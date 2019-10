Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев

14:36 21.10.2019

Военкор "КП" Александр Коц передает с севера Сирии, где Турция проводит операцию "Источник мира"



АЛЕКСАНДР КОЦ



Русским доверяют



Боец армии США Джозеф Леннинг с американской базы Дадат на севере Сирии после приказа об отходе в сторону Ирака собирался в большой спешке. Упаковав в рюкзак свой нехитрый скарб, в кармане раскладушки он оставил набор для чистки оружия и личный жетон, который обязан носить на себе. Тем самым нарушив одну из негласных военных заповедей, рассекретив свое имя. Впрочем, как убедился корреспондент "КП", уходя из Сирии американцы не сильно заботились о сохранности своих тайн.









После того, как Турция объявила о начале операции против курдских формирований вдоль своих границ, морпехи и рейнджеры словно бежали из страны, взрывая свои пункты управления и штабы. Но оставляя нетронутыми лагеря, в которые тут же зашли подразделения Союза демократических сил (СДС), состоящие из жителей регионов, контролируемых курдами. Их, конечно, больше интересовали исключительно бытовые изыски американских баз.



Поэтому, когда я приехал на один из опорных пунктов американцев к северу от города Манбидж, куда еще не добрался ни один журналист, там уже не было ни кондиционеров, ни холодильников, ни прочих предметов обихода, без которых заокеанские вояки сегодня не обходятся в зоне боевых действий. Зато по разгромленному лагерю в избытке валялась служебная документация, личные вещи бойцов и даже сервер с жесткими дисками, не заинтересовавшие курдов.



- Рады приветствовать русских! – встречает меня в уютном жилом модуле комендант лагеря Мухамад.



Он командует одним из батальонов СДС, хотя по национальности – араб. В вооруженных формированиях на севере Сирии контингент – смешанный. Но в основном им заправляют курды. Заняв почти 30 процентов страны, они взяли власть в свои руки, а арабы после нашествия сначала "умеренной оппозиции", а затем – ИГИЛа (запрещен в России – ред.) не возражали – лишь бы не было войны. Но она пришла с севера – турки записали всех под одну террористическую гребенку.



- На самом деле у нас есть не очень большая часть населения, которая доверяет протурецкой Сирийской свободной армии, говорит Мухамад. - Не самая многочисленная часть верит правительственным силам. Но большинство жителей Роджавы (так курды называют свои территории) – за Союз демократических сил. При этом практически все в сложившейся ситуации доверяют России. Но если сюда придет сирийское правительство и начнет арестовывать всех подряд, то в Манбидже наступит хаос, большинство просто убежит. Политика руководства СДС построена в населенных пунктах так, чтобы не вмешиваться во внутренние дела населения. Чтобы люди чувствовали себя спокойно и доверяли нам, мы дали им больше свободы. Если Россия даст гарантии, что сирийское правительство не устроит здесь репрессии, то народ останется и поддержит Дамаск. Но если правительство не будет выполнять эти гарантии, то большая часть населения уйдет – кто в Джараблус, который контролирует Турция, кто – в Иракский Курдистан. Мы понимаем, что сирийцы будут выполнять свои обязательства, пока здесь будут русские военные.



- Но они же не будут здесь вечно, - возражаю я. - Вам за это время нужно каким-то образом самим договариваться между собой. За вас никто это не сделает.



Сбежавшие террористы



Стук в дверь прерывает наш спор. В комнату заходит делегация сирийских военных, которые в последние две недели впервые с начала конфликта заходят на север Сирии, чтобы встать по линии соприкосновения с турецкими войсками. И предотвратить создание 30-километровой буферной зоны, в которой Анкара неминуемо разместила бы отряды так называемой Сирийской свободной армии – террористические формирования, аффилированные в том числе с Аль-Каидой. До недавнего времени все они были заперты в идлибской зоне безопасности. Но с началом операции "Источник мира" переброшены через территорию Турции на север Сирии. Где, к слову, располагаются тюрьмы с боевиками ИГИЛ и огромные лагеря с их семьями, которые охранялись курдами. Сегодня у них на это сил не осталось. И террористы разбегаются, пытаясь попасть кто в Ирак, кто в Турцию. Среди них – в том числе сотни граждан России и тысячи жителей соседней Средней Азии. К вопросу о том, зачем Россия пытается через свое влияние в регионе остановить развязавшуюся там бойню.



- Мы приехали наладить взаимодействие, - говорят зашедшие сирийские генералы. – Пока не все у нас происходит гладко, бывает… недопонимание. Мы бы хотели разместить контингент в вашей зоне ответственности.



Переговоры продолжаются около 30 минут, и курды наконец соглашаются отвести с передовой свои формирования. На их место встают правительственные силы.



Мы же отправляемся на экскурсию по американскому опорнику. Огромные деревянные помосты, на которых раньше стояли палатки, засыпаны личными вещами американских военных. Диски с фильмами и видеоиграми (преимущественно – "стрелялками"), карты UNO, пазлы…



Россыпью валяются самодельные детские открытки: "Спасибо за службу нашей стране. Спасибо, что стоите на страже нашей безопасности". Когда-то такие же открытки российских школьников я возил в Чечню, там к ним относились более трепетно. Упаковки с зубными щетками, подписанные благодарными американцами: "От Каролины из Алабамы", "С приветом из Муссури". Карты оплаты спутниковой связи Иридиум, Книжки Тома Кленси и Джоан Роулинг. В щели половицы я вдруг выуживаю нагрудный знак отличника снайперской стрельбы – крест с надписью "Rifle" (винтовка). А рядом – тот самый жетон-смертник Джозефа Леннинга. Соседом у него, видимо, был некий Кравен – его нагрудный шеврон валяется тут же.



Брошенная реликвия



А вот и служебная документация, которая по всем военным законам должна быть либо вывезена, либо уничтожена. Поименный список взвода "Призрак" с позывными отрядов "Альфа" и "Браво". Среди них, возможно, наш бывший соотечественник по фамилии Ханусевич.



Рядом валяются инструкции "Разведывательная подготовка поля боя", "Особенности воздушной разведки"… Не самые секретные документы, но дают представление о применении американских войск. Из-под раскладушки в единственной уцелевшей палатке вытаскиваю белый флаг, на котором изображены черная звезда, пушка и надпись "Come And Take It" - приди и возьми.



Когда-то эта фраза была сказана по-гречески – малон лавэ – спартанским царем Леонидом I на требование персов сдать оружие накануне битвы при Фермопилах. Крылатую фразу во время войны за независимость США взяли на вооружение защитники Форта Моррис в Вирджинии в 1778. А в виде этого самого флага оформили уже техасские повстанцы во время войны будущего американского штата с Мексикой в 1835 году. Сегодня эта фраза – девиз Центрального командования специальными операциями США. И вот эту реликвию со славной героической историей я и вытащил из разбросанного по палатке хлама. Предки американского бойца не одобрили бы такую рассеянность потомка.



Между тем, во вторник истекает срок режима прекращения огня, который Турция объявила на прошлой неделе. Прекращение условное – в городке Рас эль-Айн стрельба все эти дни не умолкает. Но и продвижения турецких войск вглубь страны не было. Во вторник же Реджеп Эрдоган встречается с Владимиром Путиным. Возможно именно на этой встрече и будет решаться судьба севера Сирии.



Американский опорный пункт Дадат на севере Сирии.Войска США покинули свою базу к северу от Манбиджа, оставив там служебные документы, сервера с жесткими дисками и флаги