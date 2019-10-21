Трамп готовит к выборам тяжелую артиллерию. Страсти в Америке накаляются, - Д.Седов

12:14 22.10.2019

Дмитрий СЕДОВ | 21.10.2019 |



Расследование генерального прокурора США Уильяма Барра по поводу того, как возникли обвинения Дональда Трампа в "скрытых связях" с Россией, набирает обороты. Теперь встал вопрос о том, были ли эти обвинения обоснованными, законными и на какие факты они опирались.

Прокурор Джон Дархем (John Durham), ведущий по поручению Барра расследование, выразил намерение опросить нескольких действующих и бывших сотрудников разведсообщества США, которые причастны к "раскрытию" попыток России вмешаться в президентские выборы 2016 года. Дархем уже запросил о возможности встретиться с аналитиками ЦРУ, занимавшимися оценками вовлеченности России в американские выборы.

В Лэнгли просьба прокурора сразу натолкнулась на сопротивление. Началась тяжба между министерством юстиции и разведывательным ведомством, не желающим допускать следователей. Однако Дархем проявляет характер. Он расширил число участников своей группы и добился продления отпущенного на расследование времени. Суть столкновения между ведомствами заключается в том, что служебное расследование может перерасти в уголовное, если окажется, что сотрудники разведки превышали свои полномочия или злоупотребляли ими. Ни Минюст, ни ЦРУ не дают комментариев, но угроза возникновения более крупного скандала уже повисла в воздухе.

Вероятность более серьезных "раскопок" в недрах ФБР также становится реальной. Это ведомство начало расследование "вмешательства русских в выборы" в июле 2016 г. Непоследовательная линия тогдашнего директора ФБР Джеймса Коми привела к его увольнению, а расследование было поручено спецпрокурору Роберту Мюллеру. Мюллер усиленно работал около года, но в конце концов заявил, что "не выявил признаков координации командой Дональда Трампа с русскими их вмешательства, хотя нашлось немало документов о ее неуместных контактах с русскими".

На этом, однако, дело не закончилось, так как республиканцы заподозрили, что появление обвинений стало результатом заговора администрации Обамы и ряда офицеров спецслужб с целью скомпрометировать Трампа. Генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровиц (Michael Horowitz) начал расследование роли ФБР в этой истории. Однако, по мнению У. Барра, такого расследования недостаточно, чтобы ответить на вопрос, "откуда растут ноги": "Майкл Хоровиц не имеет полномочий принуждать к даче показаний, его возможности получить показания от официальных сотрудников учреждений очень ограничены". Как считает Барр, чтобы докопаться до истины, расследование Хоровица должно стать уголовным.

В ФБР активно сопротивляются заведению уголовного дела, но Минюст сообщил, что Дархем получил "что-то значительное" и критикам стоит соблюдать осторожность. Ведь пока еще ни одна из ключевых фигур ФБР, имеющих отношение к делу, не была опрошена. А здесь можно ожидать сенсаций. Тем более что география расследования расширяется. Дархем уже совершил поездки в Италию и Великобританию, чтобы понять вклад спецслужб этих государств в историю с "русским следом". В списке стран для посещения значится также Украина. Исполняющий обязанности главы аппарата Белого дома Мик Малвани (Mick Mulvaney) на пресс-конференции 17 октября намекнул на то, что нити заговора тянутся и в эту страну, так как сервер Национального комитета демократической партии, атакованный хакерами, находился на Украине.

Комментируя освещение американскими СМИ процесса расследования, советник президента по внутренней безопасности Том Боссерт (Tom Bossert) заявил, что поражен потоком фальсификаций в адрес президента. По его словам, это не просто заговор, это не имеет разумной оценки.

В любом случае активное "перетряхивание" прокуратурой темных дел спецслужб в связи с избирательной кампанией заставит их на будущее быть осмотрительнее. Если же с приближением выборов появятся уголовные дела на сотрудников спецслужб, то силы, которые Трамп называет "глубинным государством", будут существенно ослаблены.

Президент готовится к избирательной кампании и в области информационной войны. На прошлых выборах он понес наиболее значительные потери в результате консолидированной деятельности оппозиционных ему американских СМИ. Теперь в качестве упреждающего удара Трамп заявил, что может подать в суд на одного из самых влиятельных своих противников - телеканал CNN. Адвокат президента Чарльз Хардер направил президенту CNN Джеффу Цукеру письмо, в котором обвиняет телеканал в клевете на Трампа и нарушении журналистской этики. Хардер пишет: "Никогда в истории этой страны президент не был объектом такой планомерной серии лживых, безосновательных неэтичных и беззаконных атак со стороны так называемых основных средств массовой информации, как сегодня". Адвокат, в частности, указывает на видеозапись требований Цукера "добиться импичмента Дональда Трампа во что бы то ни стало". "И это только головка того айсберга, который мои свидетели могут предъявить вам", – предупреждает Хардер. Он также сообщил, что Трамп намерен начать судебный процесс против CNN с целью получить компенсацию за все виды нанесенного ему ущерба в максимальной степени, которая допускается законом. Страсти в Америке накаляются.