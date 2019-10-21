В Абу-Даби обнаружена древнейшая в мире жемчужина

00:32 23.10.2019

Древнейшая в мире натуральная жемчужина обнаружена на острове недалеко от столицы Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Жемчужина, возраст которой оценивается в 8 тысяч лет, была найдена во время раскопок на острове Марава, где также обнаружили остатки сооружений эпохи неолита.

По словам специалистов, открытие свидетельствует о том, что уже в те времена жемчуг был предметом торговли или обмена.

Археологи методом радиоуглеродного анализа определили, что жемчужина относится к периоду между 5800 и 5600 годами до н.э. Скорее всего, жемчуг в тот период использовали в качестве украшения или для торговли с Месопотамией, где покупали керамику и другие товары. Русская служба Би-би-си