Пакистан предложил "Талибану" заключить негласное перемирие с США

22:42 21.10.2019

Пакистан предложил радикальному движению "Талибан" согласиться на негласное перемирие в целях возобновления переговоров с США, передает Афганское телеграфное агентство (АфТАГ).

Об этом СМИ сообщили источники из знакомых с ситуацией кругов.

Напомним, к настоящему времени в столице Катаре Дохе состоялись девять раундов американо-талибских переговоров по вопросу заключения мирного соглашения, однако в начале сентября диалог был прекращен Трампом.



Причиной жесткого меры послужил очередной теракт в Кабуле, в результате которого были убиты в том числе двое военных НАТО и американских ВС. Затем представители "Талибана" неоднократно выражали намерение продолжить диалог, однако американская сторона оставалась непреклонной.



Свидетельством возможности по возобновлению США переговоров послужил одновременный визит в Исламабад талибской делегации и спецпредставителя США по вопросам афганского примирения Залмая Халилзада. Обозреватели не сомневаются в том, что сторону провели неофициальную встречу, хотя американская сторона воздерживается от комментирования данного вопроса.



Анонимный источник из пакистанских властей сообщил прессе о продолжении усилий Исламабада по возобновлению переговоров. Согласно поступившей информации, "Талибану" было предложено негласное перемирие на случай, если движение не готово открыто объявить о прекращении огня.

Сообщается, что американская сторона поприветствовала данную инициативу, однако сами представители повстанческого движения пока не отреагировали на предложение, отмечает газета "Express Tribune".



Тот же источник утверждает, что к настоящему времени каждая из сторон согласилась принять меры, направленные на восстановление доверия, в частности, приступила к подготовке обмена пленными.



На подготовку США к возобновлению переговоров указывает и визит главы Пентагона Марка Эспера в Кабул. В ходе поездки глава военного ведомства дал понять, что американская сторона рассчитывает на мирный процесс и даже готова сократить военное присутствие в Афганистане в рамках содействия диалогу.