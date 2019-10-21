 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Трамп обещал вывести войска из Сирии. А что на самом деле?
00:02 23.10.2019

Жители Сирии бросают в сторону уезжающих американцев картошку

США оставят небольшое число военных в Сирии, несмотря на прежние обещания американского президента Дональда Трампа вывести весь контингент из охваченной войной страны. Всего же в разных регионах мира находятся 200 тысяч американских военных.

Пока на юге Сирии - на границе с Иорданией - остаются 200 американских военных, и как пишет New York Times, Трамп обдумывает оставить еще 200 спецназовцев на востоке страны для защиты нефтяных месторождений.
Из Сирии в Ирак
А вот та часть военных, которая покинула север Сирии в последние дни, пока не вернется домой, а отправится на запад Ирака.

Две недели назад Трамп объявил о решении вывести американские войска с северо-востока Сирии. Сразу после этого Турция начала наступление на территории курдов, которые до последнего были союзниками США в борьбе с джихадистами из ИГ (запрещенной в России группировкой). Турция считает, что курды связаны с Рабочей партией Курдистана, которая уже более 30 лет ведет вооруженную борьбу за независимость и которую турки называют террористической.

17 октября Анкара и Вашингтон договорились о пятидневном прекращении огня в турецкой операции, чтобы позволить курдам покинуть территорию боевых действий. Срок действия перемирия истекает во вторник в 22:00 по местному времени (в 19:00 - по Гринвичу). Через день после объявления перемирия обе стороны - Анкара и курды - обвинили друг друга в нарушении соглашения.
Решение Трампа вывести войска раскритиковали как демократы, так и республиканцы, а курды назвали шаг Трампа "ударом в спину". Лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконелл в колонке в газете Washington Post назвал решение "стратегическим кошмаром".
Кто такие курды? Феминисты, победители ИГ и разделенный народ
Турецкое наступление в Сирии: верхушка Республиканской партии возмущена политикой Трампа в Сирии
Палата представителей США подавляющим большинством голосов поддержала резолюцию, осуждающую решение Трампа о выводе американских военных из Сирии. Резолюцию поддержали как демократы, так и республиканцы.

Вернуть солдат домой?
Несмотря на турецкое наступление на северные территории Сирии и звучавшие в адрес США обвинения в предательстве союзников, Дональд Трамп настоял на выводе войск. "У них там проблема на границе. Это не наша граница, и мы не должны платить за это жизнями американцев", - заявил Трамп.

В 2017 году на территории Сирии находились более 2000 американских военных
"Почему наши солдаты должны находиться между двумя противоборствующими сторонами, у которых потенциально сотни тысяч бойцов? Меня выбрали для того, чтобы я вернул солдат домой", - сказал Трамп.
Президент Трамп ранее неоднократно обещал покончить с "бесконечными войнами", в которые оказываются втянуты США. Однако ни с одним из военных конфликтов, о которых говорил Трамп, так и не было покончено.
Более того, как пишет New York Times, США в последние месяцы направили на Ближний Восток больше военных, чем число вернувшихся домой солдат за это же время. Как отмечает издание, Трамп не возвращает военных домой, предпочитая перебрасывать войска из одного региона в другой.

Всего около 200 тысяч американских военных находятся за границей - в различных регионах мира. Больше всего американских военных - в Японии и Южной Корее. В этом регионе расквартировано порядка 78 тысяч военных США. Также большой контингент американских военных - порядка 45 - 65 тысяч человек - находится в странах Персидского залива. Еще около 12 тысяч американских военнослужащих находятся в Афганистане.

В странах НАТО находятся более 35 тысяч американских военных. Во времена холодной войны в странах НАТО присутствовали около 300 тысяч военных США. После распада СССР это число сократилось в 10 раз и оставалось на этом уровне вплоть до прошлого года. Однако в минувшем году США направили еще 4500 своих военных в Литву, Латвию, Эстонию и Польшу. Большая часть военных США сконцентрирована в странах Восточной Европы.

В странах Африки находятся порядка 6-7 тысяч американских военных. В основном силы США сконцентрированы в районе так называемого Африканского рога - региона на востоке Африки, в который объединяют Эфиопию, Джибути, Эритрею и Сомали. Также значительная часть военных США расквартирована в регионе Сахель (Сенегал, Мавритания, Мали, Алжир, Буркина-Фасо, Нигер, Нигерия, Камерун, Чад, Судан).
В соседнем с Сирией Ираке находятся около 6000 американских военных. И их число увеличивается, поскольку в Ирак, по данным New York Times, перебрасывают военных из Сирии.

Число американских военных в районе Персидского залива выросло на 14 тысяч с начала мая: как объяснили в Вашингтоне, это связано с нападениями на саудовские нефтяные танкеры, в чем Эр-Рияд винит Иран.

Источник - bbc.com
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