Аркадаг приказал сбывать за рубеж излишки продовольствия

12:23 22.10.2019

Бердымухамедов приказал сбывать за рубеж излишки продовольствия



18 октября вице-премьер по вопросам торговли Чары Гылыджов отчитался перед президентом Гурбангулы Бердымухамедовым о проведении мер по поддержке малого и среднего бизнеса, а также о работе по расширению производства импортозамещающей и экспортноориентированной продукции

Как сообщает госинформагентство ТДХ, по итогам отчета глава государства поручил Гылыджову изучать рынок, анализировать запросы отечественных потребителей и внедрять инновационные технологии для производства конкурентоспособной продукции и насыщения внутреннего рынка высококачественной сельскохозяйственной продукцией.

Как сообщает издание "Хроника Туркменистана", кроме того, по мнению Бердымухамедова, необходимо активизировать работу по расширению внешнеторговых связей и найти новые зарубежные каналы сбыта излишков продовольственных товаров.

Излишки каких продуктов образовались в Туркменистане не сообщается, зато, как неоднократно сообщали независимые издания, последние несколько лет на отечественном рынке существует острая нехватка отечественной муки, масла, яиц, сахара, хлеба. Очереди за этими продуктами выстраиваются с 4 часов утра, однако завозят их не каждый день.