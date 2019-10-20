Послание к арабам: против чего выступают протестующие в Ливане

00:27 22.10.2019

Беспорядки в ближневосточной стране продолжаются почти неделю



Беспорядки, вспыхнувшие в Ливане 17 октября, не утихают. Люди вышли протестовать против запланированного правительством налога на звонки через мессенджеры, но даже отмена непопулярного решения не привела к миру на улицах. Ливанцы недовольны уровнем коррупции и некомпетентностью правящей коалиции. Подробности - в фотогалерее "Известий"



Люди, собравшиеся у здания правительства в Бейруте, принесли с собой государственные флаги



Лидер радикального движения "Хезболла" Хасан Насралла обратился к протестующим и призвал их к политическим действиям



Протесты охватили практически все города страны



Государственный долг Ливана - один из самых больших в мире, по данным минфина страны он составляет около $86 млрд, что в полтора раза превышает ВВП



Премьер-министр Ливана Саад Харири потребовал от правительства представить план реформ не позднее 21 октября



Протестующие в Бейруте начали самоорганизовываться и взяли на себя уборку улиц после митингов



На улицах ливанских городов выросли импровизированные баррикады



Многие вышли на улицы целыми семьями, несмотря на применение полицией слезоточивого газа и водометов



Демонстранты требуют решительной борьбы с коррупцией и возвращения социальных гарантий в госсекторе



Непопулярные меры правительства Харири, такие как сокращение объемов социальной помощи и пенсий в государственном секторе, остаются предметом недовольства населения