 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 21.10.2019
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Аркадаг стал почетным доктором университета Хиросаки
14:03 22.10.2019

Президенту Туркменистана в Японии присвоили звание почетного доктора университета

В Токио утром 22 октября состоялась церемония присвоения ученого звания Почетный доктор Университета Хиросаки Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, прибывшему накануне с рабочим визитом в Токио.

В торжественной церемонии приняли участие профессорско-преподавательский состав и студенты Университета Хиросаки, других вузов Японии, представители Японо-туркменской ассоциации по научному и технологическому сотрудничеству, члены официальной делегации страны, сообщает ИА "Туркменистан Сегодня".
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От имени собравшихся ректор Университета Хиросаки Кеи Сато тепло поприветствовал Президента Гурбангулы Бердымухамедова, подчеркнув, что эта встреча знаменует новый этап развития двусторонних отношений в гуманитарной сфере и, в первую очередь, в области науки.
Было оглашено принятое Ученым советом вуза решение о присвоении главе Туркменского государства Гурбангулы Бердымухамедову звания Почетного доктора Университета Хиросаки за личный вклад в развитие туркмено-японских отношений, науки и образования.
Глава Туркменистана выразил искреннюю признательность коллективу ведущего научно-образовательного центра Японии за присвоение высокого звания: "Я воспринимаю это как знак уважения к Туркменистану, признание достижений нашей страны в сфере науки и образования, свидетельство дружбы и крепнущих связей народов двух стран".
Отметив, что в настоящее время в Японии обучается более двадцати студентов из Туркменистана, глава государства выразил надежду, что в будущем эта цифра будет увеличиваться.
Мы, в свою очередь, готовы принимать у себя японских студентов, сказал президент Гурбангулы Бердымухамедов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ca-news.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571742180
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