Буквоедение. КазПрез Токаев поручил усовершенствовать новый латинский каз-алфавит

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11:13 21.10.2019
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе на латинскую графику, передает Zakon.kz.
- Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А. Раимкуловой. Впереди большая работа, - написал Токаев в Твиттере.
Әліпбиді латын қарпіне көшіру туралы тарихи шешімнің қабылданғанына екі жылға жуықтады. Бірақ қарпімізде әлі де олқылықтар бар. Тіл мамандары жаңа әліпбиді жетілдіруі керек. Мәдениет және спорт министрі А.Райымқұловаға тиісті тапсырма бердім. Алдымызда ауқымды жұмыс тұр.
Qasym-Jomart Toqayev
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@TokayevKZ
Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа.