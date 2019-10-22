Балаган forever. Парламент Великобритании отклонил законопроект Джонсона о Brexit

22:50 22.10.2019

22 октября 2019,



Депутаты парламента Великобритании отклонили предложенный премьер-министром Борисом Джонсоном законопроект о ратификации соглашения о Brexit в течение трех дней. Об этом объявила пресс-служба британского парламента во вторник, 22 октября.



Против законопроекта о выходе королевства из состава ЕС проголосовали 322 парламентария, за - 308. Джонсон после решения парламента объявил, что временно приостановит рассмотрение законопроекта о Brexit. Он выразил намерение обсудить с представителями ЕС о возможности не продлевать сроки выхода Великобритании, а о варианте Brexit без сделки.



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"ЕС теперь должен принять решение, как отреагировать на просьбу парламента об отсрочке Brexit. Правительство должно идти по единственно разумному пути и усилить подготовку к выходу без соглашения", - заявил британский премьер.

В то же время парламент принял сам вариант соглашения, предложенный Джонсоном, с результатом 329 за и 299 против.

Еврокомиссия заявила, что ожидает дальнейших решений Великобритании по разрешению данной ситуации.

В случае принятия Европейским содружеством продления сроков Brexit в палату общин внесут предложение провести всеобщие выборы.



21 октября спикер палаты общин Джон Беркоу блокировал вынесение на голосование Джонсоном сделки с Евросоюзом. Днем ранее британское правительство запустило чрезвычайный план действий Yellowhammer, разработанный на случай выхода Соединенного Королевства из состава ЕС без сделки.

19 октября палата общин одобрила поправку об отсрочке Brexit. Поправка была внесена к предложению правительства одобрить сделку с ЕС, о которой объявили 17 октября. Она сделала бессмысленным голосование по соглашению с Евросоюзом, которое должно было состояться в этот же день. Его перенесли на 21 октября.

В этот же день правительству Великобритании не удалось провести через палату общин проект сделки с Брюсселем из-за поправки, внесенной парламентарием Оливером Летвином. Как заявил Джонсон, одобренная парламентариями поправка лишила голосование смысла.

Закон об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза вступил в силу в сентябре. Согласно документу, королевство попросит ЕС об отсрочке Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, если Лондон и Брюссель не заключат сделку об условиях будущего сотрудничества к 19 октября.



Выход из Евросоюза должен был состояться 29 марта. Из-за нескольких неудачных голосований в британском парламенте его пришлось перенести на 31 октября 2019 года.