По проекту CASA Кыргызстан согласен поставлять электричество в Афган всего по 5,5 цента за киловатт/час

08:25 22.10.2019

После 2023 года Кыргызстан планирует поставлять электроэнергию по проекту CASA-1000 по 5,5 цента за киловатт/час.



Об этом, как передают местные СМИ, на заседании комитета парламента по бюджету и финансам сообщил заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Айтмамат Кадырбаев.



Отвечая на вопросы депутатов, он отметил, что проект начнет работать в 2023 году, на сегодняшний день кыргызская сторона выполняет все требования графика. "Даст бог, с 2023 года проект CASA-1000 реализуем. Вы хорошо знаете, до этого говорили, что по 5,5 цента мы будем продавать. Кроме того, ГЭС как пройдут реконструкцию, у нас дополнительно 430 мегаватт появится. Появится возможность получать до 6 млрд сомов дополнительно", - сообщил Кадырбаев.



Проект CASA-1000 предполагает экспорт в летнее время электроэнергии из Кыргызстана и Таджикистана в Пакистан и Афганистан. Общая стоимость проекта составляет 1 миллиард долларов, из которых 233 миллиона будут направлены непосредственно Кыргызстану.

Для реализации CASA-1000 в Кыргызстане предполагается строительство линии электропередачи протяженностью около 450 км от подстанции "Датка" до границы с Таджикистаном.



По проекту, 500-киловольтная линия переменного тока пройдет от подстанции "Датка" в Кыргызстане до подстанции "Худжант" в Таджикистане. Далее ЛЭП протянут до Пакистана через территорию Афганистана.

Возврат денег предполагается осуществлять за счет средств, полученных от экспорта электроэнергии в рамках проекта CASA-1000.



12 мая 2016 года в таджикском городе Турсунзаде состоялась официальная церемония запуска проекта CASA-1000.

Ранее Кыргызстан заявил о планах завершить строительство ЛЭП в рамках проекта в 2020 году.



21 Октябрь, 2019