Неизбежен ли импичмент Трампу?

16:05 22.10.2019

Неизбежен ли импичмент?

Дональд Трамп намерен сражаться до конца, отстаивая свой пост президента



"Люди выбрали этот путь. И я обязан следовать за ними, поскольку я их лидер", - эти слова, прозвучавшие в сложный 1848 год, приписывают одному из французских политиков. Именно в духе упомянутой фразы выдержано недавнее заявление Джо Байдена о необходимости импичмента президента Трампа. Джо пытается идти на поводу настроений членов партии, которой ему так хотелось бы руководить.



Байден сменил риторику под влиянием нескольких факторов. В ходе кампании он совершил массу оговорок и откровенных ляпов, и его конкуренты регулярно напоминают о них общественности, давая понять, что 76-летний Джо откровенно сдал и вряд ли может соответствовать предъявляемым к президенту высоким требованиям. Рейтинги бывшего вице-президента неуклонно снижаются.



На минувшей неделе статуса главной надежды демократов на выборах его лишила сенатор Элизабет Уоррен. И $ 15 миллионов, собранных в казну избирательного штаба на протяжении третьего квартала - то, чем так гордился Байден - откровенно меркнут в сравнении с $ 25 миллионами, полученными Уоррен за тот же период.



А в свете недавней госпитализации сенатора Берни Сандерса вероятность перехода прогрессивно-социалистической тусовки Демократической партии под крыло Уоррен стала выглядеть суровой реальностью.



Вот Байден и пришел к выводу - в условиях, когда призыв к импичменту объединяет и реанимирует партию и близкие к ней СМИ, оставаться в стороне недопустимо, особенно, когда конкуренты по партии отзываются о Трампе куда жестче, чем бывший вице-президент.



Заявление о необходимости импичмента позволяет Байдену отвлечь внимание и от вопроса о том, какие именно услуги его сын Хантер оказывал украинской энергетической компании за $ 50?000 в месяц в то самое время, когда Байден-старший по поручению Обамы руководил борьбой с коррупцией в Украине.



Соцопросы фиксируют положительное отношение большинства американцев к расследованию по вопросу импичмента: более того, опрос телеканала Fox News свидетельствует - большинство выступает за осуждение и снятие Трампа с должности. Следовательно, перспектива импичмента выглядит неизбежной.



Какова же стратегия защиты Трампа?



Похоже, президент избрал стратегию масштабного сопротивления по всем фронтам: об этом свидетельствует решительный тон письма, подготовленного юрисконсультом Белого дома Пэтом Чиполлоне.



"?Ваше расследование не имеет под собой законной конституционной основы. В нем нет даже малейшей претензии на непредвзятость или готовность соблюдать хотя бы самые элементарные нормы ведения следствия. В подобной ситуации участия исполнительной власти в расследовании ожидать не следует" - сообщается в послании.



Тем не менее, в минувшую среду Трамп отказался от идеи устроить Армагеддон.



Вот его новая позиция: если Палата представителей в полном составе проголосует за запуск расследования по вопросу импичмента, а президент получит при этом те же права и инструменты защиты, что и Ричард Никсон в 1974 году, то Трамп начнет должным образом воспринимать поступающие из Палаты представителей повестки, сохраняя, впрочем, за собой право оспаривать их в Верховном суде.



Иными словами, пока конгрессмен Нэнси Пелоси и демократы Палаты представителей пытаются продавить принятие постановления об импичменте по июльской телефонной беседе Трампа с президентом Украины еще до Дня Благодарения, Дональд Трамп готовится к затяжной осадной войне



Трамп и сам признает вероятность импичмента - хотя исход исторического столкновения между президентом и конгрессом, имеющего решающее значение для судеб Пелоси, Трампа и Байдена, пока еще не ясен.



Впрочем, в этой битве козыри есть и Трампа.



Первый козырь - конгрессмен Адам Шифф, примеривший на себя роль главного обвинителя. И это хорошая новость для Белого дома, ведь буквально животная ненависть Шиффа к Трампу и страстное желание демократа добиться импичмента, осуждения, свержения и последующего бесчестья президента, прекрасно задокументирована.



И пока расследованием по вопросу импичмента руководит Шифф, многие видят в этом процессе лишь дикую необузданность, предвзятость и стремление мстить.



Не следует забывать и о двух потенциально взрывоопасных расследованиях истоков следствия прокурора Мюллера: оба расследования близятся к стадии завершения. Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц изучает заявления о злоупотреблениях "Законом о надзоре за деятельностью иностранных разведслужб", допущенных ФБР и минюстом ради максимально скорого запуска "Рашагейта". Доклад Хоровица, предположительно, будет опубликован всего через несколько недель.



Параллельно американский прокурор Джон Дарем вот уже несколько месяцев анализирует истоки проведенного контрразведкой расследования в отношении Джорджа Папдопулоса, одного из помощников Трампа по предвыборному штабу.



Дарему предстоит, в частности, дать ответ на вопрос: поручали ли разведслужбы США иностранным коллегам шпионить за американскими гражданами? Дело в том, что для проведения любой контрразведывательной операции в отношении членов штаба кандидата на пост президента требовалась официальная отмашка тогдашнего главы государства Барака Обамы.



Кроме того, сотрудники администрации президента сообщили телеканалу Fox News, что Роберт Мюллер на состоявшейся в мае 2017 года встрече с Трампом проявлял интерес к открытой на тот момент вакансии директора ФБР. Бывший специальный прокурор, давая в конгрессе показания под присягой, в свое время опроверг это утверждение.



Тем не менее, судя по рассекреченной в октябре переписке (по требованию правозащитной организации Judicial Watch), Роберт Мюллер все-таки прекрасно знал - если его не утвердят на пост директора ФБР, то ему предложат пост специального прокурора.



История с российским следом преследовала Трампа на протяжении первых трех лет президентства, а тема "Украинагейта" и импичмента, скорее всего, станет доминирующей на четвертом году его пребывания в Белом доме.



Перевод Константина Василькевича. Источник Leader