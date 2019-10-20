 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 22.10.2019
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01:03  Курды просят Израиль остановить турок в Сирии, - И.Субботин
00:59  Кризис в Ливане - новая угроза БлВостоку, - М.Мошкин
00:30  Гонконг: Брендовая война
00:27  Послание к арабам: против чего выступают протестующие в Ливане
00:24  Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке
00:20  Либерализм vs свобода? - Каринэ Геворгян

00:19  Протесты в Барселоне сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость
00:15  Демократы загубили Украину, - Стивен Коэн
00:05  В Китае копится дефолтный динамит. Невыплаты по облигациям увеличились до $14 миллиардов
Понедельник, 21.10.2019
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22:42  Пакистан предложил "Талибану" заключить негласное перемирие с США
22:33  Президент Жээнбеков убыл с визитом в Японию. Просить денег?
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16:54  США в Сирии. Весьма преуспели в... бегстве, - А.Медведев
16:35  Жирный КВНщик Сивохо стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
14:47  Возрождение нового Турана: когда зацветет чинара? - С.Тарасов
14:45  Русско-китайское "сердечное согласие" как данность, - Я.Вяткин
14:43  Турецкие чиновники боятся ездить в США
14:41  Советник президента США Кислин рассказал, как Порошенко украл деньги Януковича
14:36  Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев
14:29  Претендент на франц-престол принц Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на своей восьмиюродной тетке (видео)
14:00  В столице Таджикистана сносят исторические дома (видео)
12:16  На Иссык-Куле прошла международная конференция "Женщины мира за Человека, Культуру, Живую Природу".
11:49  Ультиматум Чавушоглу. Турция дала курдам еще 35 часов чтобы спрятаться и разбежаться
11:45  Канделаки не помогла. Топ-менеджеров "Астана Моторс" Афонина и Джунисалиева алматинский суд посадил на 8 лет
11:13  Буквоедение. КазПрез Токаев поручил усовершенствовать новый латинский каз-алфавит
10:12  Отстранен от должности замрука аппарата Кырправительства и обвинен в взятках - "правая рука" премьера Б.Калмуратов
09:16  Отношение Европы к Турции испортилось окончательно, - Беат Балзли
08:42  На севере Сирии турки применили против курдов то ли напалм, то ли... белый фосфор, - "НГ"
08:24  Пентагон ищет новые способы борьбы с Ираном, - И.Субботин
08:12  На индо-пакистанской границе снова бои местного значения - есть потери
07:55  Международный арбитраж обязал Узбекистан выплатить турецкому бизнесмену Гюнешу $40млн
07:44  На корабль ВМС США Portland установят первый боевой лазер
07:39  В Сирии Россия с радостью заполняет пустоту, оставляемую американцами, - New York Times
07:33  УзбПоэта Махмуда Раджаба приговорили к условному сроку за ввоз "запрещенных" книг
06:59  В Узбе - дефицит руководителей среднего звена. "Руководители сфер и отраслей на местах „закостенели"", - Ш.Мирзиеев
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00:16  Коммунизм и "национальный" капитал: кто примет вызов империализма?
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00:08  Почему Таджикистан не смог избавить от бедности 1 млн человек?
00:07  Угольные войны России: как политика мешает экономике Казахстана
Воскресенье, 20.10.2019
21:45  США разбомбили свою же военную базу в Сирии - Клейб
20:16  Узбекистан. Проблемы кишлаков Марджанбулакского золотодобывающего рудника (журналисткое расследование )
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16:09  Протесты желтых жилетов во Франции затухают? - Э.Лимонов
16:06  История о том, как в Казахстане сносили памятник Ермаку
16:04  Немонгольская империя: когда Монголия стала монгольской
11:52  Кто и как готовит реквием по "Астанинскому процессу"
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Послание к арабам: против чего выступают протестующие в ЛиванеПослание к арабам: против чего выступают протестующие в Ливане
00:27 22.10.2019

Беспорядки в ближневосточной стране продолжаются почти неделю

Беспорядки, вспыхнувшие в Ливане 17 октября, не утихают. Люди вышли протестовать против запланированного правительством налога на звонки через мессенджеры, но даже отмена непопулярного решения не привела к миру на улицах. Ливанцы недовольны уровнем коррупции и некомпетентностью правящей коалиции. Подробности - в фотогалерее "Известий"

Люди, собравшиеся у здания правительства в Бейруте, принесли с собой государственные флаги

Лидер радикального движения "Хезболла" Хасан Насралла обратился к протестующим и призвал их к политическим действиям

Протесты охватили практически все города страны

Государственный долг Ливана - один из самых больших в мире, по данным минфина страны он составляет около $86 млрд, что в полтора раза превышает ВВП

Премьер-министр Ливана Саад Харири потребовал от правительства представить план реформ не позднее 21 октября

Протестующие в Бейруте начали самоорганизовываться и взяли на себя уборку улиц после митингов

На улицах ливанских городов выросли импровизированные баррикады

Многие вышли на улицы целыми семьями, несмотря на применение полицией слезоточивого газа и водометов

Демонстранты требуют решительной борьбы с коррупцией и возвращения социальных гарантий в госсекторе

Непопулярные меры правительства Харири, такие как сокращение объемов социальной помощи и пенсий в государственном секторе, остаются предметом недовольства населения

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571693220
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