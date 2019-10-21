Распад Монгольской империи

16:00 22.10.2019

Как и прошлые варварские государства, образованные с помощью завоеваний, монгольское государство оказалось скоротечным. Спустя промежуток времени после смерти Чингисхана оно было поделено на четыре ханства: Восточное (Китай, Маньчжурия, часть Индии и Монголия); Золотая Орда (северная часть Туркестана, юг России до Нижнего Дуная); Джагатайское (верховья Иртыша и Оби и вся Средняя Азия); Персидское ханство (Персия, Афганистан и другие).



Все сильнее и сильнее происходил процесс дробления в монгольском государстве. Распада протекал с большой скоростью, что было связано с развитием феодализма, который складывался в Азии так же, как и в Европе, но за меньшие сроки.



Во время своего правления Чингисхан за верную службу, в качестве вознаграждения, отдавал своему сподвижнику в управление и владение какой-либо улус - племя или объединение племен. Как сообщают древние источники, захватив город Керент, Чингисхан раздал его своим соратникам: один получил сто домов, другой - людей, "заведывавших сосудами" (ремесленников), и т. д.



После Чингисхан начал раздавать улусы (уделы) своим сыновьям и родственникам, которые делались владыками улусов. Каждый из них должен был исполнять определенные обязанности, наипервейшей из которых была военная служба. Новоиспеченному правителю улуса следовало по первому требованию прибыть с определенным числом воинов. Величина улуса определялась количеством кибиток и числом воинов, которых он мог выставить. Каждый новый вассал давал своего рода клятву на верность хану.



Стараясь покрепче привязать к себе командный состав (темников, тысяцких, сотников), Чингисхан выдавал в ленное потомственное владение "сотню", "тысячу", "тьму" одного из улусов, которым владел один из его сыновей - принц крови (царевич). Этих темников, тысяцких и сотников начали называть "нойонами" (нойон-господин). Нойоны являлись вассалами царевичей. Таким образом формировалась феодальная лестница: хан (принц крови) - владелец улуса, за которым следовали темник, тысяцкий, сотник. Для получения права на управление каждому из нойонов выдавался ярлык (грамоту).



Монгольский хан и принцы крови полностью располагали нойоном и могли его лишить владения, но самому нойону было запрещено оставлять службу или менять своего сюзерена. Это были уже феодальные отношения.



В итоге все монголы, бывшие до этих пор свободными, стали собственностью нойона или принца крови. Нойон получал во владение не только людей, но некоторую территорию для кочевья и охоты. Но стоит сказать, что нойоны не были абсолютными хозяевами стад скота, которые имелись в распоряжении их людей. Монгол-кочевник располагал своей личной собственностью - скот и кочевое хозяйство. По отношению кочевья монгол был обязан исполнять распоряжения своего нойона, а также нести установленные повинности (предоставлять нойону мелкий скот на убой, отправлять ему на определенный срок дойных кобылиц и пр.). Таким образом, свободный монгол скотовод-кочевник попал под закрепощение. Одновременно сформировались вассальные отношения. Так появился феодализм у монголов.



Анализируя, можно сказать, что все выше сказанные мероприятия Чингисхана и его преемников казалось бы, были направлены на укрепление ханской власти. Но если рассматривать объективно, как и в Европе, вышла полностью обратная картина. Каждый нойон желал стать самостоятельным, освободиться от вассальной зависимости. Начиналась борьба между нойонами и принцами крови, в результате чего нойоны стали превращаться самостоятельных ханов, и монгольское государство скотоводов-кочевников распалось.