Претендент на франц-престол принц Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на своей восьмиюродной тетке (видео)

14:29 21.10.2019

Потомки Наполеона и его второй жены сыграли свадьбу в Париже



Молодожены являются дальними родственниками



МАРИЯ ИГНАТЬЕВА



Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт и графиня Олимпия вон Арко-Зинберг накануне стали мужем и женой. Их свадебная церемония прошла в парижском соборе. Примечательно, что молодожены являются дальними родственниками.



Как передает Daily Mail, жених – в третьем поколении внучатый племянник Наполеона Бонапарта, а невеста - внучатая племянница второй жены императора Марии-Луизы Австрийской.



- Это история любви, а не дань истории. Когда я встретил Олимпию, я погрузился в ее глаза, а не в ее родословную. После этого мы смогли улыбнуться этому историческому совпадению, - сказал в интервью для The Times Жан Кристоф.



Графиню Олимпию вон Арко-Зинберг под венец вел ее отец граф Рипран фон Арко-Циннеберг, а потомок Наполеона вошел в собор в сопровождении своей матери принцессы Беатрис де Бурбон Сицилиес.



Пару встретили аплодисментами, когда они вышли из собора.



Жан-Кристоф и Олимпия ранее говорили, что их выбор основан на любви, а не каких-либо политических амбициях.





