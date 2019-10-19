Советник президента США рассказал, как Порошенко украл деньги Януковича

14:41 21.10.2019

503 миллиона из полутора миллиардов ушли на счета экс-главы Украины



Соратник экс-президента Порошенко Олег Гладковский (Свинарчук) , задержанный на прошлой неделе по обвинению в злоупотреблении служебным положением, уже в понедельник может оказаться на свободе. Произойдет это после того, как его адвокаты внесут залог в размере 10,6 млн.гривен. Поскольку 410 тыс.долларов для миллиардера Гладковского - не проблема, один из основных участников коррупционной схемы "Укроборонпрома" будет дожидаться возможного суда у себя дома.



На Гладковского, конечно, будут возложены некие обязательства - не выезжать за пределы Киевской области, сдать на хранение паспорта, не общаться со свидетелями по делу и даже носить электронный браслет. Однако, граждане незалежной, в начале этого года посвященные в подробности махинаций с закупкой бракованных деталей для военной техники по завышенной цене, хотели бы все же видеть главного фигуранта на нарах, а не в теплом кресле у камина.



Как оказалось, Зеленскому не просто выполнить свое обещание по "посадкам коррупционеров". Внутренние договоренности элит оказались сильнее, соратнику Порошенко Кононенко вообще удалось покинуть Украину. Правда, Зеленскому в помощь в незалежную прибыл представитель США, соратник президента Трампа и его адвоката Джулиани Сэм Кислин, который привез на Украину новую сенсацию.



Кислин в субботу провел в Киеве пресс-конференцию, на которой сообщил, что пресловутые "миллиарды Януковича", которые власть Порошенко старательно искала и изымала весь президентский срок Петра Алекссевича, окружение экс-президента благополучно поделило между собой и вывело из страны. При этом Кислин заявляет, что были арестованы вовсе не банковские счета Януковича, а деньги других людей. Причем изъятые со счетов деньги, как сообщалось тогда, были перечислены в бюджет Украины. Однако по данным Кислина, средства в казну так и не попали. "503 миллиона были перечислены через Свинарчука в пользу Порошенко...300 млн были перечислены экс-генпрокурору Юрию Луценко, а 20 млн перевели на коррупционные счета экс-секретаря СНБО Александра Турчинова." - сообщил советник Трампа. При этом Кислин сообщил, что все документы о переводах у него имеются.



Так что если украинские власти не захотят сажать своих коррупционеров, им это поможет сделать США.



Елена Гамаюн