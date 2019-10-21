В Китае копится дефолтный динамит. Невыплаты по облигациям увеличились до $14 миллиардов

00:05 22.10.2019 В Китае копится дефолтный динамит. Невыплаты по облигациям увеличились до 14 миллиардов долларов

Ольга Соловьева

21.10.2019



Угроза дефолтов по корпоративным облигациям в Китае нарастает.

Продолжающееся замедление китайской экономики сопровождает нарастающая волна дефолтов компаний по своим облигациям. Компании в КНР уже пропустили платежи на 14 млрд долл. Это в разы больше, чем в прошлые месяцы. По итогам года будет установлен новый рекорд по корпоративным дефолтам, прогнозируют аналитики. Некоторые из них опасаются нестабильности на финансовом рынке Китая.



Китайский фондовый рынок в понедельник закрылся небольшим ростом на фоне ожиданий скорого заключения торгового соглашения с США. Индекс CSI300 вырос на 0,3%, в то время как индекс Shanghai Composite прибавил 0,1%. Как считается, рынок реагирует на пятничные слова президента США Дональда Трампа о том, что торговое соглашение с Китаем будет подписано к саммиту АТЭС в Чили 16–17 ноября.

"Китай будет работать с Соединенными Штатами для решения проблем на основе равенства и взаимного уважения", – в свою очередь, подчеркивает вице-премьер Китая Лю Он, обещая, что прекращение торговых войн будет полезно как для сторон конфликта, так и для всего мира.



На фоне этих обещаний удивительно выглядят сообщения о требовании Поднебесной ввести ответные меры в отношении США на сумму 2,4 млрд долл. за несоответствие правилам Всемирной торговой организации (ВТО) пошлин, введенных Штатами. Как пишет агентство Reuters, США могут столкнуться с санкциями со стороны КНР, если не отменят тарифы на солнечные панели, башни ветрогенераторов, стальные баллоны и алюминиевые профили. Агентство отмечает, что спор начался еще при администрации Барака Обамы. Очередное заседание Органа по разрешению споров ВТО, на котором пройдет рассмотрение вопроса, состоится 28 октября.

Некоторые эксперты считают, что ужесточение риторики со стороны КНР вполне ожидаемо на фоне продолжающегося замедления китайской экономики. Отметим, экономический рост в Поднебесной замедлился до минимума за всю 27-летнюю историю наблюдений. Так, по итогам третьего квартала ВВП Китая увеличился на 6% в годовом выражении, в целом по итогам трех кварталов – на 6,2%. Эксперты Международного валютного фонда ожидают, что по итогам года экономика страны вырастет на 6,1%, в следующем – замедлится до 5,8%. Впрочем, несмотря на замедление, Китай пока что сохраняет статус второй крупнейшей экономики мира с общим объемом 90,03 трлн юаней (около 3,18 трлн долл.).



Замедление роста ВВП Поднебесной власти страны, очевидно, надеются притормозить вливанием в китайскую экономику триллионов денежных средств. Так, как подсчитали аналитики ING, только по итогам третьего квартала экономика Поднебесной получила почти 14 трлн юаней (около 1,9 трлн долл.) в виде кредитов. При этом каждый седьмой юань нового долга (2 трлн в сумме) пришелся на спецоблигации правительств провинций Китая, которые используются для инфраструктурных строек. В итоге за квартал экономика получила "допинг" на сумму, эквивалентную 14,5% номинального ВВП, подсчитали в ING. При этом эффективность этой накачки снижается, говорят в Hoisington Management. Если в период 2007–2009 годов на каждый доллар нового долга экономика КНР давала 0,65 цента нового ВВП, то за последние два года – лишь 0,34 цента, замечают эксперты.



Попытка притормозить замедляющуюся экономику огромными вливаниями происходит на фоне колоссального роста благосостояния в стране. Так, Поднебесная уже обогнала США по числу жителей, на долю которых приходится 10% всего мирового богатства. Об этом, в частности, говорится в ежегодном исследовании швейцарского банка Credit Suisse. Так, в Китае, по подсчетам экспертов, к этой категории можно отнести 100 млн человек, в США – 99 млн. В то же время КНР пока не догоняет Штаты по числу долларовых миллионеров. Если в США к ним можно отнести свыше 18 млн человек, то в Поднебесной – около 4,4 млн. Для сравнения, во всем мире насчитывается около 46,8 млн долларовых миллионеров, сообщают в Credit Suisse.



Что примечательно, одновременно с ростом числа богатейших людей в стране увеличивается число компаний, допустивших дефолты по внутренним облигациям. Как пишет газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на данные международного кредитного агентства Fitch, за первые три квартала этого года уже 44 корпоративных эмитента допустили дефолт по внутренним облигациям. Большинство из них – 89% – это частные фирмы. С одной стороны, допустивших дефолт всего 1% от всех эмитентов, пишет SCMP, однако общая сумма невыплат рекордна – свыше 14 млрд долл. (100 млрд юаней). Для сравнения, за весь 2018 год дефолт по облигациям составил 135 млрд юаней.



Количество дефолтов нарастает на протяжении всего текущего года. Так, в июле сообщалось о том, что 35 китайских корпоративных эмитентов объявили дефолт по выплате процентов или основной суммы долга по 58 облигациям общей стоимостью 7,9 млрд долл. А за четыре месяца этого года китайские компании объявили дефолт по внутренним облигациям на сумму 5,8 млрд долл.

Первый дефолт по облигациям произошел в КНР еще в 2014 году, когда власти решили разуверить рынки в том, что Китай всегда будет выручать проблемные организации. С тех пор невыплаты лишь увеличиваются.



В Fitch полагают, что в текущем году также нужно ожидать ускорения дефолтов. "Поскольку многие средние и мелкие частные фирмы сталкиваются со значительным давлением рефинансирования. Частные компании страдают от множества проблем в своей собственной деятельности, не говоря уже о влиянии замедления экономики и жесткой кредитной среды", – приводит SCMP слова аналитиков. Банковский сектор Китая по большей части старается избегать частных фирм, которые реже, чем государственные компании, получают помощь от местных органов власти, объясняют экономисты.



Они также берут на себя большие риски, расширяясь в незнакомых сферах бизнеса. Экономисты HSBC ранее обращали внимание на тот факт, что число дефолтов не просто растет, а они затрагивают все более крупные компании во все большем количестве секторов, вплоть до "новой экономики", то есть таких сфер, как фармацевтика и высокие технологии. К примеру, в июле шума наделал китайский промышленный конгломерат Jinggong Group, допустивший дефолт.

"В четвертом квартале будет больше дефолтов по сравнению с предыдущими тремя кварталами", – говорят в интервью агентству Bloomberg аналитики Industrial Securities.



В целом макроданные по Китаю остаются противоречивыми, признают эксперты "НГ". "Где-то мы видим рост, а где-то падение. Это настораживает инвесторов", – говорит инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин, замечая, что темой номер один по-прежнему остается торговая война Китая и США.

Однако эксперт не видит угроз для всплеска дефолтов, так как в целом китайская экономика демонстрирует рост. "У китайских властей скоплены колоссальные финансовые ресурсы, а сами китайские власти неоднократно декларировали поддержку своим компаниям, поэтому никакого витка дефолтов в краткосрочной перспективе мы не ожидаем. Но в долгосрочной перспективе такая угроза действительно есть, что связано с рисками замедления темпов роста мировой экономики и роли Китая в этом процессе", – не исключает Бахтин.



Долговой кризис в Китае действительно длится уже не первый год, и связан он, как это ни странно, не с проблемами экономики, а с ее бурным ростом, говорит начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян. "Финансовый рынок в Китае был крайне неразвитым в 70–80-е годы, когда страна реформировала экономику и переходила на рыночные механизмы работы. И экономический рост начался еще тогда. А из-за того, что экономика росла опережающими темпами по сравнению с финансовой системой КНР, возникло множество побочных явлений, которые потенциально опасны для экономики", – отмечает он. В итоге, продолжает эксперт, примерно с 2011 года в Китае развивается вялотекущий долговой кризис, который в том числе связан с теневым банкингом (Shadow Banking). "Из-за этого раздулись огромные кредитные пузыри на несколько триллионов юаней. При этом власти вмешались в ситуацию довольно поздно – лишь с 2012 года наблюдаются попытки регулятора и правительства как-то стабилизировать ситуацию", – напоминает аналитик, полагая, что неаккуратная расчистка банковского сектора и долгового рынка Китая может не просто привести к массовым дефолтам, но также обрушить всю финансовую систему КНР. Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571691900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице

- Все крупные назначения президент Казахстана будет согласовывать с Елбасы

- Аскар Мамин поручил регионам сотрудничать с МФЦА для привлечения инвестиций

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2019 года № 765

- В Мажилисе приняты Рекомендации по госпрограмме развития образования и науки на 2016-2019 гг.

- Кадровые перестановки

- В Сенате обсудили актуальные вопросы здравоохранения

- Роман Скляр посетил с рабочим визитом Республику Татарстан

- Министр Ерлан Тургумбаев провел заседание коллегии МВД

