Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей

10:58 22.10.2019

Китай впервые обошел США по количеству граждан, вошедших в 10% наиболее богатых людей мира. Об этом свидетельствуют данные исследования Global Wealth Report, подготовленного банком Credit Suisse.

Число китайцев среди богатейших людей планеты банк оценил в 100 млн человек, американцев – в 99 млн. "Несмотря на торговые разногласия между США и Китаем за последний год, обе страны преуспели в накоплении благосостояния на $3,8 трлн и $1,9 трлн соответственно", – отметили авторы исследования. При этом по числу миллионеров США по-прежнему значительно опережают Китай: состоянием от $1 млн в Соединенных Штатах владеют около 18,6 млн человек, в Китае – 4,4 млн.

Общее число долларовых миллионеров увеличилось за год на 1,1 млн и достигло почти 47 млн человек. В их руках средства и активы на сумму свыше $158 трлн. Состояние 55 920 человек превышает $100 млн, а 4830 человек – $500 млн и более.



По данным Credit Suisse, за прошедший год мировой уровень благосостояния увеличился на 2,6% до $360 трлн, при этом данный показатель в расчете на одного взрослого человека достиг уровня в $70 850, что на 1,2% выше уровня середины 2018 г. Самый большой прирост дохода при перерасчете на взрослого человека показала Швейцария. Наибольший вклад в рост мирового благосостояния внесли США, Китай и страны ЕС.



21 октября 2019