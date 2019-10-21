Исламский банк закрыл финансирование кыргызского автобана Суусамыр- Талас-Тараз из-за срыва сроков

12:54 22.10.2019

Исламский банк закрыл финансирование проекта по реконструкции трассы Суусамыр- Талас-Тараз из-за срыва сроков – депутат



Исламский банк закрыл финансирование проекта по реконструкции трассы Суусамыр- Талас-Тараз из-за срыва сроков. Об этом сказал депутат Рыскелди Момбеков на заседании комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, где рассматривается проект закона "Об утверждении отчета об исполнении республиканского бюджета КР за 2018 год.



Депутат указал на затягивание сроков реализации проекта по реконструкции дороги Суусамыр - Талас - Тараз.



"Завершение работы было запланировано на август 2017 года. Однако дорога до сих пор не завершена. Из-за затягивания сроков реализации проекта Исламский банк развития закрыл финансирование проекта в размере $1,6 млн. Последний срок получения этих средств истек в 2019 году", - сообщил Р. Момбеков, отметив, что в настоящее время ГКНБ рассматривает дело по фактам завышение стоимости строительных работ на сумму $739 тыс. сомов.



Депутат Кубанычбек Жумалиев указал на отставание от графика строительных работ по проектам реконструкции дорог Маданият - Жалал-Абад, Ош - Баткен - Исфана и Бишкек - Кара-Балта. По его словам, строительство участка дороги Бишкек - Кара-Балта, протяженностью 41 км, затянулось на 3 года.



В ходе обсуждения депутаты обратили внимание на вопросы развития дорожной отрасли и призвали министерство транспорта и дорог КР ускорить реализацию текущих проектов по строительству и ремонту автомобильных дорог общего пользования.