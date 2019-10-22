Shell и NCOC вышли из амбициозных нефтепроектов по каз-шельфу Каспия

16:53 22.10.2019

Два крупных инвестора покинули проекты по освоению месторождений на Каспии



Власти Казахстана объявили 21 октября, что британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell выходит из соглашения об освоении месторождения Хазар, которое находится в казахстанском секторе Каспийского моря в близости от крупного месторождения Кашаган.

Казахстанская государственная нефтегазовая компания "КазМунайГаз" в своем заявлении говорит, что компания Shell инвестировала около 900 миллионов долларов в месторождение Хазар, однако отказалась "из-за низкой рентабельности". Запасы месторождения оцениваются в 40 миллионов тонн нефти и 10 миллиардов кубометров природного газа.



В скором времени, как ожидается, начнется процедура по возврату в собственность государства прав недропользования по месторождению Хазар, контрольный пакет в котором принадлежал Shell.



Между тем Министерство энергетики Казахстана 21 октября сообщило, что консорциум NCOC, в который входят национальная компания "КазМунайГаз" и ряд зарубежных энергетических компаний, включая Shell, отказался от освоения месторождения Каламкас-море.



Права недропользования по месторождению Каламкас-море также предстоит вернуть в собственность государства, если до конца октября не будет утвержден план развития. В случае возврата данного месторождения в собственность государства Казахстану предстоит рассмотреть вопрос о привлечении новых инвесторов для его разработки.



22 Октябрь, 2019