Елбасы отжал у Токаева еще полномочий - по назначению чиновников, глав городов и областей

09:39 22.10.2019

Назарбаеву дали больше полномочий по назначению чиновников, глав городов и областей



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, который значительно расширяет полномочия первого президента республики, главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева.



Указ касается возможности назначения чиновников правительства и других руководителей, в том числе глав городов и областей, а также контроля за отдельными министерствами и ведомствами. Документ размещен в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана. Согласно указу, теперь президент Казахстана будет назначать всех министров (кроме глав МИД, Минобороны и МВД) только после согласования с Назарбаевым.



Также после согласования с главой Совбеза будет происходить назначение руководителей органов, непосредственно подчиненных и подотчетных президенту. Это Администрация президента, Генпрокуратура, Комитет национальной безопасности, Агентство по делам госслужбы, Агентство по противодействию коррупции, Национальный банк, Республиканская гвардия, Служба внешней разведки, Служба охраны президента, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Управление делами президента.



Также президент Казахстана будет согласовывать с главой Совбеза назначение глав областей, городов республиканского значения, столицы Казахстана Нур-Султана. Указом также вносятся изменения в регламент назначения секретаря Совета безопасности: теперь его назначение также должно быть согласовано с Назарбаевым. Ранее человека на этот пост назначал президент по представлению главы своей администрации.

19 марта 2019 года 79-летний Нурсултан Назарбаев ушел в отставку с поста президента Казахстана, но оставил за собой пост председателя Совета безопасности страны. Перед этим еще в конце 2017 года парламент Казахстана наделил Назарбаева правом пожизненно возглавлять Совбез.



Эксперты предсказывали, что существование Совбеза и пожизненное председательство в нем и дальше позволит Назарбаеву контролировать основные направления развития Казахстана и принимать ключевые кадровые решения.



Новым президентом Казахстана после Назарбаева в июне 2019 года стал бывший спикер сената Касым-Жомарт Токаев. Однако его указ подтверждает, что основные кадровые решение все равно будут приниматься Назарбаевым. Помимо должности главы Совбеза, Назарбаев также сохранил за собой пост главы правящей партии "Нур Отан".



Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назвал данный указ "дежурным" и добавил, что "его подписание продиктовано положением нового закона о совете безопасности, принятого в июле 2018 года", напомнив при этом, что во главе Совбеза пожизненного находится Нурсултан Назарбаев.



"Действующий порядок согласования назначения ключевых фигур государства на практике не препятствует президенту принимать самостоятельные решения по всем кадровым вопросам", - сообщает Берик Уали и приводит слова из недавнего интервью Назарбаева: "Токаев советуется со мной, но решения принимает самостоятельно".

Некоторые эксперты полагают, что Касым-Жомарт Токаев находится "под влиянием" экс-президента Нурсултана Назарбаева и не принимает самостоятельных политических решений.