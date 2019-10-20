 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Золотой король Ташкента А.Алиев о фабрикации своего дела и 7 годах в Жаслыке "Золотой король" Ташкента А.Алиев о фабрикации своего "дела" и 7 годах в "Жаслыке"
20:41 21.10.2019

"ЗОЛОТОЙ КОРОЛЬ" АХМЕД АЛИЕВ РАССКАЗАЛ О ФАБРИКАЦИИ СВОЕГО ДЕЛА И СЕМИ ГОДАХ В "ЖАСЛЫКЕ"

21 октября известный ташкентский предприниматель, ювелир и бывший владелец Голд Центра близ станции метро Хамза Ахмед Алиев провел пресс-конференцию, во время которой рассказал, что в 2012 году был арестован и осужден по сфабрикованному делу, после чего провел в заключении долгие годы. Причинами фабрикации он назвал отъем своего бизнеса, а также ставшую ему известной информацию о возможной попытке переворота.

Против бизнесмена, его жены и группы сотрудников (в общей сложности одиннадцати человек), были выдвинуты обвинения по 23 статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Самого Алиева, после жестоких избиений и пыток, приговорили к 20- годам лишения свободы, реальные сроки получили и девять сотрудников его фирмы, жена отделалась условным сроком.

Затем Ахмед Алиев 7 лет провел в "Жаслыке", который он охарактеризовал как самый настоящий концлагерь, где не действовали никакие законы, а добрую половину узников составляли предприниматели, осужденные по чьим-либо заказам.

В сентябре этого года Алиев и его бывшие сотрудники были освобождены. В результате пересмотра дела часть выдвинутых против них обвинений была снята. Предприниматель выразил благодарность президенту Шавкату Мирзиееву за свое освобождение, фактически, за спасение от медленной смерти в ужасных условиях.

По его мнению, заказчиком фабрикации дела является председатель совета "Капиталбанка" Максуд Абдусамадов, к которому после его осуждения и перешел Голд Центр. Формально – за долги, фирма Алиева задолжала ему крупную сумму, однако ювелир рассказал журналистам, что это отнюдь не хозяйственное дело - ему намеренно не давали возможности погасить долг, блокируя возможность выплаты, - чтобы имелась легальная причина отобрать его бизнес. Он предупредил, что будет разбираться с Абдусамадовым в суде.

Исполнителем заказа он считает бывшего первого заместителя председателя СНБ генерал-лейтенанта Шухрата Гулямова, на которого в разговорах с ним ссылались посредники (в начале 2018 года приговорен к пожизненному заключению). Непосредственной фабрикацией дела занимались два ведомства – СНБ и Генеральная прокуратура (в июне Генпрокурор Рашид Кадыров и большая группа его подчиненных получили продолжительные сроки – ред.).

По информации Ахмеда Алиева, одним из организаторов силового переворота, который готовился в 2012 году, однако по каким-то причинам не состоялся, был все тот же Шухрат Гулямов. В 2014-м, уже находясь в заключении, Алиев написал об этом подробное сообщение, и даже сумел официально его зарегистрировать. Однако никаких последствий этот шаг не имел.

Подробный отчет с пресс-конференции мы опубликуем позже.

Алексей Волосевич

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571679660
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