|15:04 "Поколение Z" станет гробовщиком нынешней власти
15:00 Генерал Марк Милли - новый председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, - П.Густерин
14:59 Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход, - Д.Спивак
14:56 В треугольнике Путин – Эрдоган – Асад не должно быть лишнего, - С.Тарасов
14:52 Научно-исследовательский центр Имама Термизи начал работу в узбекской Сурхандарье
14:51 Турецкая операция перевернула военную ситуацию в Сирии, - А.Анпилогов
14:48 Главные причины мирового господства Монгольской империи
14:46 Как ойраты стали врагами казахов?
14:44 Турция: "Перемирия не будет, это пауза", - С.Шакарянц
13:43 УзбСуд. Яккабагский предприниматель-поджигатель хокимов Исомов получил два года л/с
12:41 Как в мусульманском Тунисе легализовали проституцию, - Амира Хасан
09:23 В сирийскую рулетку выигрывают русские, - Libеration
09:01 КазМеритократия. Жансултан Сапарбаев (сынуля вице-премьера) стал замруком управления транспорта Нур-Султана
08:54 Кто из ближайших соседей Казахстана мешает построению "тюркского мира", - Д.Ашимбаев
08:52 Поствыборный пат в Израиле, - А.Эскин
06:45 В афганском Нангархаре взорвали мечеть - более 60 погибших
|Отстранен от должности замрука аппарата Кырправительства и обвинен в взятках - "правая рука" премьера Б.Калмуратов
10:12 21.10.2019
Бакыт Калмуратов отстранен от должности замруководителя аппарата правительства в связи с расследованием
Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев отстранил заместителя руководителя аппарата правительства КР Бакыта Калмуратова от занимаемой должности. Сообщает пресс-служба правительства.
"Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что в связи прозвучавшими в ходе разбирательств обвинениями в адрес Бакыта Калмуратова, правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, ранее стало известно, что в аппарат правительства поступило заявление о том, что замглавы ГСБЭП и замруководителя аппарата правительства вымогают взятку у предпринимателя в сумме $50 тыс.