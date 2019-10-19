Канделаки не помогла. Топ-менеджеров "Астана Моторс" Афонина и Джунисалиева алматинский суд посадил на 8 лет

11:45 21.10.2019

"Канделаки не помогла". В Алматы осудили бывшего топ-менеджера автодилера

К восьми годам лишения свободы приговорили бывшего топ-менеджера "Астана Моторс", за которого вступалась телеведущая Тина Канделаки.



В Алматы огласили приговор по громкому делу о хищениях у крупнейшего автомобильного дилера страны - ТОО "Моторная компания "Астана Моторс". Об этом пишет газета "Время".

Суд признал виновным бывшего исполнительного директора фирмы Антона Афонина и экс-директора ТОО Hyindai Auto Kazakhstan Аскара Джунисалиева и назначил каждому по восемь лет лишения свободы. Третий фигурант уголовного дела Виталий Кузеев, признавший вину, отделался условным сроком.

Уголовное дело по статьям 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества) и 253 (Коммерческий подкуп) поступило в Алмалинский районный суд еще в апреле текущего года и вплоть до сентября мало кто знал, что на скамье подсудимых оказались топ-менеджеры "Астана Моторс", в том числе россиянин Антон Афонин. Как выяснилось, Афонин, Джунисалиев и Кузеев были уличены в сборе откатов у подрядчиков, оказывавших компании транспортные услуги по доставке автомобилей и запчастей. Выяснилось это случайно, после жалобы одного из предпринимателей, который в итоге обратился с заявлением в правоохранительные органы.



А после тщательного расследования стало ясно, что это был не единичный случай. Несмотря на то, что транспортные услуги компания приобретала исключительно с помощью тендеров, машины привозили даже те подрядчики, кто предлагал самые высокие цены на свои услуги. По версии следствия, таким образом автодилеру был нанесен ущерб, превышающий 150 миллионов тенге. Эта сумма и попала в обвинительный акт. А помимо хищения, Афонина и остальных обвинили в коммерческом подкупе - так называют получение взятки сотрудником частной организации, не являющимся госслужащим.

Вполне вероятно, что никто так бы и не узнал, чем закончится судебное разбирательство, если бы россиянин Афонин не решил выступить с открытым обращением к руководству Генеральной прокуратуры и Верховного суда. Он разместил видеоролик в Facebook и сумел договориться через родственника, чтобы его послание поддержала известная российская телеведущая Тина Канделаки. И только после этого вся история стала достоянием общественности.



И вот результат: в пятницу судья Кайрат Иманкулов огласил приговор и признал виновным всех троих подсудимых. Антон Афонин и Аскар Джунисалиев получили по 8 лет лишения свободы, а Виталий Кузеев - 7 лет, но условно. Суд учел, что последний признал вину и раскаялся. Также все трое должны возместить потерпевшей стороне порядка 140 миллионов тенге.

Михаил Козачков.