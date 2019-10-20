С китайских Душистых гор повеяло порохом. Генерал Вэй Фэнхэ готов возглавить десант на Тайвань

23:01 21.10.2019

Министр обороны КНР предостерег США от вмешательства в тайваньский вопрос



Владимир Скосырев

20.10.2019



Генерал-полковник Вэй Фэнхэ готов служить

идее возвращения Тайваня Китаю.



Никакая сила в мире не сможет помешать воссоединению Тайваня с Китаем, а решение тайваньского вопроса – самая великая национальная задача страны, заявил министр обороны КНР Вэй Фэнхэ на международном форуме по вопросам безопасности, открывшемся в Пекине. Он подчеркнул, что армия его страны хотела бы установить отношения взаимного доверия с военными США. Но китайские вооруженные силы не допустят провозглашения Тайванем независимости, сказал Вэй Фэнхэ.



Конференция с участием высокопоставленных представителей многих стран, в том числе министра обороны РФ Сергея Шойгу, проходит в предместье Пекина Душистые горы (Сяншань). Отсюда и ее название – Сяншаньский форум. Встреча проходит уже девятый раз, она призвана стать альтернативой ежегодному диалогу в Сингапуре, где главную роль играют США и их союзники. Как подчеркивает агентство "Синьхуа", девиз встречи – "поддержание мирового порядка и содействие миру в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)". В таком же ключе было выдержано и обращение председателя КНР Си Цзиньпина к конференции. Он призвал страны "твердо защищать систему международных отношений с главенствующей ролью ООН, постоянно совершенствовать партнерские отношения в области безопасности".

Однако выступление главы оборонного ведомства КНР Вэй Фэнхэ было выдержано временами в куда более суровых тонах. "Китай – единственная большая страна в мире, которая до сих пор не полностью воссоединена. Разрешение тайваньского вопроса с тем, чтобы осуществить полное воссоединение Китая, – это непреодолимая тенденция времени, величайшая национальная задача Китая. Ее справедливое решение – это желание всего китайского народа", – подчеркнул министр. Затем прозвучали слова, которые зарубежные комментаторы истолковали как прямое предупреждение правительству Тайваня и США. "Мы никогда не позволим сепаратистам, призывающим к независимости Тайваня, добиться своего и не допустим вмешательства со стороны любых внешних сил", – сказал Вэй Фэнхэ.

Как передает агентство Reuters, правительство острова и раньше жестко критиковало Китай, утверждая, что он хочет навязать свой авторитарный режим демократическому Тайваню. Напряжение между двумя берегами Тайваньского пролива еще больше усилилось в связи с тем, что на острове в январе пройдут выборы президента. Китай также был разгневан тем, что поддержку, в том числе военную, тайваньцам продолжают оказывать США. При администрации президента США Дональда Трампа Вашингтон решил продать Тайваню большую партию истребителей и другой современной военной техники. Стоит отметить, что у США нет обязательств выступить на стороне Тайваня, если Китай попытается применить против него силу. Но американское законодательство обязывает Белый дом предоставлять Тайваню средства защиты.

В беседе с "НГ" руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев напомнил, что во времена Дэн Сяопина Пекин следовал доктрине, согласно которой КНР нужно оставаться в тени, не лезть в мировые лидеры и свои возможности не выпячивать. "Но и тогда существовали "красные линии", касающиеся единства страны, за которые Китай никогда не отступит. Статус Тайваня, Тибета, Синьцзян-Уйгурского автономного района – это вопросы, которые Пекин никогда не готов был обсуждать. Выступление министра обороны, как мне представляется, свидетельствует о преемственности китайской внешней политики. По широкому кругу международных вопросов Китай всегда выступал за то, что нужно прибегать к политическим и дипломатическим средствам, ставить на первое место диалог. Но по территориям, которые были частью Китая, Пекин всегда занимал жесткую позицию. Это КНР еще раз подтвердила", – сказал эксперт.



Тайвань находится не под контролем Пекина очень давно, говорит Карнеев. После японо-китайской войны конца ХIХ века остров 50 лет был под владычеством Японии. Потом в результате гражданской войны раздельное существование Китая и не подчинявшейся ему де-факто территории продолжилось. Таким образом, речь идет о сложной проблеме, которую по обе стороны Тайваньского пролива обсуждают не одно десятилетие и, наверно, будут и дальше обсуждать.



"КНР на всем протяжении своей истории ставила вопрос о том, что нужно рано или поздно завершить процесс национального объединения. Гонконг и Макао уже вернулись в лоно родины. Правда, драматические события в Гонконге, где продолжаются акции протеста против принятия закона, позволяющего выдавать жителей города китайским властям, показывают, что процесс его интеграции в политико-экономический механизм страны не завершен. В этой связи надо прямо сказать, что большинство граждан КНР пока только мечтают о том, чтобы Китай восстановил единство", – заключил Карнеев.