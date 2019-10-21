 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.10.2019
16:53  Shell и NCOC вышли из амбициозных нефтепроектов по каз-шельфу Каспия
16:07  Последняя ханша: казанцев "рассорил" памятник царице Сююмбике
16:05  Неизбежен ли импичмент Трампу?
16:04  Почему большевики отдали Казахстану земли уральских казаков
16:02  Чем обернется для Эрдогана курдский джокер, - С.Тарасов
16:00  Распад Монгольской империи
15:58  Что означает имя "Абай"? (фрагмент из новой книги автора "Мудрое слово акына"), - К.Носиров

15:03  На московской улице найдена мертвой 28-летняя дочь иранского посла Арефех Санаи (криминал? суицид? теракт?)
14:03  Аркадаг стал почетным доктором университета Хиросаки
13:17  Экс-спикера КырПарламента Турсунбекова обвинили в рейдерском захвате Бишкек-ликеро-водочного завода
13:01  КырМинобраз лукавит. После повышения зарплаты учителя стали получать... меньше, - 24.kg
12:54  Исламский банк закрыл финансирование кыргызского автобана Суусамыр- Талас-Тараз из-за срыва сроков
12:50  В Афгане сформировали армейский спецотряд (700 сабель) для защиты газопровода ТАПИ
12:23  Аркадаг приказал сбывать за рубеж излишки продовольствия
12:14  Трамп готовит к выборам тяжелую артиллерию. Страсти в Америке накаляются, - Д.Седов
12:10  Великая Октябрьская революция 2019 года в Ираке, - А.Веселов
12:09  Кому достанется сирийская нефть?
11:44  Исламская партия в Казахстане: взойдет ли полумесяц на политическом небосклоне? - САМ
11:06  Уехать нельзя остаться: как Казахстану не попасть в ловушку урбанизации? - А.Жусупова
10:58  Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
10:17  Золотая Орда возникла благодаря... глобальному потеплению? - Алан Исаев
10:10  Гагаузы Молдовы требуют восстановить их кастрированную автономию, - С.Гамова
10:01  Бушующая природа не дала нормально короноваться 126-му императору Японии Нарухито
09:57  Кучеряво живут. Каз-семейка Арип (Kazakhstan Kagazy) сумела безнаказанно облапошить инвесторов на миллионы долларов
09:39  Елбасы отжал у Токаева еще полномочий - по назначению чиновников, глав городов и областей
08:55  В Узбе учрежден еще один красный день календаря - "Праздник узбекского языка"
08:25  По проекту CASA Кыргызстан согласен поставлять электричество в Афган всего по 5,5 цента за киловатт/час
08:17  Асылбека Жээнбекова (брата) тянут на скамью подсудимых по делу "Бишкек ТЭЦ"
02:36  США – КНР: сделка первого этапа, - В.Пироженко
01:03  Курды просят Израиль остановить турок в Сирии, - И.Субботин
00:59  Кризис в Ливане - новая угроза БлВостоку, - М.Мошкин
00:30  Гонконг: Брендовая война, - Павел Кухмиров
00:27  Послание к арабам: против чего выступают протестующие в Ливане
00:24  Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке, - Д.Дробницкий
00:20  Либерализм vs свобода? - Каринэ Геворгян
00:19  Протесты в Барселоне сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость
00:15  Демократы загубили Украину, - Стивен Коэн
00:05  В Китае копится дефолтный динамит. Невыплаты по облигациям увеличились до $14 миллиардов
Понедельник, 21.10.2019
23:01  С китайских Душистых гор повеяло порохом. Генерал Вэй Фэнхэ готов возглавить десант на Тайвань
22:42  Пакистан предложил "Талибану" заключить негласное перемирие с США
22:33  Президент Жээнбеков убыл с визитом в Японию. Просить денег?
20:41  "Золотой король" Ташкента А.Алиев о фабрикации своего "дела" и 7 годах в "Жаслыке"
16:54  США в Сирии. Весьма преуспели в... бегстве, - А.Медведев
16:35  Жирный КВНщик Сивохо ("Золушок") стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
14:47  Возрождение нового Турана: когда зацветет чинара? - С.Тарасов
14:45  Русско-китайское "сердечное согласие" как данность, - Я.Вяткин
14:43  Турецкие чиновники боятся ездить в США
14:41  Советник президента США Кислин рассказал, как Порошенко украл деньги Януковича
14:36  Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев
14:29  Претендент на франц-престол принц Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на своей восьмиюродной тетке (видео)
14:00  В столице Таджикистана сносят исторические дома (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Неизбежен ли импичмент Трампу?
16:05 22.10.2019

Неизбежен ли импичмент?
Дональд Трамп намерен сражаться до конца, отстаивая свой пост президента

"Люди выбрали этот путь. И я обязан следовать за ними, поскольку я их лидер", - эти слова, прозвучавшие в сложный 1848 год, приписывают одному из французских политиков. Именно в духе упомянутой фразы выдержано недавнее заявление Джо Байдена о необходимости импичмента президента Трампа. Джо пытается идти на поводу настроений членов партии, которой ему так хотелось бы руководить.

Байден сменил риторику под влиянием нескольких факторов. В ходе кампании он совершил массу оговорок и откровенных ляпов, и его конкуренты регулярно напоминают о них общественности, давая понять, что 76-летний Джо откровенно сдал и вряд ли может соответствовать предъявляемым к президенту высоким требованиям. Рейтинги бывшего вице-президента неуклонно снижаются.

На минувшей неделе статуса главной надежды демократов на выборах его лишила сенатор Элизабет Уоррен. И $ 15 миллионов, собранных в казну избирательного штаба на протяжении третьего квартала - то, чем так гордился Байден - откровенно меркнут в сравнении с $ 25 миллионами, полученными Уоррен за тот же период.

А в свете недавней госпитализации сенатора Берни Сандерса вероятность перехода прогрессивно-социалистической тусовки Демократической партии под крыло Уоррен стала выглядеть суровой реальностью.

Вот Байден и пришел к выводу - в условиях, когда призыв к импичменту объединяет и реанимирует партию и близкие к ней СМИ, оставаться в стороне недопустимо, особенно, когда конкуренты по партии отзываются о Трампе куда жестче, чем бывший вице-президент.

Заявление о необходимости импичмента позволяет Байдену отвлечь внимание и от вопроса о том, какие именно услуги его сын Хантер оказывал украинской энергетической компании за $ 50?000 в месяц в то самое время, когда Байден-старший по поручению Обамы руководил борьбой с коррупцией в Украине.

Соцопросы фиксируют положительное отношение большинства американцев к расследованию по вопросу импичмента: более того, опрос телеканала Fox News свидетельствует - большинство выступает за осуждение и снятие Трампа с должности. Следовательно, перспектива импичмента выглядит неизбежной.

Какова же стратегия защиты Трампа?

Похоже, президент избрал стратегию масштабного сопротивления по всем фронтам: об этом свидетельствует решительный тон письма, подготовленного юрисконсультом Белого дома Пэтом Чиполлоне.

"?Ваше расследование не имеет под собой законной конституционной основы. В нем нет даже малейшей претензии на непредвзятость или готовность соблюдать хотя бы самые элементарные нормы ведения следствия. В подобной ситуации участия исполнительной власти в расследовании ожидать не следует" - сообщается в послании.

Тем не менее, в минувшую среду Трамп отказался от идеи устроить Армагеддон.

Вот его новая позиция: если Палата представителей в полном составе проголосует за запуск расследования по вопросу импичмента, а президент получит при этом те же права и инструменты защиты, что и Ричард Никсон в 1974 году, то Трамп начнет должным образом воспринимать поступающие из Палаты представителей повестки, сохраняя, впрочем, за собой право оспаривать их в Верховном суде.

Иными словами, пока конгрессмен Нэнси Пелоси и демократы Палаты представителей пытаются продавить принятие постановления об импичменте по июльской телефонной беседе Трампа с президентом Украины еще до Дня Благодарения, Дональд Трамп готовится к затяжной осадной войне

Трамп и сам признает вероятность импичмента - хотя исход исторического столкновения между президентом и конгрессом, имеющего решающее значение для судеб Пелоси, Трампа и Байдена, пока еще не ясен.

Впрочем, в этой битве козыри есть и Трампа.

Первый козырь - конгрессмен Адам Шифф, примеривший на себя роль главного обвинителя. И это хорошая новость для Белого дома, ведь буквально животная ненависть Шиффа к Трампу и страстное желание демократа добиться импичмента, осуждения, свержения и последующего бесчестья президента, прекрасно задокументирована.

И пока расследованием по вопросу импичмента руководит Шифф, многие видят в этом процессе лишь дикую необузданность, предвзятость и стремление мстить.

Не следует забывать и о двух потенциально взрывоопасных расследованиях истоков следствия прокурора Мюллера: оба расследования близятся к стадии завершения. Генеральный инспектор министерства юстиции США Майкл Хоровиц изучает заявления о злоупотреблениях "Законом о надзоре за деятельностью иностранных разведслужб", допущенных ФБР и минюстом ради максимально скорого запуска "Рашагейта". Доклад Хоровица, предположительно, будет опубликован всего через несколько недель.

Параллельно американский прокурор Джон Дарем вот уже несколько месяцев анализирует истоки проведенного контрразведкой расследования в отношении Джорджа Папдопулоса, одного из помощников Трампа по предвыборному штабу.

Дарему предстоит, в частности, дать ответ на вопрос: поручали ли разведслужбы США иностранным коллегам шпионить за американскими гражданами? Дело в том, что для проведения любой контрразведывательной операции в отношении членов штаба кандидата на пост президента требовалась официальная отмашка тогдашнего главы государства Барака Обамы.

Кроме того, сотрудники администрации президента сообщили телеканалу Fox News, что Роберт Мюллер на состоявшейся в мае 2017 года встрече с Трампом проявлял интерес к открытой на тот момент вакансии директора ФБР. Бывший специальный прокурор, давая в конгрессе показания под присягой, в свое время опроверг это утверждение.

Тем не менее, судя по рассекреченной в октябре переписке (по требованию правозащитной организации Judicial Watch), Роберт Мюллер все-таки прекрасно знал - если его не утвердят на пост директора ФБР, то ему предложат пост специального прокурора.

История с российским следом преследовала Трампа на протяжении первых трех лет президентства, а тема "Украинагейта" и импичмента, скорее всего, станет доминирующей на четвертом году его пребывания в Белом доме.

Перевод Константина Василькевича. Источник Leader

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571749500
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице
- Все крупные назначения президент Казахстана будет согласовывать с Елбасы
- Аскар Мамин поручил регионам сотрудничать с МФЦА для привлечения инвестиций
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2019 года № 765
- В Мажилисе приняты Рекомендации по госпрограмме развития образования и науки на 2016-2019 гг.
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили актуальные вопросы здравоохранения
- Роман Скляр посетил с рабочим визитом Республику Татарстан
- Министр Ерлан Тургумбаев провел заседание коллегии МВД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  