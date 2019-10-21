Чем обернется для Эрдогана курдский джокер, - С.Тарасов

16:02 22.10.2019 Турции припомнили "исторические грехи" типа Геноцида армян в 1915 году, этнические чистки греков и ассирийцев. Есть силы, которые обвиняют Запад в том, что курдам пришлось просить помощи у тех, кто считается "врагами" Запада, то есть у России и Сирии, чтобы защитить себя от турок и избежать геноцида. Курды дипломатически переигрывают Анкару, а впечатление, что их бросили на произвол судьбы, ошибочно.



СТАНИСЛАВ ТАРАСОВ



Германская газета Welt am Sonntag сообщила, что постпреды 29 стран-членов НАТО провели в обстановке строгой секретности совещание, на котором обсуждалась операция Анкары "Источник мира" на севере Сирии. По данным издания, не ясно, участвовал ли на этом совещании представитель Турции. Но, похоже, что нет, так как на совещании упоминалась справка Анкары, в которой она уведомляла своих партнеров о том, что операция "должна продлиться до первой половины ноября". Но такая информация была предоставлена Турцией в Брюссель до соглашения с США о пятидневном прекращении огня. Издания отмечает, что представители Германии, Франции, Албании, Исландии, Бельгии и Люксембурга дали понять, что Анкаре не стоит ждать поддержки в случае обострения ситуации во время наступления на позиции курдов.



В этой ситуации много странного. Если Турция заранее информировала своих партнеров по НАТО о начале операции и даже назвала сроки ее завершения, то почему президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что о намерении американцев вывести свои войска из Сирии он узнал из Twitter. По его словам, "насколько я понимаю, другая страна НАТО (Турция - С. Т.) решила атаковать того, кто был региональным партнером международной коалиции в борьбе против группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)". И далее: "Необходимо ясно подходить к ситуации. На мой взгляд, это заставляет задаться вопросом о функционировании НАТО". Если отталкиваться от фактурной стороны вопроса, то "ясность" выглядит следующим образом: Анкара информировала альянс о своей операции в Сирии и Франции об том должно быть известно. Однако Париж не предполагал, что "Источник мира" будет напрямую связана с решением США о выводе войск из Сирии. Тем более что накануне Макрон принимал в Париже делегацию сирийских курдов, а президент США Дональд Трамп получил от них письменное послание.



Но когда началась операция в Сирии, то, как подчеркивает президент Института перспективного анализа и безопасности в Европе Эмманюэль Дюпюи, "в окрестностях Кобани французский спецназ оказался под огнем турецких военных, и это стало первым случаем, когда две страны НАТО открыли огонь друг по другу". По словам Дюпюи, "это не вина турок, это вина американцев, которые не согласовали со своими основными союзниками - Францией и Германией - свой уход и оставили нас в такой трудной ситуации, как непосредственно на месте, так и на дипломатическом уровне". Не в лучшей ситуации оказался и Берлин. Официальный представитель МИД Германии заявил: "Мы не можем признать, что текущая ситуация в Сирии узаконивает военное вторжение, направленное на курдские формирования, с точки зрения международного права". Таким образом, Турция и США на сирийском направлении фактически вывели из игры альянс. Возможно потому, что "Источник мира" не подпадает под действие статьи 5 Устава НАТО, которая требует от союзников по альянсу помочь его участнику в случае нападения. На Турцию никто не напал и она ведет боевые действия на территории сопредельного государства.



Тут немало загадочного. Почему именно сейчас Трамп счел нужным заявить о выводе своих войск из приграничных районов Турции и Сирии, и почему турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган решил начать боевую операцию? Ранее США заявляли, что их военные подразделения в Сирии являются щитом для Турции, которая может "подвернуться ударам со стороны Сирии". Можно предполагать, что Анкара стала опасаться, что ее границы со стороны Сирии, как сейчас со стороны Ирака, будут охраняться курдами, и поэтому она стала форсировать создание в северных регионах Сирии вдоль своей границы зоны безопасности, очищенной от сил сирийских курдов. Возможно и то, что Турция захотела изменить статус-кво перед началом работы консультативной комиссии по пересмотру сирийской Конституции, которая должна начать свою работу в конце нынешнего месяца в Женеве. Наверное, неслучайно американцы перед подписанием в Анкаре соглашения о перемирии предлагали туркам выйти на прямые переговоры с сирийскими курдами, минуя Дамаск. Этот сценарий не состоялся. Произошло другое: курды пошли на сотрудничество с Дамаском, что, судя по всему, стало неожиданностью для Анкары.



Кто-то явно проиграл в этой ситуации. Но кто - турки или курды? Если оценивать ситуацию с точки зрения информационно-политической, то выигрывают курды, которые "внесли огромный вклад в борьбу с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)", а теперь вступили в схватку с Эрдоганом. Европейские средства массовой информации заполняются материалами, в которых отмечается "вклад" президента Турции в создание ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и его альянса с "Братьями-мусульманами" (организация, деятельность которой запрещена в РФ). А французские парламентарии вообще обвиняют Анкару в "подрыве общей и региональной безопасности" и в том, что он называет все курдские формирования "террористами", хотя сам, как пишет Le Figaro, "покровительствует всевозможным исламистским группировкам, а также сирийским джихадистам". Против Турции призывают ввести экономические санкции, "аналогичные тем, которые были приняты против России и Ирана". Плюс к этому проблемы Анкары начинают проецироваться и на НАТО, где, согласно замечанию британского издания Financial Times, "началось смятение перед декабрьским саммитом НАТО в Лондоне".



Бывший глава НАТО по планированию Фабрис Портье вводит в ситуацию еще одну составляющую: оказывается, "Вашингтон, с одной стороны, распахнул ворота для действий Анкары, с другой, усилил региональную роль России". Говоря иначе, Турцию начинают выбивать почти со всех западных плацдармов. И не только это. Ей припоминают "исторические грехи", типа Геноцида армян в 1915 году, этнических чисток греков и ассирийцев, чтобы таким образом поддерживать нагнетание ситуации. В этой связи французское издание Le Point обвиняет Запад в том, что "курдам пришлось просить помощи у тех, кто считается врагами Запада (России, Сирии - С. Т.), чтобы защитить себя от турок и избежать геноцида". Все предельно прозрачно: любой шаг Эрдогана на курдском направлении не будет находить поддержки со стороны Запада. Так что в дипломатическом отношении курды переигрывают Анкару, а впечатление, что они брошены на произвол судьбы, ошибочно. В регионе начинается новая игра и происходит расстановка фигур, одной из которых, похоже, будет оставаться ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).



Кстати, Париж, и не только он один, уже открыто заявляет об этом. Любопытно, что в мирном соглашении между Анкарой и Вашингтоном по прекращению боев на севере Сирии ни в одной из 13 статей курды не упоминаются как "террористы", под которыми подразумевается все же ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эрдоган отвергает предложения о посредничестве с Демократическими силами Сирии, которые получили признание на Западе, и критикует своих западных союзников по НАТО за то, что они заняли сторону "террористов". Все идет к тому, что в сирийском уравнении скоро появятся новые вводные. Но судить о том, кто из игроков допустил просчеты исторических масштабов, преждевременно. У Эрдогана остались сильные запасные ходы, а в сирийском уравнении много непредсказуемых величин. Остается неясность, несмотря на многочисленные и не слишком убедительные заявления сторон, о том, что привело к наступлению Турции после заявления о выводе американских войск. Загадка по-прежнему остается и общая картина представляется более сложной.



30 октября в Женеве впервые должно состояться собрание комиссии, занимающейся подготовкой новой сирийской конституции, необходимой для восстановления мира в стране и удовлетворяющей по возможности требования и соответствующей устремлениям всех (или почти всех) сторон, групп и фракций, борющихся в течение восьми лет как между собой, так и с правительством Асада и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Среди 150 членов, входящих в состав комиссии, фигурируют представители курдов. Это промежуточный ход, но такого уровня, который способен предопределить дальнейший ход событий в регионе. Источник - REGNUM

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