 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 22.10.2019
16:53  Shell и NCOC вышли из амбициозных нефтепроектов по каз-шельфу Каспия
16:07  Последняя ханша: казанцев "рассорил" памятник царице Сююмбике
16:05  Неизбежен ли импичмент Трампу?
16:04  Почему большевики отдали Казахстану земли уральских казаков
16:02  Чем обернется для Эрдогана курдский джокер, - С.Тарасов
16:00  Распад Монгольской империи
15:58  Что означает имя "Абай"? (фрагмент из новой книги автора "Мудрое слово акына"), - К.Носиров

15:03  На московской улице найдена мертвой 28-летняя дочь иранского посла Арефех Санаи (криминал? суицид? теракт?)
14:03  Аркадаг стал почетным доктором университета Хиросаки
13:17  Экс-спикера КырПарламента Турсунбекова обвинили в рейдерском захвате Бишкек-ликеро-водочного завода
13:01  КырМинобраз лукавит. После повышения зарплаты учителя стали получать... меньше, - 24.kg
12:54  Исламский банк закрыл финансирование кыргызского автобана Суусамыр- Талас-Тараз из-за срыва сроков
12:50  В Афгане сформировали армейский спецотряд (700 сабель) для защиты газопровода ТАПИ
12:23  Аркадаг приказал сбывать за рубеж излишки продовольствия
12:14  Трамп готовит к выборам тяжелую артиллерию. Страсти в Америке накаляются, - Д.Седов
12:10  Великая Октябрьская революция 2019 года в Ираке, - А.Веселов
12:09  Кому достанется сирийская нефть?
11:44  Исламская партия в Казахстане: взойдет ли полумесяц на политическом небосклоне? - САМ
11:06  Уехать нельзя остаться: как Казахстану не попасть в ловушку урбанизации? - А.Жусупова
10:58  Credit Suisse: Китай впервые обогнал США по числу богатейших людей
10:17  Золотая Орда возникла благодаря... глобальному потеплению? - Алан Исаев
10:10  Гагаузы Молдовы требуют восстановить их кастрированную автономию, - С.Гамова
10:01  Бушующая природа не дала нормально короноваться 126-му императору Японии Нарухито
09:57  Кучеряво живут. Каз-семейка Арип (Kazakhstan Kagazy) сумела безнаказанно облапошить инвесторов на миллионы долларов
09:39  Елбасы отжал у Токаева еще полномочий - по назначению чиновников, глав городов и областей
08:55  В Узбе учрежден еще один красный день календаря - "Праздник узбекского языка"
08:25  По проекту CASA Кыргызстан согласен поставлять электричество в Афган всего по 5,5 цента за киловатт/час
08:17  Асылбека Жээнбекова (брата) тянут на скамью подсудимых по делу "Бишкек ТЭЦ"
02:36  США – КНР: сделка первого этапа, - В.Пироженко
01:03  Курды просят Израиль остановить турок в Сирии, - И.Субботин
00:59  Кризис в Ливане - новая угроза БлВостоку, - М.Мошкин
00:30  Гонконг: Брендовая война, - Павел Кухмиров
00:27  Послание к арабам: против чего выступают протестующие в Ливане
00:24  Москва не хочет быть полицейским на Ближнем Востоке, - Д.Дробницкий
00:20  Либерализм vs свобода? - Каринэ Геворгян
00:19  Протесты в Барселоне сильно отличаются от предыдущих акций движения за независимость
00:15  Демократы загубили Украину, - Стивен Коэн
00:05  В Китае копится дефолтный динамит. Невыплаты по облигациям увеличились до $14 миллиардов
Понедельник, 21.10.2019
23:01  С китайских Душистых гор повеяло порохом. Генерал Вэй Фэнхэ готов возглавить десант на Тайвань
22:42  Пакистан предложил "Талибану" заключить негласное перемирие с США
22:33  Президент Жээнбеков убыл с визитом в Японию. Просить денег?
20:41  "Золотой король" Ташкента А.Алиев о фабрикации своего "дела" и 7 годах в "Жаслыке"
16:54  США в Сирии. Весьма преуспели в... бегстве, - А.Медведев
16:35  Жирный КВНщик Сивохо ("Золушок") стал советником секретаря СНБО Украины по вопросам Донбасса
14:47  Возрождение нового Турана: когда зацветет чинара? - С.Тарасов
14:45  Русско-китайское "сердечное согласие" как данность, - Я.Вяткин
14:43  Турецкие чиновники боятся ездить в США
14:41  Советник президента США Кислин рассказал, как Порошенко украл деньги Януковича
14:36  Американцы уходили из Сирии, бросая личные жетоны, служебную документацию и флаг техасских повстанцев
14:29  Претендент на франц-престол принц Жан-Кристоф Наполеон Бонапарт женился на своей восьмиюродной тетке (видео)
14:00  В столице Таджикистана сносят исторические дома (видео)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Последняя ханша: казанцев "рассорил" памятник царице Сююмбике
16:07 22.10.2019

К 100-летнему юбилею ТАССР, что будут праздновать в 2020 году, в Казани планируется установить многометровую скульптуру последней царице Казанского ханства.

АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА

Вопрос возможного появления новой скульптуры в столице Татарии неожиданно стал "яблоком раздора" и спора между горожанами. ИА REGNUM разбиралось, о чем же спорят казанцы, обсуждая скульптурную композицию в память о царице Сююмбике.

Историческая справка

Из открытых источников о Сююмбике (Сююнбике) известно немного - нет ни точной даты рождения, ни даты смерти, только годы - 1516-1554. Известно лишь, что родилась Сююн, к имени которой позднее добавили "бике", то есть "госпожа", в семье ногайского бия Юсуфа и была потомком основателя династии Ногайской Орды Едигея. Среди известных фактов - Сююмбике трижды была замужем, и каждый раз мужа ей выбирали из политических соображений. Первый раз Сююн выдали замуж в 12 лет за хана Джана-Али, которого убили спустя несколько лет, а девушку снова выдали замуж - уже за хана Сафа-Гирея, для которого она стала пятой женой. В этом браке родился сын - Утямыш-Гирей, которого позднее крестили под именем Александра.

После смерти второго мужа Сююмбике стала царицей-регентом при малолетнем сыне. Исторические хроники, дошедшие до наших времен, говорили о красоте и уме царицы. Существовала даже легенда о том, что Иван Грозный потребовал вдовую ханшу себе в жены, но гордая царица поставила условие: построить за семь дней башню по красоте и стройности ей равную. И словно бы построили такую башню, а царица поднялась на нее и, чтобы не доставаться нелюбимому, сделала шаг с самой высокой ее части. Но, конечно же, легенда - всего лишь красивая легенда, добавляющая романтичности образу последней царицы Казанского ханства. А сама башня, что зовется башней Сююмбике и стоит в Казани, по хроникам, была построена спустя лет 100 после описываемых событий. Но последнее также на сегодня вызывает многочисленные споры.

Истинно одно - царица была увезена вместе с сыном в Москву и чуть позднее выдана замуж в третий раз для укрепления политического союза. Третьим ее мужем стал касимский хан Шах-Али, который женился на потерявшей власть царице под давлением, потому супругу не любил. И даже есть версия, что отправил ее сразу по прибытию в местечко, которое на сегодня располагается в Нижегородской области.

Большое внимание именно к личности Сююмбике у многих историков и обывателей связано с тем, что, несмотря на строгие нравы средневекового мусульманского мира и роль женщин в нем, в ее руках была реальная высшая власть в ханстве.

Предыстория

Идея установки памятника царице Сююмбике далеко не нова. Несколько лет назад велось активное обсуждение о необходимости увековечить память о последней правительнице Казанского ханства, но более внятные очертания сама инициатива обрела лишь в 2019 году.

Весной 2019 года 74-летний скульптор из Казахстана Камиль Муллашев, имеющий татарские корни, представил министерству культуры Татарии свою задумку о создании 27-метровой скульптурной композиции, посвященной Сююмбике, о которой он говорил еще на съезде Всемирного конгресса татар в 2018 году.

Изначально рассматривалось два места возможной установки памятника: на одноименном проспекте в Набережных Челнах и в Казани. При этом в столице республики автор претендовал на площадку возле Казанского кремля.

В ходе обсуждений менялась высота основной скульптуры - непосредственно царицы. Чиновники настаивали на трех метрах, автор - на 13-ти. Да и вокруг места возник спор: скульптор предлагал открытую площадку, чтобы ее было хорошо видно, а в министерстве - территорию возле башни Сююмбике.

Муллашев в комментариях "Вечерней Казани" тогда отметил, что в образе царицы заложено много смыслов, и это - "исторический символ своего времени". Он добавил, что "Сююмбике - яркая звезда татарского народа" и "многие татары давно ждут памятник". Осуществить идею скульптор хотел бы к 100-летию ТАССР, что будут праздновать в 2020 году.

В мае 2019 года глава минкультуры РТ Ирада Аюпова в комментариях казанским СМИ сообщила, что есть вопросы по установке памятника, так как его нужно гармонично вписать в окружающую среду, но и на территории Казанского кремля установить не выйдет.

"Казанский кремль - это объект ЮНЕСКО и объект культурного наследия федерального значения. Просто так поменять территорию мы не можем", - цитирует министра "Бизнес-онлайн".

В середине октября 2019 года к вопросу установки памятника вернулись. Появились его эскизы, которые автор представил в управлении архитектуры и градостроительства Казани. По высоте скульптуры вопросы остались - фигурируют и 13, и 6,5 метров. Не решен также вопрос финансирования и его источников, споры остались и по месту размещения.

Читайте также: Царице Сююмбике поставят памятник в Казани: скульптор представил проект

Мнения жителей Казани

Мнения горожан на счет нового памятника-скульптуры разделились, возникли также и вопросы. Главный вопрос - это финансирование:

"За чей счет строить будут? За счет народа? А народ хочет? Кто хочет, тот пусть и скидывается", "Камиль Муллашев берется говорить от имени людей, чье мнение никто еще не спрашивал. А я вот не уверен. Хоть кто-нибудь слышал об общественном запросе на "увековечение памяти" Сююмбике? Десятки миллионов рублей (или сотни?) опять могут уйти на чьи-то хотелки", "Если Казани нужна статуя Сююмбике, то почему не проводился конкурс? Можно было бы посмотреть разные варианты, в том числе и от авторов не страдающих гигантоманией, и выбрать оптимальное решение".

Основной же спор разгорелся о том, а нужен ли памятник именно этой царице. Здесь мнения разделились. Одни видят в Сююмбике образ самоотверженной женщины, правительницы, волю которой не сломили трудности:

"Сююмбике - героиня, она, пожертвовав своей свободой, спасла свободу своего народа. Памятник однозначно нужен", "Красивый памятник красивой женщине, почему бы и нет?", "Это памятник некоему собирательному образу, татарской женщине, той, которая станет неким символом самого татарского народа. И не важны исторические детали", "Пусть будет как мать-Бурятия или мать-Чувашия! У всех народов есть мать, а только татарский народ как сирота!"

Другие же возражают и говорят, что фигура не имела исторического веса. С этим мнением согласен и казанский краевед Георгий Мюллер. В комментариях изданию "Бизнес-онлайн" он заявил:

"Ну, а что такое Сююмбике? Жена хана Сафа-Гирея, не более того. К тому же ничего не смогла сделать. Чем она вошла в историю? Да ничем! Уехала в Москву и вышла замуж за хана Шигалея".

Часть горожан также придерживается схожего мнения:

"Интересно, чем прославилась Сююмбике, помимо того, что при ее правлении пала Казань? Неужто за это мы (татары) должны быть ей благодарны и гордиться ею?", "А кто такая Сююмбике, которой собираются ставить памятник, сопоставимый по величине с одноименной башней? Что символизирует памятник?", "Ничем она не жертвовала. Ее передавали от одного хана к другому. Притом у всех ханов - она не была единственной женой", "Неужто женщин более достойных нет, чем эта Сююмбике, которая ничем не помогла татарскому народу?"

Решить вопрос о том, быть или не быть памятнику-скульптуре высотой в несколько метров, должны до конца октября. Пока же в соцсетях и в интернете продолжаются споры о его судьбе. Звучат даже мнения, что установить такой высокий памятник нужно на островке Волги, чтобы Сююмбике встречала туристов.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1571749620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Токаев поручил усовершенствовать алфавит казахского языка на латинице
- Все крупные назначения президент Казахстана будет согласовывать с Елбасы
- Аскар Мамин поручил регионам сотрудничать с МФЦА для привлечения инвестиций
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 октября 2019 года № 765
- В Мажилисе приняты Рекомендации по госпрограмме развития образования и науки на 2016-2019 гг.
- Кадровые перестановки
- В Сенате обсудили актуальные вопросы здравоохранения
- Роман Скляр посетил с рабочим визитом Республику Татарстан
- Министр Ерлан Тургумбаев провел заседание коллегии МВД
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  