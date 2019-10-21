Кучеряво живут. Каз-семейка Арип (Kazakhstan Kagazy) сумела безнаказанно облапошить инвесторов на миллионы долларов

09:57 22.10.2019

Британская пресса рассказала, чем владеет семейство богачей из Казахстана



Розыск обвиняемой в многомиллионном мошенничестве казахстанской пары привел к настоящей сокровищнице из элитной недвижимости, машин, часов и произведений искусства.



Фирма Максата Арипа Kazakhstan Kagazy получила сотни миллионов фунтов стерлингов от инвесторов, после того как в 2007 году попала в список Лондонской фондовой биржи и выпустила облигации. В 2016 году компания была исключена из котировального списка, а ее акции превратились в простую бумагу. Как пишет ресурс This is money, расследование установило, что Арип и его бизнес-партнер пошли на обман, прикарманив деньги инвесторов. На днях британская пресса обнародовала список имущества, которым владеет семья из Казахстана.



Среди активов жены Максата Арипа Шолпан – роскошная швейцарская вилла, автомобиль "Бентли", а также два "Мерседеса" класса D и Е. По информации Высокого суда Лондона, сам Максат Арип – конечный владелец особняка за 17 млн фунтов стерлингов, с крытым бассейном, сауной и тренажерным залом, который он и его супруга использовали как основное место жительства в Великобритании.

Считается, что пара также владеет недвижимостью в элитном районе Лондона, купленной в 2008 году за 14 млн фунтов стерлингов, и роскошной квартирой в другом районе, которая стоит 18 млн. Глава семейства проявляет интерес к элитным часам: в его коллекции – экземпляр марки Richard Mille стоимостью 175 тысяч фунтов. В суде также полагают, что Шолпан Арип передала 59 млн фунтов стерлингов своей матери и еще 13 млн – брату.



В прошлом году Максата Арипа и его бизнес-партнера Шынар Диханбаеву уже обязали выплатить 232 млн фунтов стерлингов предприятию Kazakhstan Kagazy. Постановлениями суда часть активов семейства была заморожена. Однако британское правосудие опасается, что подсудимые добьются успеха в защите и деньги будет невозможно вернуть. Есть веские аргументы в пользу того, что в предыдущем расследовании были допущены серьезные нарушения.



Тем временем пара находится за пределами Соединенного Королевства. Считается, что жена Арипа живет в просторной вилле в Риме, тогда как он сам, вероятно, большую часть времени проводит в России.



21 Октября 2019 Автор: Илья МИЛЛЕР | Семей