 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Кому достанется сирийская нефть?
12:09 22.10.2019

Москва, 21 октября - "Вести.Экономика". Решение президента США Дональда Трампа вывести войска из Сирии, по мнению западных аналитиков, привело к тому, что турки перешли границу и начали наступление на курдов, те в свою очередь за защитой обратились к Асаду и России, но самое главное - Дамаск получит обратно свою нефть на контролируемой курдами территории.

В понедельник The New York Times сообщила, что глава Белого дома рассматривает предложение Пентагона оставить в Восточной Сирии около 200 американских военнослужащих для борьбы с боевиками ИГИЛ. Как отмечает газета, одна из целей плана - помочь курдам сохранить контроль над нефтяными месторождениями на востоке, не допустив продвижения туда российских и сирийских правительственных войск.

Асад отчаянно нуждается в нефти, поэтому уход американцев означает, что он сможет получить находящуюся под контролем курдов территорию без боя. У курдов нет иного выхода, кроме как отказаться от вражды с режимом: они понимают, что не в силах противостоять турецкой армии, пишет oilprice.com.

Следует заметить, что курды, будучи достаточно прагматичным народом, уже торговали нефтью с Дамаском. Несмотря на то что они были ключевым союзником США в Сирии, они поставляли режиму Асада нефть через сирийского посредника, против которого введены санкции США и Европы.

Россия, получившая от Асада исключительные права на добычу нефти в Сирии, внимательно следит за развитием событий. Российские нефтегазовые компании уже заключили многомиллиардные соглашения с Дамаском на добычу "черного золота".

По мнению западных аналитиков, Москве нужна сирийская нефть и доступ к трубопроводу, чтобы укрепить свои позиции в Восточном Средиземноморье. Сирия является ключом к сохранению контроля России над Средиземным морем и важным звеном любых новых газовых проектов, которые могут угрожать российской доле на рынке Евросоюза. Рано или поздно газ из Средиземноморья начнет поступать в Европу, вопрос в том, кто будет контролировать этот газ.

При поддержке американских военных советников и авиации НАТО сирийским курдским силам удалось вытеснить ИГИЛ (запрещена на территории России) из региона и взять под контроль богатый нефтью район Дейр-эз-Зор. Все это обеспокоило Турцию, которая традиционно видит угрозу своей безопасности в любом укреплении курдов.

Россия и Иран готовы воевать за сирийскую нефть и инфраструктуру. Формально у Москвы исключительные права на нефть и газ в Сирии, но Асад также предоставил иранцам порт Латакия. Россияне получили гораздо меньший порт Тартус, который, вероятно, будет использоваться для сирийских морских газовых объектов в бассейне Леванта.

По мере того как нефтяной бизнес ИГИЛ сокращался из-за наступления поддерживаемых американскими военными курдов, радикальная группировка опиралась на другие источники финансирования, придерживаясь известного правила не класть все яйца в одну корзину. А это означает, что их невозможно полностью уничтожить: они могут быстро перегруппироваться и появиться в любое время и в любом месте.

Всего за несколько лет руководству ИГИЛ удалось различными способами получить около $6 млрд, торгуя с внешним миром как из Сирии, так и из Ирака, что сделало ее самой богатой террористической организацией в истории.

В 2015 г. авиаудары возглавляемых США коалиционных сил уничтожили более 2500 используемых ИГИЛ автоцистерн, а также мобильные нефтеперерабатывающие заводы и другую связанную с нефтью инфраструктуру. К 2017 г. добыча нефти ИГИЛ в Ираке и Сирии сократилась до менее чем $4 млн в месяц с пика $50 млн в 2016 г.

После поражения террористическая группировка привлекает деньги с помощью других видов преступной деятельности, включая вымогательство, похищение людей с целью получения выкупа, грабежи, контрабанду наркотиков и торговлю антиквариатом. Сегодня ИГИЛ - это полноценный бизнес, и нефть помогла ему создать его.

Чтобы не допустить возвращения ИГИЛ, хаос не может взять верх, а хаос - это то, что создают своим уходом американцы.

Либо войскам Асада придется пересечь Евфрат и потеснить курдов на север, то есть в сторону турок, либо России придется вмешаться, чтобы обеспечить безопасный проход курдам на юг. Это произойдет лишь при готовности курдов передать свою территорию режиму Асада. Если соглашение не будет достигнуто и начнется война, то на север Сирии вернется ИГИЛ и вся нефть вновь окажется в руках боевиков.

Источник - vestifinance.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571735340
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