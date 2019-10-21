Бушующая природа не дала нормально короноваться 126-му императору Японии Нарухито

10:01 22.10.2019

Мероприятия по восшествию на престол императора Нарухито начались в Японии



Император Нарухито, облаченный в белые одежды, совершил ритуал в трех императорских святилищах - группа святынь, расположенных внутри дворцового комплекса, сообщают местные СМИ.



Император вошел в храм Касикодокоро и сообщил богине солнца, душам своих предков и различным божествам, что в этот день состоится церемония интронизации.



Позже императрица Масако посетит три императорских святилища.



Главная церемония интронизации состоится в парадном зале Императорского дворца в 13:00 (10:00 нст).



Ожидается, что в мероприятии примут участие около 2 тыс. человек, в том числе премьер-министр, главы обеих палат парламента, председатель Верховного суда и зарубежные высокопоставленные гости.



Церемония, как ожидается, продлится около получаса. Император ступит на трон Такамикура, расположенный в комнате. Тогда же император официально объявит о своем восшествии на престол.



За этим последует поздравительное обращение премьер-министра и три раунда "банзай" - традиционное приветствие-пожелание императору долгих лет жизни.



После состоится серия придворных банкетов в честь интронизации императора Нарухито. Первый пройдет в Императорском дворце в тот же день.



На этот раз банкеты будут проводиться четыре раза в течение четырех дней с перерывами.



Японское правительство приняло решение перенести с 22 октября на 10 ноября парад в честь восшествия императора на престол. Чиновники говорят, что цель состоит в том, чтобы справиться с обширным ущербом, нанесенным тайфуном "Хагибис".



Во время парада императорская чета проедет через Токио в лимузине с открытым верхом.



Ноябрьский парад станет для людей шансом поздравить императора и императрицу.



30 апреля 2019 года прежний император Акихито отрекся от престола. 1 мая на трон взошел его старший сын Нарухито.



С восхождением на престол нового императора в Японии началась новая эра "Рэйва" - "Прекрасная гармония".