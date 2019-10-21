 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Золотая Орда возникла благодаря... глобальному потеплению? - Алан Исаев
10:17 22.10.2019

Опубликовано: 18 Октября 2019 Автор: Алан ИСАЕВ | Нур-Султан

В следующем году Казахстан отметит 750-летие Золотой Орды. Оказывается, появление этого государства ученые связывают со… средневековым потеплением.
Если изучать летописи, то можно обратить внимание, что Бату хан отправлялся в завоевательные походы исключительно зимой. Например, вторжение в Волжскую Булгарию он начал осенью 1236 года, а затем взял передышку на лето. Завоевание русских княжеств также происходило зимой. Как известно, 21 декабря 1237 года первой пала Рязань. В 1238-м, опять же осенью и зимой, Бату хан покорял земли мордвы, а затем взял штурмом столицу алан Минкас, которая за упорное сопротивление была стерта с лица земли. И лишь в октябре 1240 года завоеватель добрался до Киева. Город был взят 6 декабря.
Поход в Восточную Европу начался в 1241-м. В январе Бату хан взял польский город Люблин, а затем Сандомир. Одновременно кочевники завоевали большую часть Венгрии. Весной они разгромили 60-тысячное польско-немецкое войско Генриха Благочестивого и приостановили поход, едва наступило лето.

Следующей зимой Бату хан разорял Сербию, Хорватию и Болгарию и, наконец, в марте 1242 года решил приостановить завоевание Европы после смерти Угедэя, который правил в Каракоруме. К власти в империи пришел Гуюк хан, с которым у Бату были напряженные отношения. Теперь он не мог отправиться на запад, ведь у него за плечами находился опасный враг.

Поход на территорию Казахстана монголы также начали осенью 1219 года. На пути Чингисхана оказался Отрар, который сопротивлялся пять месяцев. Битва за город продолжалась всю зиму.

Многие исследователи недоумевают: почему завоеватели не замерзли в русские морозы и где брали фураж для лошадей? Разгадка кроется в мягких зимах. Средневековый климатический оптимум установился в 950 году и продолжался 300 лет. Насколько было тепло? Как известно, именно в то время викинги заселили Гренландию – "Зеленую землю". В наше время это место покрыто льдом толщиной в километр, но тогда это был пригодный для жизни остров.

Степные просторы во время потепления расцвели. Трава росла очень быстро, а скота, в том числе и лошадей, было много. Этот фактор повлиял на боевые возможности кочевников. Как считают климатологи, средняя зимняя температура на планете была выше на один-два градуса. Этого было достаточно, чтобы реки в Европе замерзали и их могла преодолеть легкая конница.

Некоторые историки и вовсе утверждают, что климат в Северном полушарии был субтропическим. В средневековых летописях Пскова даже была найдена строчка про крокодилов: "Того же лета изыдоша крокодили лютии звери из реки и путь затвориша; людей много поедоша". Оставим эти свидетельства на совести современников.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571728620
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