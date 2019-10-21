 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Абу-Даби обнаружена древнейшая в мире жемчужина
00:32 23.10.2019

Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.
Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.
По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.
Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 годами до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары. Русская служба Би-би-си

Источник - ВВС
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