США – КНР: сделка первого этапа, - В.Пироженко

02:36 22.10.2019

Виктор ПИРОЖЕНКО | 19.10.2019 |



При этом Министерство торговли США добавляет 28 новых китайских компаний в свой черный список

Президент США Дональд Трамп, оценивая завершившийся 11 октября очередной раунд торговых переговоров между США и КНР, написал два дня спустя в "Твиттере", что в ближайшее время будет подписана сделка первого этапа. Так и произошло. Трамп – коммерсант с опытом, и сделки – его стихия.



За все время американо-китайского тарифного конфликта это была третья попытка приблизиться к его решению. Предыдущие две – в мае 2018 г. и в мае 2019 г. – окончились неудачей на этапе подготовки окончательного соглашения и на фоне таких же, как сейчас, оптимистичных твитов Трампа.

Из-за многослойности торговых противоречий между США и КНР общее торговое соглашение между странами решено разбить на две (пока) части; каждая из них будет включать самостоятельный круг вопросов. Сейчас стороны пришли к согласию по первой части сделки. Кроме того, договорились, что КНР закупит на $40-50 млрд американской сельскохозяйственной продукции, а Трамп откладывает намеченное на 15 октября повышение тарифов на китайский импорт с 25% до 30%. Однако установленные ранее повышенные тарифы на китайские товары сохраняются.



США и КНР договорились о размещении в Вашингтоне и в Пекине специальных представительств, которые будут отслеживать условия соблюдения сделки и решать торговые споры, прежде чем возникнет необходимость в односторонних принудительных действиях.

Трамп вскользь упомянул, что сделка первого этапа будет касаться проблем интеллектуальной собственности (речь об американских обвинениях КНР в "краже" Китаем технологий и их "принудительной передаче"), но этот пункт не детализирован.



Китайские СМИ подтверждают существенный прогресс на переговорах, указывая, что "стороны достигли договоренностей в широком спектре областей, включая сельское хозяйство, передачу технологий, обменные курсы, финансовые услуги и урегулирование споров".

В то же время договоренности носят пока самый предварительный и устный характер. Объявленная сделка не снимает существующей тарифной нагрузки на американо-китайскую торговлю и не снижает неопределенность, с которой сталкиваются предприятия в будущих американо-китайских отношениях. Буквально накануне прошедшего раунда переговоров Министерство торговли США добавило 28 новых китайских компаний в свой черный список китайских фирм, которым запрещено ведение бизнеса в Америке.



Не видно и того, чтобы стороны отошли от своих принципиальных установок. США по-прежнему настаивают на сделке, которая бы выходила за пределы тарифных вопросов в область структуры управления китайской экономикой. КНР подчеркивает, что "не уступит свои основные интересы в обмен на широкую торговую сделку".

Тем не менее бросается в глаза сдвиг США в сторону смягчения категорического требования о непременном заключении всеохватывающей сделки. Поначалу США требовали, чтобы в сделку, помимо мер по выравниванию торгового дефицита США в торговле с КНР, вошли бы меры, предотвращающие такой дефицит в будущем. Они затрагивали бы вопросы защиты интеллектуальной собственности в КНР, систему государственных дотаций предприятиям и другие вопросы, касающиеся зачастую основ китайской экономической модели. Для Пекина это неприемлемо.

Китайская официальная Global Times писала накануне переговоров, что "если между двумя странами может быть достигнут некоторый консенсус, то "неполное" соглашение является наилучшим выбором для американской стороны". И Трамп уступил. Сейчас он говорит о сделке "первого этапа".



В чем причина смягчения американской позиции? В китайской экономике не произошло ничего, что вынудило бы Пекин отступить. Напротив, статистика свидетельствует об устойчивой работе китайской экономики. Так, общий объем торговли Китая за первые три квартала 2019 года составил 22,91 трлн юаней ($3,24 трлн), увеличившись на 2,8 % по сравнению с прошлым годом. При этом экспорт вырос на 5,2% до 12,48 трлн юаней, а импорт снизился на 0,1% до 10,43 трлн юаней. Положительное сальдо торгового баланса Китая за девять месяцев выросло на 44,2 % и составило 2,05 триллиона юаней.

Выросла торговля Китая с Европейским союзом и АСЕАН; увеличился на 9,5 % товарооборот со странами "Пояса и пути". Все это в достаточной мере компенсировало падение китайско-американской торговли, которая сократилась с января по июнь на 9% до 1,75 трлн. юаней. Сейчас торговля с США составляет 12% от внешнеторгового оборота КНР. В 2017 году этот показатель был 20%.



Для понимания причин уступчивости Трампа показательно заявление фермера Криса Гиббса, бывшего председателя Республиканской партии в округе Шелби, штат Огайо, который сказал, что не верит оптимизму Трампа и не будет снова голосовать за него на президентских выборах 2020 года. А ведь в 2016 году Трамп набрал в округе Шелби более 78% голосов, причем штат Огайо рассматривается и республиканцами, и демократами как критически важный для выигрыша президентской кампании.



По мере приближения президентских выборов Трамп все более заинтересован в демонстрации своих международных успехов. И торговая сделка "первого этапа" с Китаем, объявленная американским президентом, является, скорее, результатом давления внутриполитических обстоятельств, в частности падением поддержки Трампа его базовой группой избирателей. Китаю есть чем воздействовать на курс Вашингтона, и эта сделка больше похожа на перемирие, чем на долгосрочный мир.

А общее значение США как торгового партнера Китая снижается по мере диверсификации Китаем внешних рынков сбыта своей продукции.