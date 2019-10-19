Отстранен от должности замрука аппарата Кырправительства и обвинен в взятках - "правая рука" премьера Б.Калмуратов

10:12 21.10.2019

Бакыт Калмуратов отстранен от должности замруководителя аппарата правительства в связи с расследованием



Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев отстранил заместителя руководителя аппарата правительства КР Бакыта Калмуратова от занимаемой должности. Сообщает пресс-служба правительства.



"Мухаммедкалый Абылгазиев считает, что в связи прозвучавшими в ходе разбирательств обвинениями в адрес Бакыта Калмуратова, правоохранительные органы должны обеспечить справедливое и объективное расследование", - говорится в сообщении пресс-службы.



Напомним, ранее стало известно, что в аппарат правительства поступило заявление о том, что замглавы ГСБЭП и замруководителя аппарата правительства вымогают взятку у предпринимателя в сумме $50 тыс.