В Узбе учрежден еще один красный день календаря - "Праздник узбекского языка"

08:55 22.10.2019

Глава государства объявил 21 октября в стране "Праздником узбекского языка". В этот день ежегодно по всей стране будут проходить праздничные мероприятия.



ТАШКЕНТ, 21 окт - Sputnik. Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с тридцатилетием придания узбекскому языку статуса государственного, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.



Глава государства объявил 21 октября в стране "Праздником узбекского языка".

"Наше отношение к государственному языку мы должны рассматривать как отношение к нашей независимости, преданность и уважение к нему – как преданность и уважение к Родине. Это должно стать правилом нашей жизни," - сказал Шавкат Мирзиеев на торжественном собрании.



Напомним, согласно постановлению президента, которое было подписано в начале месяца, праздничные мероприятия пройдут по всему Узбекистану.



Для учеников школ организуют конкурс сочинений, а в театрах и кинотеатрах покажут спектакли, художественные и документальные фильмы.