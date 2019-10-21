Последняя ханша: казанцев "рассорил" памятник царице Сююмбике

16:07 22.10.2019 К 100-летнему юбилею ТАССР, что будут праздновать в 2020 году, в Казани планируется установить многометровую скульптуру последней царице Казанского ханства.



АНАСТАСИЯ СТЕПАНОВА



Вопрос возможного появления новой скульптуры в столице Татарии неожиданно стал "яблоком раздора" и спора между горожанами. ИА REGNUM разбиралось, о чем же спорят казанцы, обсуждая скульптурную композицию в память о царице Сююмбике.



Историческая справка



Из открытых источников о Сююмбике (Сююнбике) известно немного - нет ни точной даты рождения, ни даты смерти, только годы - 1516-1554. Известно лишь, что родилась Сююн, к имени которой позднее добавили "бике", то есть "госпожа", в семье ногайского бия Юсуфа и была потомком основателя династии Ногайской Орды Едигея. Среди известных фактов - Сююмбике трижды была замужем, и каждый раз мужа ей выбирали из политических соображений. Первый раз Сююн выдали замуж в 12 лет за хана Джана-Али, которого убили спустя несколько лет, а девушку снова выдали замуж - уже за хана Сафа-Гирея, для которого она стала пятой женой. В этом браке родился сын - Утямыш-Гирей, которого позднее крестили под именем Александра.



После смерти второго мужа Сююмбике стала царицей-регентом при малолетнем сыне. Исторические хроники, дошедшие до наших времен, говорили о красоте и уме царицы. Существовала даже легенда о том, что Иван Грозный потребовал вдовую ханшу себе в жены, но гордая царица поставила условие: построить за семь дней башню по красоте и стройности ей равную. И словно бы построили такую башню, а царица поднялась на нее и, чтобы не доставаться нелюбимому, сделала шаг с самой высокой ее части. Но, конечно же, легенда - всего лишь красивая легенда, добавляющая романтичности образу последней царицы Казанского ханства. А сама башня, что зовется башней Сююмбике и стоит в Казани, по хроникам, была построена спустя лет 100 после описываемых событий. Но последнее также на сегодня вызывает многочисленные споры.



Истинно одно - царица была увезена вместе с сыном в Москву и чуть позднее выдана замуж в третий раз для укрепления политического союза. Третьим ее мужем стал касимский хан Шах-Али, который женился на потерявшей власть царице под давлением, потому супругу не любил. И даже есть версия, что отправил ее сразу по прибытию в местечко, которое на сегодня располагается в Нижегородской области.



Большое внимание именно к личности Сююмбике у многих историков и обывателей связано с тем, что, несмотря на строгие нравы средневекового мусульманского мира и роль женщин в нем, в ее руках была реальная высшая власть в ханстве.



Предыстория



Идея установки памятника царице Сююмбике далеко не нова. Несколько лет назад велось активное обсуждение о необходимости увековечить память о последней правительнице Казанского ханства, но более внятные очертания сама инициатива обрела лишь в 2019 году.



Весной 2019 года 74-летний скульптор из Казахстана Камиль Муллашев, имеющий татарские корни, представил министерству культуры Татарии свою задумку о создании 27-метровой скульптурной композиции, посвященной Сююмбике, о которой он говорил еще на съезде Всемирного конгресса татар в 2018 году.



Изначально рассматривалось два места возможной установки памятника: на одноименном проспекте в Набережных Челнах и в Казани. При этом в столице республики автор претендовал на площадку возле Казанского кремля.



В ходе обсуждений менялась высота основной скульптуры - непосредственно царицы. Чиновники настаивали на трех метрах, автор - на 13-ти. Да и вокруг места возник спор: скульптор предлагал открытую площадку, чтобы ее было хорошо видно, а в министерстве - территорию возле башни Сююмбике.



Муллашев в комментариях "Вечерней Казани" тогда отметил, что в образе царицы заложено много смыслов, и это - "исторический символ своего времени". Он добавил, что "Сююмбике - яркая звезда татарского народа" и "многие татары давно ждут памятник". Осуществить идею скульптор хотел бы к 100-летию ТАССР, что будут праздновать в 2020 году.



В мае 2019 года глава минкультуры РТ Ирада Аюпова в комментариях казанским СМИ сообщила, что есть вопросы по установке памятника, так как его нужно гармонично вписать в окружающую среду, но и на территории Казанского кремля установить не выйдет.



"Казанский кремль - это объект ЮНЕСКО и объект культурного наследия федерального значения. Просто так поменять территорию мы не можем", - цитирует министра "Бизнес-онлайн".



В середине октября 2019 года к вопросу установки памятника вернулись. Появились его эскизы, которые автор представил в управлении архитектуры и градостроительства Казани. По высоте скульптуры вопросы остались - фигурируют и 13, и 6,5 метров. Не решен также вопрос финансирования и его источников, споры остались и по месту размещения.



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Мнения жителей Казани



Мнения горожан на счет нового памятника-скульптуры разделились, возникли также и вопросы. Главный вопрос - это финансирование:



"За чей счет строить будут? За счет народа? А народ хочет? Кто хочет, тот пусть и скидывается", "Камиль Муллашев берется говорить от имени людей, чье мнение никто еще не спрашивал. А я вот не уверен. Хоть кто-нибудь слышал об общественном запросе на "увековечение памяти" Сююмбике? Десятки миллионов рублей (или сотни?) опять могут уйти на чьи-то хотелки", "Если Казани нужна статуя Сююмбике, то почему не проводился конкурс? Можно было бы посмотреть разные варианты, в том числе и от авторов не страдающих гигантоманией, и выбрать оптимальное решение".



Основной же спор разгорелся о том, а нужен ли памятник именно этой царице. Здесь мнения разделились. Одни видят в Сююмбике образ самоотверженной женщины, правительницы, волю которой не сломили трудности:



"Сююмбике - героиня, она, пожертвовав своей свободой, спасла свободу своего народа. Памятник однозначно нужен", "Красивый памятник красивой женщине, почему бы и нет?", "Это памятник некоему собирательному образу, татарской женщине, той, которая станет неким символом самого татарского народа. И не важны исторические детали", "Пусть будет как мать-Бурятия или мать-Чувашия! У всех народов есть мать, а только татарский народ как сирота!"



Другие же возражают и говорят, что фигура не имела исторического веса. С этим мнением согласен и казанский краевед Георгий Мюллер. В комментариях изданию "Бизнес-онлайн" он заявил:



"Ну, а что такое Сююмбике? Жена хана Сафа-Гирея, не более того. К тому же ничего не смогла сделать. Чем она вошла в историю? Да ничем! Уехала в Москву и вышла замуж за хана Шигалея".



Часть горожан также придерживается схожего мнения:



"Интересно, чем прославилась Сююмбике, помимо того, что при ее правлении пала Казань? Неужто за это мы (татары) должны быть ей благодарны и гордиться ею?", "А кто такая Сююмбике, которой собираются ставить памятник, сопоставимый по величине с одноименной башней? Что символизирует памятник?", "Ничем она не жертвовала. Ее передавали от одного хана к другому. Притом у всех ханов - она не была единственной женой", "Неужто женщин более достойных нет, чем эта Сююмбике, которая ничем не помогла татарскому народу?"



Решить вопрос о том, быть или не быть памятнику-скульптуре высотой в несколько метров, должны до конца октября. Пока же в соцсетях и в интернете продолжаются споры о его судьбе. Звучат даже мнения, что установить такой высокий памятник нужно на островке Волги, чтобы Сююмбике встречала туристов. Источник - REGNUM

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