне, там с озабоченностью наблюдают за развитием событий.
Но это, пожалуй, наиболее страшное, чего может сейчас ожидать Турция от Европы. Заявленное эмбарго на экспорт вооружений - чистой воды очковтирательство, потому что уже давно никакое оружие в империю Реджепа Тайипа Эрдогана не поставляется. Брюссель съежился от страха перед босфорским злодеем. Его угроза привести в движение тысячи беженцев заставила содрогнуться весь Европейский союз.
Отношения между Турцией и остальной Европой, вероятно, никогда не были настолько плохи, как сегодня. Многие думают, что оказались правы, считая, что мусульманская страна не годится в кандидаты для вступления в ЕС. Никто не хочет иметь дело с автократом, попирающим права человека и демократию.

Возмущение европейцев вполне оправдано. Тем не менее многие закрывают глаза на то, что цена за отчуждение в отношениях с Турцией в конечном итоге будет очень высокой - намного выше, чем от Брексита. И речь тут идет не только о рынках и производственных площадках, но и о безопасности внешних европейских границ, а она бесценна в период, когда такие бывшие союзники, как США, полностью ретировались.

За этот разлад в отношениях Эрдоган несет почти полную ответственность, но именно почти. Европейские политики последовательно удерживали турок на расстоянии и тем самым способствовали усилению их режима с его бредовым национализмом. В 2006 году 70% турок считали свою страну частью Европы, а в 2013 году таких было уже 46%, и тенденция к снижению данного показателя сохраняется. Предложение Ангелы Меркель о некоем привилегированном партнерстве турки восприняли как оскорбление. Они хотели вступить в ЕС. Процесс продолжается, но в его успешное завершение больше никто не верит. Никаких перспектив нет.

Как раз в этот момент необходимо дать импульс. Вместо того чтобы дрожать перед Эрдоганом, ЕС должен четко показать, при каких условиях он может представить себе возобновление тесных, взаимовыгодных связей. Иначе Запад, вероятно, потеряет члена НАТО Турцию навсегда, а в Кремле шампанское потечет рекой.

Беат Балзли (Beat Balzli)
WirtschaftsWoche
Оригинал публикации: Mehr Champagner, als Putin trinken kann
Опубликовано 18/10/2019

Источник - ИноСМИ
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