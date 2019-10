Турецкие чиновники боятся ездить в США

14:43 21.10.2019

Главные новости Турции за 14-20 октября 2019 года.



АРИФ АСАЛЫОГЛУ



Эрдоган отправится в Сочи 22 октября



Как сообщает турецкий телеканал NTV, стала известна дата визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Россию. Он встретится с российским лидером Владимиром Путиным 22 октября в Сочи. Главы государств обсудят события в Сирии и региональные отношения.



Письмо Трампа Эрдогану



Как сообщает турецкая служба телеканала ВВС, в день начала турецкой операции "Источник мира" в Сирии президент США Дональд Трамп обратился к Эрдогану с призывом договориться с курдами на северо-востоке Сирии. Письмо, которым сначала поделился корреспондент Fox News в Twitter, позже было подтверждено и Белым домом. The New York Times сообщила, что Трамп на встрече с лидерами Конгресса по Сирии рассказал о том, что написал "тяжелое" письмо Эрдогану, чтобы доказать, что он не давал зеленый свет военной операции Турции. Затем Трамп попросил лидера республиканского меньшинства в палате представителей Кевина Маккарти раздать копию письма тем, кто находился на встрече. В письме американский президент сообщил своему коллеге: "Если вы сделаете это правильно и по-человечески, история запомнит вас хорошим. Если же из этого ничего хорошего не выйдет, вас навсегда запомнят демоном. Не играй крутого парня. Не будь дураком! Я тебе позже перезвоню". Трамп также добавил в письме, что командующий Сирийскими демократическими силами (SDF) Мазлум хочет вести переговоры с Турцией и намерен пойти на некоторые уступки в Кобани.



Письмо Трампа выброшено в мусорное ведро



Как передает турецкая газета Sozcu со ссылкой на источники в руководстве Турции, письмо Трампа было отклонено Эрдоганом и выброшено в мусорное ведро. Письмо американского президента, в котором он в адрес Эрдогана написал такие выражения, как "не играй крутого парня", "не будь дураком", "я перезвоню тебе позже", в Анкаре назвали грубым и "лишенным дипломатической вежливости". И заявили, что самым ясным ответом на это письмо стало начало операции "Источник мира". Между тем, отвечая на вопросы об "Источнике мира" в программе HARDTalk на телеканале ВВС, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на письмо был дан ответ. "Президент Эрдоган ответил, что нельзя вести переговоры с террористами", - сказал министр.



Реакция Путина на письмо Трампа



Турецкая газета Sozcu написала, что первой реакцией на скандальное письмо Трампа в адрес Эрдогану поступила от Кремля. "Такой язык нечасто встретишь в переписке государственных лидеров. Весьма необычное письмо", - сказал Путин.



Встреча с Пенсом



Как сообщает газета Cumhuriyet, президент Турции провел встречу с вице-президентом США Майком Пенсом в Анкаре. Пенс прилетел вместе с государственным секретарем США Майком Помпео и спецпредставителем США по Сирии Джеймсом Джеффри. Переговоры шли 1 час 40 минут. Визит Пенса состоялся в критический момент. Когда он направлялся в Турцию, в прессу попало письмо Трампа, в котором он использовал в адрес турецкого президента Эрдогана такие выражения, как "не глупи, давай договоримся". Столкнувшись с критикой республиканцев и демократов в Конгрессе, администрация Трампа ввела ряд санкций в отношении Турции и направила Пенса для переговоров в Анкару.



США и Турция сделали заявление



По данным издания AktifHaber, США и Турция после встречи делегаций в Анкаре во главе с Эрдоганом и Пенсом обнародовали заявление из 13 пунктов. Трамп написал в своем "Твиттере": "Есть много хороших новостей из Турции. Спасибо Реджепу Тайипу Эрдогану. Жизнь миллионов людей будет спасена". Пенс провел пресс-конференцию, на которую не были приглашены представители турецкой прессы. Он заявил, что Анкара прекратит операцию "Источник мира" в Сирии. США обеспечат вывод Отрядов народной самообороны (YPG) из зоны безопасности, после чего Турция выйдет из этой области. После окончания операции США также не станут применять обещанные санкции в адрес Турции. Чавушоглу сказал, что этот процесс не является "перемирием", Турция приостановила операцию на пять дней, но прекратит ее окончательно, если будут выполнены обещания о том, что "YPG сложат оружие, уничтожат оборонительные позиции и выйдут за зону безопасности".



Заявление Кремля об операции "Источник мира"



Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что Турция не имеет права на постоянное развертывание войск в Сирии. Отвечая на вопросы журналистов в Абу-Даби, Лаврентьев отметил, что в соответствии с ранее достигнутыми соглашениями турецкая армия может продвинуться в Сирии только на глубину от 5 до 10 километров. Лаврентьев, комментируя развертывание российских войск в сирийском Манбидже, выразил уверенность, что Россия не допустит прямого противостояние сирийских и турецких военных. "Мы не позволим этому случиться", - сказал Лаврентьев, добавив, что противостояние двух армий неприемлемо.



Трамп рассказал о планируемых санкциях в отношении Турции



Как сообщает турецкая газета BirGun, президент США заявил, что в отношении Турция из-за ее операции на северо-востоке Сирии будут введены санкции. Трамп рассказал, что подпишет указ о санкциях в отношении правительства, которое возглавляет лидер Партии справедливости и развития (ПСР) Эрдоган. Он также сообщил, что таможенная пошлина на сталь будет вновь увеличена до 50%. Также США немедленно прекратят реализуемое американским министерством торговли торговое соглашение с Турцией на 100 миллиардов долларов. По словам президента, указания, которые он даст, будут иметь далеко идущие последствия, включая заморозку активов некоторых государственных деятелей, включая Эрдогана, и запрет на въезд в США.



Они прекратили экспорт оружия в Турцию



Согласно сообщению новостного интернет-издания Samanyolu Haber, Европа приняла меры против военной операции Турции на северо-востоке Сирии. После Норвегии, Финляндии, Нидерландов и Германии полностью прекратила экспорт оружия в Турцию и Франция. В совместном заявлении французских министерства обороны и министерства иностранных дел говорится, что весь экспорт оружия в Турцию был приостановлен из-за военных действий Анкары на северо-востоке Сирии. Министр иностранных дел Германии Хейко Маас также отметил, что его страна не будет выдавать новые разрешения на продажу оружия Турции.



Неожиданный шаг Великобритании против Турции



После того как министерство финансов США объявило о санкциях в отношении Турции, к европейским странам, введшим эмбарго на поставки оружия в Турцию, может присоединиться и Великобритания. Как пишет Financial Times, британское правительство пересмотрело все разрешения на экспорт оружия в Турцию и приостановило продажу оружия. После этой новости появилось официальное заявление главы МИД Великобритании Доминика Раба. "Мы понимаем беспокойство Турции, но шаги Анкары в Сирии безрассудны и контрпродуктивны", - заявил он.



Лига арабских государств о сирийской операции



Как передает турецкое издание TR724, Лига арабских государств была экстренно созвана по призыву Египта после того, как Турция начала операцию на севере Сирии. В итоговом заявлении организации военная операция Турции была названа "оккупацией" и нарушением суверенитета Сирийской Арабской Республики.



Администрация Рожавы: 895 джихадистов сбежали из тюрем



По данным издания МА, в ходе операции Турции на северо-востоке Сирии был обстрелян лагерь Айн-Иса, в котором также находились заключенные боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате обстрела 895 джихадистам удалось сбежать из тюрем. Автономное руководство северной и восточной Сирии призвало к "срочному вмешательству" в ситуацию ООН, международную коалицию, Лигу арабских государств, Европейский союз и все правозащитные организации. Предположительно, боевики бежали в деревню Халидия с оружием, изъятым из лагеря и его окрестностей. Сообщается, что подавляющее большинство сбежавших из лагеря - члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и их семьи.



Решение по поводу турецкого холдинга Koza Ipek



По данным новостного-аналитического интернет-издания TR724, британская компания Silk Investment Limited, владеющая акциями турецкого холдинга Koza Ipek, подала в международный арбитраж против Турецкой Республики иск о возмещении ущерба в размере 6 миллиардов долларов. Процесс завершился в пользу истца. Решение 13 сентября 2019 года было принято единогласно, включая арбитра, назначенного Турцией. Согласно постановлению суда, все уголовные расследования и уголовные дела, возбужденные против членов семьи Ипек, их адвокатов, некоторых топ-менеджеров Ipek Medya и журналистов, работавших в СМИ холдинга, должны быть прекращены. И у Турции нет права обжаловать это решение.



Они отказались ехать в США



Как сообщает турецкая газета Sozcu, вслед за министром финансов и казначейства Бератом Албайраком на заседания Всемирного банка МВФ также отказался ехать глава ЦБ Турции Мурат Уйсал. Участие турецкой стороны будет проходить на уровне помощников. Причиной стали санкции, которые администрация Вашингтона пообещала ввести против Турции. Часть санкций касалась Эрдогана и некоторых государственных деятелей из его ближайшего окружения.