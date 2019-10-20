 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.10.2019
02:36  США – КНР: сделка первого этапа, - В.Пироженко
01:03  Курды просят Израиль остановить турок в Сирии, - И.Субботин
00:59  Кризис в Ливане - новая угроза БлВостоку, - М.Мошкин
00:30  Гонконг: Брендовая война
00:27  Послание к арабам: против чего выступают протестующие в Ливане
00:24  Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке
00:20  Либерализм vs свобода? - Каринэ Геворгян

00:19  Протесты в Барселоне сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость
00:15  Демократы загубили Украину, - Стивен Коэн
00:05  В Китае копится дефолтный динамит. Невыплаты по облигациям увеличились до $14 миллиардов
Понедельник, 21.10.2019
23:01  С китайских Душистых гор повеяло порохом. Генерал Вэй Фэнхэ готов возглавить десант на Тайвань
22:42  Пакистан предложил "Талибану" заключить негласное перемирие с США
22:33  Президент Жээнбеков убыл с визитом в Японию. Просить денег?
20:41  "Золотой король" Ташкента А.Алиев о фабрикации своего "дела" и 7 годах в "Жаслыке"
16:54  США в Сирии. Весьма преуспели в... бегстве, - А.Медведев
16:35  Жирный КВНщик Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
14:47  Возрождение нового Турана: когда зацветет чинара? - С.Тарасов
14:45  Русско-китайское "сердечное согласие" как данность, - Я.Вяткин
14:43  Турецкие чиновники боятся ездить в США
14:41  Советник президента США Кислин рассказал, как Порошенко украл деньги Януковича
14:36  Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев
14:29  Претендент на франц-престол принц Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на своей восьмиюродной тетке (видео)
14:00  В столице Таджикистана сносят исторические дома (видео)
12:16  На Иссык-Куле прошла международная конференция "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу".
11:49  Ультиматум Чавушоглу. Турция дала курдам еще 35 часов чтобы спрятаться и разбежаться
11:45  Канделаки не помогла. Топ-менеджеров "Астана Моторс" Афонина и Джунисалиева алматинский суд посадил на 8 лет
11:13  Буквоедение. КазПрез Токаев поручил усовершенствовать новый латинский каз-алфавит
10:12  Отстранен от должности замрука аппарата Кырправительства и обвинен в взятках - "правая рука" премьера Б.Калмуратов
09:16  Отношение Европы к Турции испортилось окончательно, - Беат Балзли
08:42  На севере Сирии турки применили против курдов то ли напалм, то ли... белый фосфор, - "НГ"
08:24  Пентагон ищет новые способы борьбы с Ираном, - И.Субботин
08:12  На индо-пакистанской границе снова бои местного значения - есть потери
07:55  Международный арбитраж обязал Узбекистан выплатить турецкому бизнесмену Гюнешу $40млн
07:44  На корабль ВМС США Portland установят первый боевой лазер
07:39  В Сирии Россия с радостью заполняет пустоту, оставляемую американцами, - New York Times
07:33  УзбПоэта Махмуда Раджаба приговорили к условному сроку за ввоз "запрещенных" книг
06:59  В Узбе - дефицит руководителей среднего звена. "Руководители сфер и отраслей на местах „закостенели"", - Ш.Мирзиеев
00:47  Фальшак! Вряд ли Кейт Миддлтон надела бы "современный" казахский национальный костюм, - Н.Нуртазина
00:16  Коммунизм и "национальный" капитал: кто примет вызов империализма?
00:09  Загадки Золоторевской битвы. Как русские, мордва и... енисейские кыргызы пытались остановить монгольское нашествие
00:08  Почему Таджикистан не смог избавить от бедности 1 млн человек?
00:07  Угольные войны России: как политика мешает экономике Казахстана
Воскресенье, 20.10.2019
21:45  США разбомбили свою же военную базу в Сирии - Клейб
20:16  Узбекистан. Проблемы кишлаков Марджанбулакского золотодобывающего рудника (журналисткое расследование )
16:11  Ведрошское побоище 1500 года. Какая забытая битва изменила ход истории и сделала Москву - Третьим Римом?
16:09  Протесты желтых жилетов во Франции затухают? - Э.Лимонов
16:06  История о том, как в Казахстане сносили памятник Ермаку
16:04  Немонгольская империя: когда Монголия стала монгольской
11:52  Кто и как готовит реквием по "Астанинскому процессу"
10:58  На переговорах с Эрдоганом Трамп победил или проиграл? - А.Запольскис
10:49  Без баб! Ташкентский депутат Кабул Дусов требует запретить женщинам заниматься политикой
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Протесты в Барселоне сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость
00:19 22.10.2019

Главное отличие – широкое использование уличного насилия. Организаторы тоже сменились

Протесты в Барселоне и в других городах Каталонии против судебного приговора сепаратистским лидерам сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость, сообщает ТГ-канал "Bunin & Co".

Главное отличие – широкое использование уличного насилия. Раньше вдохновители сепаратистских манифестаций – широко известные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural – стремились брать числом. На ежегодные марши за независимость собиралось до миллиона и более человек, которые вели себя подчеркнуто мирно.

На этой неделе телеканалы всего мира показывали яркие картинки с блокированием аэропорта Барселоны, центральных улиц и автомагистралей, возведением горящих баррикад, поджогами автомобилей, ожесточенными столкновениями с местной полицией. Число же участников выступлений сузилось до нескольких десятков тысяч.

Организаторы тоже сменились.

Теперь в этой роли выступают радикальные низовые группы – "Комитеты защиты республики" и "Демократическое цунами". Их лидеры и активисты неизвестны каталонцам и даже полиции, а координация протестов, передача инструкций по местам сбора и тактике действий ведется через специальные мобильные приложения.

Надо сказать, такое изменение ситуации вызывает тревогу у старых вождей движения за независимость, лидеров ведущих сепаратистских партий, которые опасаются, что активное использование насилия подорвет поддержку движения среди умеренных сторонников независимости и колеблющихся. А местные бизнес-организации обращают внимание на то, что дальнейшее распространение насилия может ударить по привлекательности Барселоны и всего региона для инвестиций и туристов.

В такой сложной, требующей взвешенности действий обстановке в очередной раз проявил свою слабую адекватность нынешний глава каталонского правительства Ким Торра – ставленник бежавшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона.

После оглашения в понедельник приговора Верховного суда он призывал к акциям гражданского неповиновения, а когда протесты почти сразу переросли в беспорядки, долго уклонялся от осуждения уличного насилия. Лишь в среду вечером на местном телеканале он осудил акты насилия, но при этом возложил вину на провокаторов, которые "инфильтрировались" в протестные выступления с целью подорвать их мирный имидж.

Кроме того, в четверг в региональном парламенте Торра заявил о необходимости проведения нового референдума о самоопределении Каталонии до окончания срока полномочий парламента в декабре 2021 года. И хотя сепаратистские партии имеют в парламенте большинство, это заявление было встречено тишиной. Партия "Республиканские левые Каталонии" осужденного на 13 лет заключения Ориола Жункераса и значительная часть депутатов партии Пучдемона "Вместе за Каталонию" сейчас не рассматривают новый референдум как жизнеспособный вариант действий.

Александр Ивахник

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571692740
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице
- Все крупные назначения президент Казахстана будет согласовывать с Елбасы
- Аскар Мамин поручил регионам сотрудничать с МФЦА для привлечения инвестиций
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2019 года № 765
- В Мажилисе приняты Рекомендации по госпрограмме развития образования и науки на 2016-2019 гг.
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили актуальные вопросы здравоохранения
- Роман Скляр посетил с рабочим визитом Республику Татарстан
- Министр Ерлан Тургумбаев провел заседание коллегии МВД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  