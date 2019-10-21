Вертолеты преткновения. Злоключения иностранного инвестора в Кыргызстане

00:41 23.10.2019

В поисках правды представитель иностранной компании Al Amyal Aviation Services FZE в пятый раз обращается в суды Кыргызстана. Тяжбы длятся с 2014 года. Справедливости от кыргызской Фемиды инвестор не может добиться уже пять лет.



Лиха беда начало



Компания Al Amyal Aviation Services FZE (головной офис в Шардже, ОАЭ) на рынок Кыргызстана пришла в 2009 году. Ее руководитель гражданин России Виктор Бенгард решил инвестировать в КР: открыл совместное предприятие на СЭЗ "Бишкек" - филиал Новосибирского завода по ремонту вертолетов. Иностранный предприниматель инвестировал сотни тысяч долларов в строительство базы. На СЭЗ возвели ангары, завезли в страну необходимое оборудование и вертушки.



Нестабильная ситуация в стране не отпугнула иностранного инвестора, он не свернул и дело, как это сделали многие после 7 апреля 2010 года, а продолжил вкладывать в строительство единственной и уникальной на территории КР ремонтной авиабазы.



Кроме того, во время трагических июньских событий 2010-го Al Amyal Aviation предоставила три вертолета и два самолета для переброски сил на юг страны и транспортировки грузов, в том числе гуманитарной помощи. Уговорил своих канадских партнеров передать МЧС Кыргызстана гумпомощь в виде медикаментов на сумму свыше $500 тысяч.



В 2011 году Al Amyal Aviation получила лицензии холдинга "Вертолеты России" и российского конструкторского бюро "Московский вертолетный завод имени М.Л.Миля" (КБ Миля). На подходе была лицензия от Рособороны. Но 2012-й стал началом неспокойствия для иностранца, начались его злоключения и тяжбы с кыргызскими госорганами.



История конфликта



В январе 2011 года компания Al Amyal Aviation берет в аренду у госпредприятия "Авиационное предприятие" при МЧС КР вертолет. Геликоптер кыргызской службе спасения подарили российские власти в рамках оказания технической помощи в 2006-м. Уже через два года его стали сдавать в аренду.



Вертолет вместе с экипажем плюс техническое обслуживание сдают компании Al Amyal Aviation на год. Госпредприятие при МЧС оценивает услуги в $2 тысячи каждый летный час.



По договору все ремонтные работы, а также зарплата членам экипажа - сотрудникам ГП "Авиационное предприятие" покрывается за счет арендной платы.



Компания исправно платит, о чем имеются все соответствующие документы, однако техническое обслуживание ГП не обеспечивает. В результате один из двигателей выходит из строя. Естественно, летать вертолет не может. Но договорные обязательства выполнять надо.



В феврале 2011 года руководство ГП "Авиационное предприятие" при МЧС КР обращается с письмом на имя Виктора Бенгарда и просит его предоставить в аренду двигатель. Al Amyal Aviation предоставил двигатель ТВЗ-117 после капитального ремонта и с большим календарным сроком и ресурсом. Услуги оценили в $400 за каждый летный час.



Долг платежом красен



Платить взаимозачетом МЧС отказалось, составив дополнительный договор на аренду двигателя. Получалось, что каждый месяц Al Amyal Aviation перечисляла Авиационному предприятию МЧС КР по $2 тысячи за каждый летный час, те в свою очередь должны были переводить на счет компании по $400. Однако, пока иностранец исправно пополнял счет ГП, чиновники из МЧС не спешили платить за аренду двигателя.



А в ноябре 2011-го вертолета хватились депутаты ЖК и велели МЧС геликоптер вернуть. Вертушку у Виктора Бенгарда забрали, а долг выплачивать за двигатель не торопились.



Сумма набежала приличная - $151 тысяча. И это без упущенной выгоды, ведь вертолет вернули арендодателю раньше срока. Если прибавить все расчеты, то цифра получится баснословная. Плюс ко всему на двигатель наложен арест с 2015 года и он остается у МЧС. Однако руководитель Al Amyal Aviation не настаивает на полном возмещении ущерба, он лишь просит выплатить ему за аренду двигателя и вернуть его законному владельцу. Неоднократные обращения к руководству госпредприятия результатов не дали. Директора в ГП меняются, но вопрос все не решается. Просьбы выплатить долг в ведомстве игнорировали. Пришлось идти в суд.



Дабы еще больше заволокитить дело, МЧС подало на компанию встречный иск с абсолютно абсурдными требованиями - выплатить за аренду вертолета, включая тот срок, когда он уже был возвращен ведомству по требованию депутатов Жогорку Кенеша. И суд принимает сторону госоргана, при этом выносит решение не в пользу инвестора.



Тяжбы длиною в жизнь



В Кыргызстане с высоких трибун постоянно говорится о том, что защита интересов зарубежных инвесторов в приоритете. На деле же большинство представителей иностранных компаний добиться правды в кыргызских судах не могут.



Вот и суды Виктора Бенгарда длятся уже несколько лет. Под различными предлогами создается волокита, заседания откладываются, меняются составы судей, и в итоге выносится решение не в пользу иностранца.



Хотя все документы, подтверждающие правоту предпринимателя, есть. Суд их просто игнорирует.



В компании предполагают, что в стране установлено негласное правило: решения по всем делам против госкомпаний выносить заведомо в их пользу. Иначе как объяснить молчание курирующих госорганов на многочисленные обращения Виктора Бенгарда? Иностранный инвестор остался неуслышанным.



Мало того, по решению судов арестованы четыре вертолета компании Al Amyal Aviation, стоимость которых оценивается от $1,5 миллиона до $3,6 миллиона. Когда как сумма тяжб и сумма ареста несопоставимы. Работа совместного предприятия фактически блокирована. Уникальное предприятие, которое могло бы выплачивать в казну сотни тысяч сомов в виде налогов, сегодня простаивает из-за судебных тяжб.



Виктор Бенгард готовит новый иск в суд. Сможет ли он на этот раз добиться справедливого решения?



24.kg следит за развитием ситуации.