На московской улице найдена мертвой 28-летняя дочь иранского посла Арефех Санаи (криминал? суицид? теракт?)

15:03 22.10.2019

Дочь иранского посла погибла в Москве

У себя на родине 28-летняя девушка постоянно наблюдалась у психолога



Екатерина БЕЛОКОНОВА



В Москве погибла 28-летняя дочь чрезвычайного и полномочного посла Ирана в России Мехди Санаи - Арефех Санаи. Тело девушки обнаружили во дворе дома в Подсосенском переулке.

Известно, что из-за работы отца она жила сразу на две страны целых четыре года. Последний раз Арефех была в Иране четыре месяца назад. При этом, согласно данным источника kp.ru в правоохранительных органах, у себя на родине дочь дипломата постоянно наблюдалась у психолога и на протяжении около десяти лет принимала выписанные врачом успокаивающие таблетки. Молодого человека у нее не было.

По некоторым данным, Арефех Санаи покончила с собой. Однако в посольстве Ирана РБК заявили, что девушка умерла от сердечного приступа.

На месте инцидента работают полицейские. На предоставленных "КП" фото и видео запечатлена иномарка с дипломатическими номерами. Цифры совпадают с обозначением посольства Ирана.