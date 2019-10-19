В столице Таджикистана сносят исторические дома (видео)

14:00 21.10.2019

В Душанбе продолжается снос исторических зданий 20-х и 30-х годов прошлого века. С них начиналась история таджикистанской столицы.



На очереди под снос – дом, построенный первым архитектором Душанбе Петром Ваулиным. Местные жители и краеведы выступают против сноса – в городе осталось всего 30 исторических зданий.



Фирдавс Шукуров живет в Душанбе с рождения – все свои 75 лет. По его словам, с каждым годом оставаться в столице ему хочется все меньше. Безликие бетонные здания приходят на смену уютным двух-трехэтажным домикам. Очередь на снос дошла и до его дома. Шукуров не может понять, почему нельзя возводить новостройки в другом месте.



"Симпатичные улочки были, домики красивые. Пусть они были невысокие, но в архитектурном смысле очень хороши были. Например, дом наш, наше здание. Я считаю – это жемчужина", – говорит мужчина.



Противников решения о сносе старых домов в городе немало. Один из них – историк-краевед Гафур Шерматов. По его словам, таких зданий, как в столице Таджикистана, больше нет нигде – некоторые дома проектировались специально под таджикистанскую столицу. Но, главное, не архитектурная ценность, а историческая.



"И вот любой город начинается с первых домов, прадомов. За мной стоит дом Академии наук. В этом доме впервые началась таджикская наука. Вот он плохонький, маленький, с точки зрения архитектуры, но это исторический дом. Понимаете? У нас в Душанбе считают: "Вот это не архитектура". А причем здесь архитектура? Здесь история, история города", – говорит краевед.



Новая застройка ведется точечно и не соответствует требованиям современного градостроительства, считает историк. Многоквартирные дома стоят вперемешку с бизнес-центрами, офисными и правительственными зданиями. "Все города растут вширь, а Душанбе растет вглубь. Он поедает сам себя, уничтожает сам себя. Посмотрите – центр, "таун". Здесь не должно быть спальных районов, а центр превращается в спальный район", – говорит он.



Чиновники и архитекторы, в свою очередь, считают, что стоит сохранить только с десяток домов в Душанбе – исторических, культурных и градостроительных памятников. Остальное, по их словам, опасно для жизни, потому что ресурс таких домов давно исчерпан. "Все здания в Душанбе на левом берегу города. Двухэтажные, трехэтажные, одноэтажные бараки и так далее должны быть снесены. Они, во-первых, не сейсмостойкие, срок их эксплуатации давно прошел. Еще в советских детальных проектах, в центральных частях города снос был предусмотрен. Сейчас идет реализация", – говорит Вячеслав Юлдашев, член Градостроительного совета.



Сейчас столица Таджикистана активно застраивается, но цены на жилье в городе не падают. Квадратный метр стоит в среднем 500 долларов – это в 2,5 раза выше себестоимости и в три раза выше средней месячной зарплаты по стране.





