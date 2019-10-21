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Гагаузы Молдовы требуют восстановить их кастрированную автономию, - С.Гамова
10:10 22.10.2019

Гагаузия хочет, чтобы ей вернули автономию

Прорумынские силы Молдавии превратили территориальное образование в район

Светлана Гамова
Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

21.10.2019

Гагаузы вспомнили об урезанных правах. Фото со страницы исполкома Гагаузии в Facebook
Спикер парламента Республики Молдова (РМ) Зинаида Гречаная заявила, что "гагаузские законопроекты" могут принять до 25-летия образования Гагаузской автономии, отмечаемой в декабре. Прежняя молдавская власть "перекроила" законодательство так, что полномочия автономии были урезаны до уровня района, сказал "НГ" депутат парламента РМ Федор Гагауз. Он отметил, что гагаузы – не сепаратисты, но они хотят, чтобы им вернули реальную автономию и зафиксировали это в Конституции Молдавии.

Зинаида Гречаная подчеркнула, что "единодушная позиция законодательной и исполнительной ветвей власти автономии заключается в том, чтобы эти законопроекты были приняты в первоначальной редакции, согласованной с депутатским корпусом Гагаузии и поддержанной президентом Игорем Додоном".

Права Гагаузской автономии, предоставленные ей законом об особом правовом статусе одноименного территориального образования, сокращались на протяжении многих лет. Причем без согласования с Народным собранием (парламентом) Гагаузии. Но прежняя власть, представленная Демократической партией РМ и ее лидером олигархом Владимиром Плахотнюком, вообще свела автономию до уровня района, откорректировав законопроекты, которые гагаузы представили в парламент, чтобы изменить ситуацию. Новый парламент обещает вернуться к проблемам Гагаузии и решить их. Гагаузов поддерживают президент Игорь Додон и спикер Законодательного собрания Зинаида Гречаная. Обещала разобраться в ситуации и премьер-министр Майя Санду.
Председатель Народного собрания Гагаузии (НСГ) Владимир Кысса назвал "вопрос рассмотрения парламентом Молдовы "гагаузских законопроектов" главной проблемой текущего момента". Он напомнил, что речь идет о местном публичном управлении, об административно-территориальном устройстве страны, о децентрализации и внесении изменений и дополнений в закон об особом правовом статусе Гагаузии (Гагауз Ери), разработанных совместной рабочей группой парламента и НСГ при участии международных экспертов.

Президент Игорь Додон заявил, что "на ближайшем заседании парламента фракция пропрезидентской Партии социалистов выступит с инициативой о принятии пакета законопроектов, касающихся Гагаузской автономии". Он написал об этом на своей странице в Facebook.
Напомним, парламент РМ совместно с депутатами Народного собрания Гагаузии разработал три законопроекта о внесении поправок в законодательные акты республики, которые не учитывают положения законов об особом статусе автономии. На принятии этих законов с целью приведения законодательства республики в соответствие с положениями законов о статусе автономии настаивают Совет Европы и ОБСЕ. Согласно отчету Венецианской комиссии, права Гагаузской автономии должны быть четко прописаны в Конституции Молдовы.
Однако при рассмотрении законопроектов в комиссиях старого парламента в них было внесено множество поправок, которые не согласованы с представителями Гагаузии. Например, парламент отказал Гагаузии в получении "отдельного уровня государственной власти" помимо административно-территориальных единиц первого и второго уровня. Парламентское большинство заменило "отдельный уровень" на "особый статус", что и так прописано в законе 1993 года. В июле 2017 года парламент принял два закона в отредактированной форме, а третий был отложен на осенне-зимнюю сессию. Президент Игорь Додон отказался промульгировать принятые законы и вернул их на доработку в парламент. Депутаты предыдущего созыва больше не возвращались к рассмотрению этого пакета законопроектов. А новый парламент создал двустороннюю рабочую группу: по 5 депутатов от РМ и Гагаузии, которая занимается подготовкой законопроектов для обсуждения.

"Мы не сепаратисты. Гагаузия не раз доказывала, что она – часть молдавского государства и не намерена менять эту позицию. Но мы бы хотели, чтобы автономия была реальной. Чтобы ей вернули статус и зафиксировали это в Конституции. Также необходимо, чтобы все вопросы, обсуждаемые парламентом, согласовывались с Народным собранием Гагаузии. Есть еще один момент: по закону автономия может быть ликвидирована, если за это проголосуют три пятых депутатов, а 61 парламентария из 101 всегда можно найти. Это беспокоит гагаузов и также требует обсуждения. Сейчас гагаузов поддерживают социалисты, у которых самая большая фракция в парламенте. И президент Игорь Додон. Но прорумынские силы против статуса Гагаузии, который предполагает самоопределение автономии в случае изменения статуса самой Молдовой", – рассказал "НГ" Федор Гагауз.
Дело в том, что вопрос о возможном уходе Молдавии в Румынию, поднятый Народным фронтом еще в конце 80-х годов прошлого века, остается актуальным и сегодня. За объединение двух стран высказалась в свое время и нынешний премьер Майя Санду. Правда, она уточнила, что это ее личный взгляд, а не позиция главы правительства. Тем не менее все в республике знают, что правые партии, входящие в блок ACUM, являющийся частью правящей коалиции, ориентированы на Румынию (в составе ЕС). Санду возглавляет одну из правых партий. Это объясняет опасения гагаузов, которые не хотят однажды оказаться в Румынии и пытаются законодательно гарантировать себе будущее вне этой страны.

Ранее в Национальное собрание Гагаузии был внесен законопроект, предусматривающий выход автономии из состава Молдавии в случае утраты последней государственности. Законопроект предлагал внести соответствующие поправки в молдавскую Конституцию. В связи с этим президент Додон дал пояснения. Он сказал, что о гагаузском сепаратизме речь не идет. "Гагаузия – часть Молдовы. Так было, есть и, конечно, будет. Я знаю, что гагаузы – настоящие государственники Республики Молдова. Они не хотят ни отделения, ни независимости. В их законе есть пункт о том, что если Республика Молдова потеряет государственность, то Гагаузия в соответствии с особым статусом имеет право на самоопределение", – подчеркнул Додон.

Гагаузия в составе Молдовы пользуется автономными правами. Автономия спасает гагаузов от румынизации, позволяет сохранять свой язык и культуру. Идею Великой Румынии гагаузы воспринимают крайне негативно. Гагаузия понимает, что в Великой Румынии ее ждет ассимиляция.

Источник - ng.ru
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