Экс-спикера КырПарламента Турсунбекова обвинили в рейдерском захвате Бишкек-ликеро-водочного завода

13:17 22.10.2019

22 октября 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Аппарат президента поручил Генпрокуратуре проверить заявление на экс-спикера



Аппарат президента поручил генпрокурору Откурбеку Джамшитову проверить заявление гражданского активиста Мелиса Аспекова. Отметим, что ранее он обратился в главный надзорный орган, Совбез, комитет по правопорядку по поводу, как он утверждает, рейдерского захвата Бишкекского ликеро-водочного завода и "АкылИнвестБанка" экс-спикером парламента Чыныбаем Турсунбековым.



Мелис Аспеков опубликовал ответ аппарата главы государства на своей странице в Facebook.



24.kg Мелис Аспеков пояснил, что в эти органы также обратились и акционеры указанных предприятий. "Пока молчит только Генпрокуратура. Остальные дали ответ. Что касается утверждений Чыныбая Турсунбекова, что я якобы его шантажирую и что-то там у него вымогаю, так это ложь. Ни одного доказательства он не представил и в суд не обратился", - сказал он.



Активист также указал, что, как только он опубликовал итоги своего расследования по банку и предприятию, ему стали поступать угрозы. Сам Чыныбай Турсунбеков для комментариев недоступен.