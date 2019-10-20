Протесты в Барселоне сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость

00:19 22.10.2019

Главное отличие – широкое использование уличного насилия. Организаторы тоже сменились



Протесты в Барселоне и в других городах Каталонии против судебного приговора сепаратистским лидерам сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость, сообщает ТГ-канал "Bunin & Co".



Главное отличие – широкое использование уличного насилия. Раньше вдохновители сепаратистских манифестаций – широко известные организации "Каталонская национальная ассамблея" и Omnium Cultural – стремились брать числом. На ежегодные марши за независимость собиралось до миллиона и более человек, которые вели себя подчеркнуто мирно.



На этой неделе телеканалы всего мира показывали яркие картинки с блокированием аэропорта Барселоны, центральных улиц и автомагистралей, возведением горящих баррикад, поджогами автомобилей, ожесточенными столкновениями с местной полицией. Число же участников выступлений сузилось до нескольких десятков тысяч.



Организаторы тоже сменились.



Теперь в этой роли выступают радикальные низовые группы – "Комитеты защиты республики" и "Демократическое цунами". Их лидеры и активисты неизвестны каталонцам и даже полиции, а координация протестов, передача инструкций по местам сбора и тактике действий ведется через специальные мобильные приложения.



Надо сказать, такое изменение ситуации вызывает тревогу у старых вождей движения за независимость, лидеров ведущих сепаратистских партий, которые опасаются, что активное использование насилия подорвет поддержку движения среди умеренных сторонников независимости и колеблющихся. А местные бизнес-организации обращают внимание на то, что дальнейшее распространение насилия может ударить по привлекательности Барселоны и всего региона для инвестиций и туристов.



В такой сложной, требующей взвешенности действий обстановке в очередной раз проявил свою слабую адекватность нынешний глава каталонского правительства Ким Торра – ставленник бежавшего лидера сепаратистов Карлеса Пучдемона.



После оглашения в понедельник приговора Верховного суда он призывал к акциям гражданского неповиновения, а когда протесты почти сразу переросли в беспорядки, долго уклонялся от осуждения уличного насилия. Лишь в среду вечером на местном телеканале он осудил акты насилия, но при этом возложил вину на провокаторов, которые "инфильтрировались" в протестные выступления с целью подорвать их мирный имидж.



Кроме того, в четверг в региональном парламенте Торра заявил о необходимости проведения нового референдума о самоопределении Каталонии до окончания срока полномочий парламента в декабре 2021 года. И хотя сепаратистские партии имеют в парламенте большинство, это заявление было встречено тишиной. Партия "Республиканские левые Каталонии" осужденного на 13 лет заключения Ориола Жункераса и значительная часть депутатов партии Пучдемона "Вместе за Каталонию" сейчас не рассматривают новый референдум как жизнеспособный вариант действий.



Александр Ивахник