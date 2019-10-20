Президент Жээнбеков убыл с визитом в Японию. Просить денег?

22:33 21.10.2019

Президент Жээнбеков посетил головной офис корпорации "Tokyo Rope MFG" в Токио



Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 21 октября, в рамках рабочей поездки в Японию посетил головной офис корпорации "Tokyo Rope MFG" в городе Токио.



Как сообщает пресс-служба главы государства, Жээнбеков ознакомился с деятельностью корпорации и провел встречу с председателем ее правления Шигето Танака.



Состоялся обмен мнениями о перспективах инвестиционного сотрудничества.



Президент с удовлетворением отметил, что практически все договоренности, достигнутые на встречах с руководством "Tokyo Rope MFG" в 2017 и 2018 годах в городе Бишкек на сегодняшний день реализованы, в Кыргызстане успешно функционирует дочернее предприятие корпорации.



"Бизнес инвестиции нужны нам как воздух и вода. Мы заинтересованы в сотрудничестве с Японией, с такими крупными корпорациями как Ваша. Япония нам много помогала с момента обретения независимости", - с благодарностью отметил Сооронбай Жээнбеков.



Председатель правления корпорации "Tokyo Rope MFG" Шигето Танака поделился планами о расширении деятельности дочернего предприятия корпорации в городе Бишкек, которое на сегодняшний день осуществляет свою деятельность в Казахстане, Шри-Ланке и Филиппинах.



Ш. Танака особо подчеркнул, что корпорация заинтересована в развитии сотрудничества с Кыргызстаном.



"Мы хотим внести свой вклад в развитие экономики Кыргызстана путем внедрения современных, японских инновационных технологий", - подчеркнул он.



Сотрудники дочернего предприятия корпорации "Tokyo Rope MFG" в городе Бишкек рассказали о проводимой работе и планах на ближайшее будущее.



Дочернее предприятие корпорации при поддержке правительства Японии реализует совместные проекты в Кыргызстане. На данный момент ведется установка противолавинных сооружений на одном из участков автодороги Бишкек-Ош. В ближайшее время аналогичные работы будут начаты и на другом участке автодороги.



Президент Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность руководству "Tokyo Rope MFG" за обучение горных инженеров Кыргызстана и расширение деятельности дочернего предприятия в Бишкеке, отметив важность продолжения работ в данном направлении.



"Tokyo Rope MFG" - один из крупнейших в мире производителей высокотехнологичных стальных канатов. Дочернее предприятие корпорации в городе Бишкек было открыто в 2017 году.