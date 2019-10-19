Ультиматум Чавушоглу. Турция дала курдам еще 35 часов чтобы спрятаться и разбежаться

11:49 21.10.2019

Турция дала курдам 35 часов до возобновления военной операции



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у террористов в Сирии осталось 35 часов, чтобы покинуть зону безопасности на севере этой страны. Если террористы, к которым Анкара относит и курдов, не отступят, турецкая армия возобновит операцию "Источник мира", сообщил дипломат.



По словам министра, в настоящее время, в течение перемирия, боевики проводят обстрелы против турецких сил, те отвечают, при этом стараясь минимизировать ущерб для местных жителей.



Также Чавушоглу обвинил США в том, что те продолжали поставлять курдским силам вооружения, когда Анкара и Вашингтон вели переговоры о создании зоны безопасности к востоку от Евфрата. Дипломат заявил, что де-факто курды пытались создать у границы Турции "террористическое государство".